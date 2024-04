Pe mine cine mă apără? Sâmbătă, 06 Aprilie 2024, 09:34

Merg cu mașina. Sunt la volan. Apăs pe accelerator. În fața mea un cârd de porumbei și ciori, o amestecătură, o adunătură, o tacla pe rutieră. Efectul: cele mai multe păsări au zburat, una a căzut lată. Roata a prăpădit-o. Ce mă fac? Sunt vinovat? Nu știu. Am înjurat. Am dat blană. Pe mine cine mă apără de mine? Dar stai că e plină rutiera de decapitări. De ce mă acuzați doar pe mine?

O problemă are țara asta înfrățită cu natura. Crima involuntară.

Păi, dar sunt eu vinovat că pasărea nu se dă la o parte? Mergeți cu toții cu mașina. Și mergeți. Și deodată un cârd de păsări. Pe rutieră. Ce caută? Ce vor? Sunt gunoaie aruncate din mașini, sunt resturi căzute de la oameni. Asta caută. Și se adună ciopor. Pe rutieră. Și-n oraș. Și-n afară. Și tu vii cu viteză, nu te gândești, n-ai suflet, ești pe automat. Atâta ar mai trebui, să avem suflet la volan. Și? Ce se întâmplă? Mulțimile de păsări sunt surde. Unele zboară prin simpatie. Unele stau fără probleme pe rutieră. Acum cât să încetinești? Cât? Am încetinit, dar cât să o fac?

Și, hopa, iau o fată cu roata. Nu vreau. Dar ea de ce nu se dă la o parte?

De ce? Am văzut-o, drăcoasa de ea, am schimbat priviri cred, cred, nu știu, era un cârd. Și nu m-am dat jos s-o văd care-cum este. Că m-aș fi făcut și mai vinovat. M-am uitat în retrovizoare. Am zis un: “Doamne iartă-mă! N-am vrut!” Ea e de vină că nu se dă la o parte. Ea e de vină! Doar ea! Dar mintea nu-mi dă pace. Mă gândesc cât trăiește o cioară. Adică, câtă viață am omorât? O cioară trăiește cică 20 de ani. În pădure duce 80.

Eu sunt vinovat că am decapitat cea mai inteligentă pasăre din lume, cioara!

Așa se zice. Bine, dar dacă e cea mai cea, cum, Dumnezeule, nu a plecat de pe stradă? Cum de nu m -a auzit? Dădeam colțul. Veneam. Am luat-o cu roata. Dar ce? E plină strada românească de stârvuri. Nu doar eu distrug inteligențe. Pe autostrăzi e plin de colocatare care nu mai au voce și viață. În acest mediu oameni și păsări, suntem care pe care? Nu. Dar noi automatele ucidem. Sunt vinovat? Sunt vinovat. Sunt. Ba nu, mașina e de vină. Mașina e de vină.

