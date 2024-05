RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 02 Mai 2024, 21:29

Comentariile preşedintelui francez Emmanuel Macron cu privire la posibilitatea trimiterii de trupe în Ucraina "au de-a face cu anumite zile ale săptămânii", a comentat ironic pentru TASS purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, relatează News.ro.

Maria Zaharova Foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

"Aparent, are legătură cu anumite zile pe care le are săptămâna - aşa este ciclul", a spus Zaharova, după ce Macron a declarat într-un interviu acordat publicaţiei The Economist că nu exclude trimiterea de trupe în Ucraina.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe nu a precizat exact ce a vrut să spună, dar probabil că a parafrazat expresia "şapte zile de vineri într-o săptămână", menţionează Kommersant.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi că Rusia trebuie împiedicată să câștige războiul din Ucraina, indicând că în cazul unui succes nu există garanții că țările vecine, inclusiv România și Republica Moldova, nu vor fi în pericol într-un scenariu în care Moscova și-ar atinge obiectivele strategice. Liderul de la Elysee a reiterat posibilitatea trimiterii de trupe NATO pe teren în țara invadată, apreciind într-un interviu publicat de The Economist că va trebui să „ne punem problema" dacă Moscova „va reuşi să străpungă linia frontului" şi dacă autorităţile de la Kiev o cer.

„Dacă ruşii reuşesc să străpungă linia frontului, dacă ar exista o cerere ucraineană, ceea ce nu este cazul astăzi, ar trebui să ne punem în mod legitim întrebarea", a declarat preşedintele francez săptămânalului britanic The Economist, citat de Agerpres.

„A exclude acest lucru a priori înseamnă a nu învăţa lecţiile ultimilor doi ani", în condiţiile în care ţările NATO au exclus iniţial să trimită tancuri şi avioane în Ucraina, iar în cele din urmă s-au răzgândit, a adăugat el.

