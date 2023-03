HAI RAPID! Duminică, 12 Martie 2023, 08:19

​Farul-Rapid 2-1. ​Aseară, iar o poveste tipic rapidistă. Avem 1-0 în minutul 14, prin șutul lui Sefer. Suntem egalați. Apoi, Moldo scapă mingea-n poartă. Adevărată ciulama chestia asta. De ce? Pentru că ea nu se termină aici. Galeria nu era pe stadion. De ce? Că era prea mare. Auzi, motiv al Jandarmeriei. Fără galerie, în meci, suntem sinuciși. Cu Moldo scăpând mingea, ne-am sinucis a doua oară. Să le ia naibii pe toate, suntem printre cele mai bune echipe din România!

Horatiu Moldovan, in echipamentul nationalei Romaniei Foto: frf.ro

​Farul-Rapid. Stadionul e anemic. Bate vânt de stepă dobrogeană pe stadionul Ovidiu. Pentru că vulcanul giuleștean nu este lăsat să intre la meci. În afara stadionului, Jandarmeria ne numără. Nu-i iese la socoteală. Galeria e mai numeroasă decât în acte. Așa ceva nu se poate! - spun jandarmii. Nu admitem! Să intre doar cât scrie în "declarație". Și Galeria nu intră ca-n declarație, s-o ia dracului de declarație. Stadionul rămâne treisferturi gol. Hagi are fani, dar n-are galerie ca a Rapidului.

Rapidul, înc-o dată nu iese la numărătoarea "oilor". Nu iese la socoteala birocrației. Iese la socoteala ailaltă adevărată, la înc-o numărare a faptelor imprevizibile marca Giulești. Rapidul e imprevizibil ca galerie, ca strigări, ca joc, ca echipă. Și așa se dovedește și-n teren.

Începe jocul. Sefer, cu stângul, le dă prima boabă constănțenilor bâlbâiți. De bucurie, ca un copil, sare-n brațele lui Mutu. Mutu nu zâmbește, imediat își aranjează echipa-n teren. Avea dreptate. Era doar minutul 14.

Degeaba zice Mutu ce zice. E minutul 20. Ardean ne-nfige, cu capul, mortu'n plasă: 1-1. Apărarea Rapidului e lăsată mască. Hagi râde cu toată gura. Apoi, își bagă capu'ntre umeri și se plimbă încrezător pe marginea terenului. Meci electrizant în prima repriză. Ar fi fost exploziv dacă era Galeria Rapidului.

Un șut bleg ca toată repriza a doua, vine de la Mazilu. Moldo este în genunchi să prindă mingea asta ușoară. Ține ambele mâini pe gazon. Dar mâna dreaptă este avansată. Mingea vine ușor în dreapta și sare din încheietură direct în poartă. Groaznic!

E mișto în comentariul lui Emil Grădinescu și Costi Mocanu. S-au pornit să comenteze altă fază, nu au prevăzut gafa lui Horațiu. Vă dați seama, ce bun e Horațiu! Nimeni nu s-a gândit nimeni la așa slăbiciune.

Dar dacă scoatem nasu' din meciul cu Farul, vedem multe erori ale jucătorilor Rapidului. Nu-s automate, sunt oameni. Îi iertăm. Putem număra puncte care s-au pierdut. Și dacă le-am număra, ar rezulta că suntem campionii lumii. Dar numărăm, mai bine greșeli și spunem că-i omenește într-un campionat nebun ca-n anul ăsta.

Moldovan, aici cu Farul, e ca Dugandzic care a ratat de la 11 metri, și cu Mioveni și cu Hermannstadt. E ca Săpunaru care a intrat în scandalul cu Craiova lui Mititelu. Moldo e iertat. Se întâmplă! Horațiu te iertăm, ne-ai apărat zeci de goluri sigure, mingi imposibile. Bravo! Și iertați sunt și Cristi și Marko.

Ce contează, în fapt? După meciul cu Farul de ieri

suntem în playoff, Rapidul e printre cele mai bune echipe din România!

