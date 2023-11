Social Media de Scandal Sâmbătă, 18 Noiembrie 2023, 08:33

7

Sună așa. O știți pe de rost. Hai împreună s-o repetăm:„Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani, și se pedepsește cu închisoarea”. Stau ca boul și-mi număr anii și nu-mi ies. Deci, cât e sub 16 ani, cât e peste 16 ani? "Violez" de frustrare că nu pot, nu pot să calculez matematic ce zice în avertisment. Actul de a calcula e ratat în mintea mea. Sunt neputincios. Dar asta nu poate dura mult. Mintea mea caută o siguranță. Nu pot fi neputincios la infinit, nu? Și așa îmi vine violul. Așa ”e oamenii”, nu se lasă până nu se realizează în viață. Dacă nu matematic, măcar sexual. Și trec la "viol". Violez tot ce-mi iese ân cale, de draci, de nervi, de aritmetică. Pe mine cine mă apără?

Sexul cu minori nu e automat viol, potrivit legislației din România Foto: Shutterstock

Eu o fac fantastic, în mintea mea, repet, în mintea mea! De câte ori aud mesajul de avertizare. La radio și tv, la ore de vârf.

Înțeleg că e groasă. E țara internetului plină de revenge porn, grooming, de Loverboy.

Tot soiul de sexe umblă pe net. Tot mai multe mămici de 15 ani apar. Tot felul de videochaturi au în spate exploatare sexuală a minorilor. Tot soiul de perverși trăiesc în darkuri tot mai întunecate și ies în lumi virtuale tot mai ignorante. Sunt inculți în cap, dar cu sexe pline de pofta violului. E de speriat.

Din această realitate sordidă, crudă, fără milă, a ieșit un monstru:

„Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani, și se pedepsește cu închisoarea”, adică o prescurtare a Legii nr. 217/2023, ceva despre violul minorilor. Analfabet sunt eu, analfabet e și legiuitorul cu asemenea formulare. Nu se înțelege nimic din lege, dar nici din anunț. Suntem analfabeți funcțional, adică greu de cap la făcut legi și proști la matematică.

Băi, ia să calculăm, că eu cum aud avertismentul mi se face poftă.

Un major are peste 18 ani. Clar, nu? Deci, eu. Am peste 18 ani, deși sunt analfabet funcțional la matematică și la legi. Ce înțeleg de aici încolo e în ceață. Deci pot să violez ceva sub 18 ani? Da, între 18 și 16 pot, zic eu! Sub 16 ani nu pot decât ”dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani”. Asta cu 5 ani îmi dă bătăi de cap rău. Nu reușesc să calculez cei cinci ani. Nu pot.

Pot sau nu pot? Îmi trebuie la ceva?

Nu că aș vrea astăzi să violez ceva. Nu vreau, mă jur, dar dacă întâmplarea iese în calea mea, ceva pe blond, apetisant, vorbind din Socrate și Homer, pot să rezist? Că Legea nu zice despre ce făpturi ne pot ieși la vrajă? Sau dacă sunt mangă, zic și eu, n-am azi cu cine bea, dar ating o problemă.

Uite, mâine, ce-o să fie? Omenește cine mă apără de ispită?

Adică, nu știu să fac calcul, dar aud reclama. De felul meu, fără multă minte și carte, zic generic, aud reclama des, repet, nu-nțeleg nimic, dar mi se amintește viol, viol, viol, adică sexulețul, sexulică, sexilă. Păi, creierul ce zice? Sexule ieși la iarbă că lumea vrea să violezi.

Pentru că, Doamne iartă-mă, neînțelegând nimic din avertisment, se creează frustrare.

Ori, știm când se face frustrare, așa e omul, vrea să nu rămână frustrat, nu? Și ca să nu rămână frustrat și în clipa asta, avertismentul media și Legea îl duc pe Dorel analfabetul cu viol.

Creierul analfabet matematic își alintă pruncul, pe sexulică, adică, cum îi vine pofta.

Lui nu-i vine pofta așa deodată, dar dă de reclamă. Băi, ce-aș face un viol sub 16 ani! Dece nu? Cine mă oprește? Suntem în lumea în care ne facem poftele? Uite-l pe Cristi Danileț care spune exact cum scap la caz de viol dacă violez. Cine mă apără de această tâmpenie de avertisment?

Cine mă apără de propria minte? Cine mă apără, că n-am multă carte. Sunt urs!

DIN ACEEAȘI SERIE DE mic SCANDAL CITEȘTE ȘI:

Gata să ucid nepalez de la Glovo. Și un român “m-a împușcat”: “De ce nu l-ai omorât, bă, avem destui”

Porumbeii și ciorile au găinaț. Găinațul mi-a găurit mașina. Să-mpușc păsările, dar cu ce? / Pe mine cine mă apără?

Pisicile nu au suflet, bă! Și nici cățelușii suflețel! Nu au, mânca-le-ați coada! / Pe mine cine mă apără de bazaconii?

“Copiii noștri NU spun lucruri nemaipomenite”. Doar noi, părinții ne lăudăm cu “pisoiașul" din mândrie prostească / Pe mine cine mă apără de industria infantilizării?

Tu, război, javră și nenorocire faci nebuni din cuci și-mi faci creierii muci / Pe mine cine mă apără?

Ne-am încăierat de la capacul de apă îmbuteliată. SGR-ul mamelor lor! / Pe mine cine mă apără?

PIN-ul UBER m-a “spart” la gură.

CHATGPT, prostiile noastre de-o viață refulează pe CHATGPT

Suntem corciți! Să mă lăsați cu fascismele în plin război: români, ucraineni, evrei get-beget nu există / Pe mine cine mă apără?