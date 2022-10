Cronica de Hai Rapid Luni, 03 Octombrie 2022, 09:13

Astăzi, Rapid joacă la Târgoviște, cu Chindia, de la ora 21. Dacă e să-mi aduc aminte cum Rapid n-a jucat nimic, cum s-a chinuit să bage goluri cu Mioveniul în 10 oameni, în etapa trecută, parcă n-aș băga mâna în foc că e meci floare la ureche. Suntem abia la-nceputul campionatului și chiar și ultima clasată visează la o ieșire de urgență. Vreau să văd cum coasta de antrenor a lui Adrian Mutu scoate jocul din apatie. Dar alta e supărarea mea astăzi: de ce Dan Șucu nu tace?

De ce Dan Șucu vorbește? Să nu uităm, e investitor la Rapid București. E și ce? Asta-nseamnă că trebuie să spună că vom câștiga campionatul? E cobe? Dan Șucu, înțeleg, e un entuziast.

Dar, să nu uităm, Dan Șucu nu joacă fotbal, el e investitorul la Rapid de câteva luni. El are bani. El vorbește. Dă interviuri. La banii lui are multe certitudini. Ca Gigi Becali, are bani, își permite să aibă și guralivă. El centrează, el dă cu capul. Și cum cuvântul lui e plin de bani ce-mi zice: câștigăm campionatul și alte baliverne de astea! Și, cel mai mișto e că șmecherii Ligii, mahalaua fotbalului românesc îl ia la mișto, îl iau în tărbacă, ca pe un dulău tânăr.

Stai, domle Șucu, jucătorii e durere, nu mobilă. Un principiu al limbariței e ca la un moment dat nu mai zici nimic nou, și ajungi să supralicitezi. Că deviiiii plictis și te saturi și tu de tine.

Să privim situația reală la Rapid. Adrian Mutu e o mutare bună la Rapid, dar ca-n cazul meciului cu Mioveni uneori n-are inspirație. Nu e nimic de condamnat. Bine că e Săpunaru pe fază și Moldovan în poartă, nu zic. Atacanții încă nu merg ceas.

Suntem pe locul al doilea în Ligă, dar asta, repet, nu înseamnă câștigarea campionatului. Domnul Șucu vorbește multe. A-nceput să se priceapă la tot ce e Rapid, la fotbal și curând va da și direcții geostrategice, repet, ca exemplu dăunător Gigi Becali care își dă antrenorii afară, își antrenează singur echipa.

Nu-nțeleg, vrea Șucu să fie Gigi, cu orice preț? Sigur, avem nevoie de Șucu la Rapid. Victor Angelescu, cel tăcut și bine crescut, nu poate duce totul pe bugetul lui. Dar, domnule Șucu, vedeți de copiii și juniorii Rapidului, și lăsați tornada Rapidului.

Banul, îi știm răul, banul pune presiune de antrenori, pe jucători, creează situații imposibile, iluzii deșarte. Jucătorii au talent, dar e posibil să greșească, să n-aibă zi bună, și mai ales abia au început campionatul. Vorbitul dăunează grav sănătății publicului, jucătorilor. Și mai ales devine rană când alde mafioți din fotbal vă iau la mișto.

Nu le aveți cu gargara, se vede. Sunteți om cu idei, cu investiții, cu realizări, cu bani și când vă puneți pe interviuri pierdeți caii. Nu le aveți cu vorbitul mai ales în mahalaua Ligii de fotbal. Sunteți entuziast, vreți binele Rapid-ului, dar lăsați să vorbească Mutu, pare cu mult mai multă măsură.

Lăsați să se dezlănțuie la vorbe galeria, cum alta nu-i. Doar galeria are dreptul la visare, incantare, la vorbe nemăsurate.

Sunt de un principiu: nu vorbi, că-ți strici norocul.

Rapid poate câștigă campionatul, nu zic, Dumnezeu știe ce-o fi, dar e sigur interviurile date, vorbele răstălmăcite de bagabonzii fotbalului din Liga întâi nu câștigă campionatul. Nu uitați: Hai Rapid!