Eugen Istodor

FCSB - Rapid, meci din etapa 17 a Ligii 1, azi, la ora 21:00. Nici când zici și repeți aceste vorbe nu te lasă indiferent. E Rapidul și vreau să le “bage mortu’n poartă” lui FCSB, lui Gigi Becali. Cum să nu vrei să vezi asta? Pentru că nu e doar renumele unei infinite confruntări, în orice ligă ar fi Rapidul, ci este confruntarea dintre două feluri de a vedea echipa, conducerea ei, viața în general. Doamne, ce bine că Rapid-ul n-a avut parte de hegemoni și maniaci ca la Steaua/FCSB! Rapid - FCSB Superliga.

Rapid - FCSB Superliga. Diseară, războiul lumilor: meritocrația Rapid Giulești, megalomania Gigi Becali.

În Giulești merge meritocrația. E entuziasm, ți se dă încredere un timp. Dar dacă nu ești bun, o dai în bară, stai pe bară un timp sau adio. Hotărăște Mutu, hotărăște patronul. Să nu uităm de Albu care a ratat 11 metri, a stat pe bară un timp acum și-a revenit. La Gigi Becali e autoritate, e banul care strivește, n-ai timp să fii prea bun - te vinde Gigi. Gigi te-a angajat, Gigi te-a antrenat, Gigi te-a omorât, Gigi te-a vândut. E clar. N-ai timp de încredere. Zeu și antrenor sunt Gigi. Nu pot uita cum s-a luat cu Edi Iordănescu din vorbe și a trebuit Edi să plece de otrava lui Gigi.

De asta zic, diseară e războiul dintre două lumi.

Războiul lumilor: meritocrația Rapid Giulești, megalomania Gigi Becali. Da, l-am bătut pe Gigi în tur, în iulie, cu 2 zero. Dugandzic și The Only one Săpunaru. Rapidul vine diseară după o revenire. După egalul cu Farul, cât o victorie în fața morocănosului Rege Hagi. După victoria împotriva Bursucului Dan Petrescu. Dar, cum spun eu, nu cum spune Șucu, nu se știe niciodată. FCSB a schimbat 3 antrenori ca pe șosete în tur, e liftă bătrână de atâtea scandaluri marca Gigi, dar zic: nu se știe!

De-am câștiga, nu câștigăm doar meciul, câștigă Meritocrația, nu gargara, câștigă viața oamenilor care cred în lucruri simple: Dumnezeu, bunătate, dreptate, adevăr aici pe pământ.

