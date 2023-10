SOCIAL MEDIA DE SCANDAL Duminică, 08 Octombrie 2023, 08:10

Mă urc în autobuz. Vezi un copil vorbind. Adulții se uită la el ca la profet. Cobor din tramvai. Scena e identică pe trotuar. Mamă, ce deștepți sunt copiii, mamă cum le potrivesc ei. Nu intră nimeni în imperiul copilului care spune lucruri trăznite, nemaipomenite, geniale. Să nu cumva să-ndrăznești să spui ceva. E bine stabilit că un astfel de copil e genial astăzi, e genial în fiecare zi pănă la sfârșitul lumii. Or, copiii nu spun lucruri trăznite, nemaipomenite, geniale. NU. Și vă spun acum și de ce. Problema adevărată este: cine mă apără de astfel de aberații părintești, mediatice. Consumăm copii geniali cu polonicul. Cine mă apără pe mine că sunt scăpați pruncii ăștia din lesă? Cine? Cine? Cine?

Mame cu copii Foto: Janek Skarzynski / AFP / Profimedia Images

E vorba de educația din familie. Tot mai deficitară.

E vorba de educația de la școală. Tot mai alterată.

E vorba de educația SOCIAL MEDIA. Tot mai autoritară.

Părinții se infantilizează. Expiră pe zi ce trece.

Să observăm un lucru: copiii spun lucruri nemaipomenite pentru sunt niște maimuțoi

"Maimuțoi", imitatori, mai bine spus. Copiii sunt la vârsta de plastilină. Capul lor, trupul lor, creierul lor se mulează perfect pe modele destul de clare. Părinții, bonele, colegii de grădi, de școală, de joacă, INTERNETUL. Dar mai ales “Internetul”, lovi-l-ar ciuma, căde-i-ar sateliții să-i cadă. Deci, dacă cineva ar sta să observe care sunt componentele logice ale acestei piese de mașină numită “copil”, ar descoperi modelele clare. Copilul până la a fi adult cu trupul și creierul, după 20 și ceva de ani, poate fi observat ca orice mașinuță. Crește prin modele. Da, chiar și copilul de orfelinat crește prin modele. Chiar și “aurolacul”, cel neinstituționalizat. Chiar și el crește prin modele. Dar la orfelinat și la "aurolac" n-are cine să laude. Deci, copilul nu spune lucruri trăznite. Preia ca buretele aberațiile noastre măgărești. E sensibil ca girofarul la orice schimbare de ton, de atitudine. Și e astfel atent pentru că are nevoie de protecție maximă și e atent de aceea la fiecare componentă legată de “sistemul lui de apărare”. Se ceartă mama cu tata e alarmă. Vine buni / mamaie / bona și spune o bazaconie, copilul a halit-o ca pe bomboană. e pe net o chestie nouă, normal c-o ia și-o discută cu puștii ca el.

Copiii spun lucruri trăznite pentru că părinții sunt absenți din viața lor

Dacă un asemenea maimuțoi este lăsat cu orele în fața unui ecran, situația e explozivă. Controlul modelelor este imposibil. Și vedem cu tonele astfel de maimuțoi reduși la tăcere în restaurante, în mijloace de transport (mașini personale). Li se pune un computer, un telefon și gata. Sunt terminați.

Și acum, urmează pasul al doilea. Copilul are capacitatea maimuțească de a copia. Copilul reproduce ce a văzut, simțit în jur. El suge de la mamă modele și lapte, apoi trece la țâța internetului și dăi, și dăi. Copiii spun lucruri trăznite pentru că reușesc să combine modele palpabile (părinți, bone, etc.) și modele de pe internet. Le combină fără discernământ. De fapt, corect este “fără control”.

Să nu uităm: viziunea asta de geniali este a părintelui

Cum să nu-ți lauzi ciocanul, vorba aia! Cum să nu preia media o asemenea aberație, media care nici ea nu e dusă la școală. Deci, părintele este vinovat de expunerea copilului la medii de socializare și jocuri, emisiuni, show-uri. E vinovat că-i bagă copilului bazaconii în cap. Apoi, se laudă cu asta. Se laudă în public că uite ce deștept e, că de frumos nu se pune problema.

Părintele practic întărește sistemul

Sistemul sună așa: l-a crescut internetul, ce bine l-a crescut internetul. E bună propria mea absență din viața copilului.

Mă doare-n cot de cum își laudă părinții carențele de educație. Pe mine cine mă apără de fanatismul acestor părinți, bunici, industrii ale supraaprecierii?

Bone, mediatizări excesive, industrii. Aici, Ianțu are și el mica vină, cu selecțiile lui. Dar el este terminat de corul infinit întâlnit pe internet, bată-l vina. E o întreabă industrie de pamperși, o întreagă industrie de medicamente, industrie de entertainment, industrii de încurajare. Profesori, tutori, custozi, psihologi, păcălici de toate mărimile. Teroarea industriei de genii.

Nu mai găsești, domle, un copil la locul lui

Cum să spui că n-am copil genial? Păi, are site, are școli speciale, are, are, are. “Copiii NU sunt lucruri trăsnite”. Nu. Pur și simplu sunt ca coțofenele. “Fură” modele și bine fac, fură și le combină că își permit luxul libertății și inocenței. Adică, nu știu limitele sociale. Nu își dau seama că-s obraznici, dar nici că-s banali. Și bine fac!

Bun, există excepții, puțini copiii sunt de excepție. Dar dacă spune internetul care l-a crescut că copilul e genial, te poți tu opune tu, biet om?

Nu, dar mă întreb: cine mă apără de astfel de deraieri?

De industria fără oprire a aprecierii, a egalității copilului cu maturul? Se zice că nu compari mere cu pere. Cam așa e și aici, nu compara copilul cu maturul. Copilul NU spune lucruri nemaipomenite. Și dacă am fi de acord cu acest punct, educația copilului ar fi alta. Și de ce nu viitorul copilului ar fi altul. Internetul care-l învață pe copil, îl învață de foarte timpuriu și chestii unde părintele ar trebui să fie parte (droguri, educația sexuală). Internetul înlocuiește părintele și o face deformat. Copilul nu înțelege ce i se întâmplă, unde greșește, el adoptă automat tot felul de prostii.

Cazul Vlad Pascu

Nu toți copiii sunt Vlad, nu toți vor ajunge ca el. Iau doar un exemplu extrem în care este clar că Vlad Pascu a fost lipsit de părinții săi. Prezența sa online teribilistă a șocat. Da, el avea bani de la părinți, cu care cumpăra droguri, lipsit de părinți și lăudându-se cu toate astea, în absența părinților. Cine vede prezența pe Insta a lui Vlad Pascu vede un copil, "un maimuțoi", "o coțofană" care a furat de ici colo niște modele și le performează fără discernământ. Vlad Pascu nu are mai mult de cinci-șase anișori și acum pușcăria îl va educa.

Prostioarele luate de pe net sunt marfă de schimb în singura lume care contează: mediile de socializare

Maimuța umană este impecabilă aici, suge, suge, ca de la țâța mamei. Doar că ea suge dezordonat informații. Și suge până devine obez de prostii. Și suge info fără să i se spună ce suge, cum să le ordoneze în mintea lui. Repet: pe mine cine mă apără de părintele absent? De această industrie a infantilizării părinților?

