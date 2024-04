Pe mine cine mă apără? Duminică, 14 Aprilie 2024, 08:25

​​E țara plină de bannere și reclame. Astfel, aflăm că Gina Pistol și Smiley au "lungimi hidratate 72 de ore". Care sunt acele lungimi nu știm. Smiley nu ne arată care sunt acele lungimi. Dar dacă greșim? Poate el are doar scalp. Gina pare că ar avea doar lungimi, are două degete pe vârful părului ei ondulat. Dar e vorba doar de acele lungimi? Uite, ce face ambiguitatea din om. Stau și mă belesc la bannere și nu le dau de cap. Pe mine cine mă apără de uitat ca prostu'n bannere?

Gina Pistol și Smiley Foto: Perspektiva

Deci, doi celebrii: Gina Pistol și Smiley în mărime naturală. Bannerul lor e cât magazinul Unirea. Sunt chiar ei într-o atitudine drăgălașă. Smiley o ține în brațe pe Gina. Gina își arată părul uriaș. Părul pare mai degrabă "vedeta" care ia piuitul. Bun, până aici am înțeles. Deci ar fi vorba de păr. de mult păr. Părul ei, dar el are păr pe cap? Are păr, dar n-are lungimi. Deci nu la lungimile de păr ale celor doi se face referire? Să fim înțelegători: contribuția lui Smiley ar fi scalpul și tandrețea, aha, da, o relație sănătoasă, hidratată.

Pasul doi e să te întrebi despre ce e vorba. Și citești. Uite, imaginea nu este destulă, nu face cât un milion de cuvinte. Și citești despre scalp și despre "lungimi". Ambele ar avea valabilitate 72 de ore. Scalp înțelegi ce e. Dar lungimi? ce-s lungimile? Produsele pozate cât Smiley și Gina par că lămuresc situația. În reclamă nu este numit produsul de bază. Ambiguitatea e cât Casa Poporului. Deci, dacă e scalpul care ține de cap-păr și lungimile tot de păr țin. Și de unde obții hidratare? De la produsele afișate. Aha! Dar ce sunt produsele afișate? Șampoane, balsame, seruri. Băi, ești prost.

Bun. Dar totuși "lungimi"? Ambiguitatea lui "lungimi" e dureroasă, șochează. Ce lungimi? Ne putem gândi neortodox de ce nu? Poate are doar Smiley, dar Gina? Ce lungimi are Gina? Doamne ferește! Te gândești la ceva monstruos.

Pe de altă parte, îi înțelegi pe publicitari dacă ar fi adăugat cuvântul păr lângă "lungimi" s-ar fi stricat maioneza, ar fi sunat prost. Scalp și lungimi de păr? Nu merge, nu dă fluid, nu dă frumos. Cuvântul "păr" e diabolic, este vorba de păr, dar nu-și are locul în slogan. Ce destin are "păr", ce destin de 2 lei.

Dar așa? Așa sună doar comic. Smiley are lungimi. Gina are lungimi. Și toate lungimile lor sunt hidratate 72 de ore. Și te întrebi: după 72 de ore, lungimile lor văzute și nevăzute ce fac? Răspunsul îl găsim ușor: rutina. Deci, după 72 de ore, o spune reclama, cei doi iar hidratează lungimile. Iar lustruiesc lungimile. Care lungimi? Alea de păr. Sunt și alte lungimi? Doamne iartă-mă!

Astfel de ambiguități sunt multe prin publicitatea ro. Se încearcă comunicare eficiență în dauna înțelegerii firești. Să nu se creadă că am ceva cu șamponul ăsta special. Nu. M-a șocat "lungimi", acest termen care vorbește despre un plural și despre un infinit. Ambele de fapt nu există.

Deja, nu-i așa, s-a dus farmecul reclamei. A rămas doar fascinația gândirii. Problema este, pentru mine, de ce casc gura pe pereți? Ca să cumpăr lungimi hidratate. Hidratate din 72 în 72 de ore. Înțeleg că 72 de ore e un record al firmei de șampoane. Bun, dar care lungimi, iar mă întreb. Care lungimi? Câte lungimi? De ce lungimi și nu fire de păr. dacă unii n-au lungimi? Uite, eu nu am. Am înțeles, greu, greu, dacă n-am lungimi eu nu cumpăr. Dacă nu cumpăr, ce-mi pasă.

Pe mine cine mă apără de uitat ca prostu'n după bannere? De ce sunt puse sus pe zid? Ca să mă uit și să nu judec. Așa o să fac.

