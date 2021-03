Europarlamentarul USR-PLUS Vlad Gheorghe propune o nouă cale de atac în dosarul 10 August și cere DIICOT să-i comunice ordonanța de clasare

În 2 martie, judecătoarea Daria Miheț de la Tribunalul București a respins cererea DIICOT de redeschidere a dosarului 10 august, iar prin această decizie au scăpat de urmărirea penală colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş, fost prim-adjunct al Jandarmeriei Române, maiorul Laurenţiu Cazan, fost director general al Direcţiei Generale de Jandarmi Bucureşti, colonelul Cătălin Sindile, fost şef al Jandarmeriei Române și comisarul şef de poliţie Mihai Dan Chirică, fost secretar de stat în MAI pentru relaţia cu prefecţii.





În opinia sa, această procedură ar putea reprezenta „o nouă cale de atac în dosarul 10 August”. De profesie jurist, Vlad Gheorghe îndeamnă victimele din dosar să solicite și ele DIICOT ordonanța de clasare emisă inițial de către procurorul de caz.„Motivarea judecătorului menționează acele aspecte de procedură pe care atât eu, cât și alți specialiști în domeniu le-am semnalat în toți acești ani de când dosarul 10 August a fost plimbat între instituții. Conform legislației în vigoare, orice decizie în dosar trebuie să fie comunicată părților interesate, adică inclusiv tuturor celor peste 800 de persoane care au depus plângeri pentru că la fel ca mine au suferit din cauza acțiunilor Jandarmeriei de la protestul pașnic de acum peste 3 ani. Or lucrul acesta nu s-a întâmplat, după cum am atenționat încă din 2020. Orice victimă din dosar care nu a primit, căreia nu i-a fost oficial comunicată această ordonanță de clasare are acest drept, iar după ce îi este comunicată, are dreptul de a face alte solicitări conform procedurii penale, de a continua practic dosarul”, declară Vlad Gheorghe, citat într-un comunicat de presă.Europarlamentarul Vlad Gheorghe a demarat și alte acțiuni în acest dosar, inclusiv o solicitare pentru urgentarea judecății, solicitare aflată la a 9-a amânare, după cum precizează acesta.Totodată, el a început încă de săptămâna trecută demersurile pentru contestarea la CEDO a soluției Tribunalului București , alăturându-i-se până acum peste 30 de victime.