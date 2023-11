Social media de scandal Sâmbătă, 04 Noiembrie 2023, 08:05

Mă urc în mașină. Plec pe străduțe. Străduțeeeee! Cu un unic sens. Ce crezi că mi se întâmplă? Din sens invers vine un nepalez de la Glovo. E pe bicicletă, bă! Și îi urlă pe stradă un GPS. Om este, dar e pe contrasens. Pedalează vitejește. Bag frână. Dar rău, rău de tot. Mi-am belit frâna. Cumva, nepalezul a ajuns între mașină și bicicleta lui. Înjur, urlu, sunt speriat! Nepalezul urlă și el. GPS-ul mă terifiază: straight ahead, straight ahead! Claudia Pîrvoiu a avut aceeași întâmplare. Deci, nu-s nebun.

Glovo-Tazz Foto: Dreamstime

Mă bazez pe reguli. Reguli. Reguli.

Adică, dau cu spatele, ieșind din parcare. După ce mă asigur că nu mai trece nimeni pe stradă. Și o iau pe străduță, pe sens unic. E străduță, stră-d-u-ț-ă. Sunt parcate mașini pe o parte și alta și am mers înainte. Doar eu am loc, nu? Așa cred eu, văzând, citind regulile. Uite că nu toată lumea crede la fel. Din fața mea, pe contrasens, CONTRASENS vine un nepalez / tibetan, săracu’, nu știu de ce neam este. Este om. Vai și amar cum arată! Ce haine? Niște coji de ceapă. Cocoșat de geanta Glovo, mai mare geanta decât el. Atâta sărăcie, atâta groaznică simplitate. Atâta fragilitate.

Dar toată această arătare vine spre mine. Nu respectă regulile!

E pe contrasens, bă! Bă, ești nebun? Deci, pot să-l omor, nu sunt vinovat. Așa gândesc eu. Deci, pot să nu opresc. Cu toate astea, apăs blană pedala de frână. Puteam să omor nepalezul / tibetan. Dalai Lama m-ar fi blestemat. N-am omorât. Nepalezul / tibetanul a căzut de pe bicicletă. Pusese și el frână. Groaznic. Dă-le dracului de reguli, nu? Atâta timp cât omul trăiește. Urlu, dar ce contează, omul e viu.

De pe stradă, un martor, un cretin urlă: Bă, de ce nu l-ai omorât? Avem destui în locul lui.

Nu l-am omorât pe nepalezul de la Glovo, dar vroiam să-l strâng de gât pe român. Era tânăr, la vreo 30 și ceva de ani.

S-a ridicat nepalezul / Dalai Lama cine era. Dădea din mâini, din picioare. Bălăbănea, blăngănea, bipăia. Straigt ahed, streit ahăd - urla GPS. L-am lăsat să plece. Mi-a zgâriat mașina, asta e. Cu românul am ce am. Bă, javră, bă, jalnicule. Iauziaici: "De ce bă nu l-ai omorât! Avem destui!". Am luat de la oșan o soluție de reparat vopseaua. Am șters Dalai Lama de pe capota mea. Dar cu românul ce să fac?

Claudia Pîrvoiu a trecut și ea prin aceleași emoții.

