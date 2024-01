FILM Luni, 29 Ianuarie 2024, 11:40

Filmul de acțiune „The Beekeeper” a urcat pe primul loc al box office-ului nord-american de weekend, devansând musicalul „Mean Girls” într-o inversare de poziții ce are loc în timp ce cinematografele așteaptă lansarea noului lungmetraj cu Henry Cavill, relatează revista Variety, citată de News.ro.

Henry Cavill in „Argylle” Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

Amazon MGM a anunţat că The Beekeeper a ocupat primul loc cu încasări de 7,4 milioane de dolari din 3.337 de săli de cinema în al treilea weekend de la lansare. Paramount a transmis că musicalul Mean Girls, liderul ultimelor două săptămâni la box office-ul nord-american, a obţinut 7,3 milioane de dolari din 3.544 de săli de cinema.

Indiferent de cum vor arăta cifrele finale, decizia Paramount de a difuza Mean Girls pe marele ecran şi nu direct în streaming pe Paramount+, cum a plănuit inițial, s-a dovedit a fi înţeleaptă din punct de vedere financiar. Filmul a generat 60,8 milioane de dolari în America de Nord şi 84,3 milioane de dolari la nivel global până în prezent, un rezultat mai mult decât mulțumitor având în vedere bugetul modest de 36 de milioane de dolari.

Thrillerul de acţiune The Beekeeper, de David Ayer, a obţinut până acum 41,6 milioane de dolari în America de Nord şi 100 de milioane de dolari la nivel mondial.

Lungmetrajul în care Jason Statham joacă rolul unui fost agent care se răzbună în numele prietenului său, a fost produs şi finanţat de Miramax. Amazon MGM (care a achiziţionat drepturile de difuzare în America de Nord) nu are de achitat decât costul de rezervare a filmului în cinematografele din ţară.

Cinematografele așteaptă lansarea „Argylle”, filmul de spionaj cu Henry Cavill

Acesta a fost al doilea weekend consecutiv fără o nouă lansare a unui studio major, o reverberație a dublei greve ce a avut loc la Hollywood anul trecut, aceasta ducând la amânarea producției pentru numeroase filme și seriale, lucru resimțit de altfel și la finele lui 2023.

Comedia de spionaj Argylle (de la Apple şi Universal) va fi lansată vinerea aceasta, în timp ce adaptarea de benzi desenate Madame Web (de la Sony) şi musicalul biografic Bob Marley: One Love (de la Paramount) debutează în 14 februarie.

Însă filmul Argylle este cel în care șefii cinematografelor își pun speranțele în Argylle să relanseze vânzările de bilete în condițiile în care fostul „Bărbat de oțel” Cavill a devenit unul dintre cei mai în vogă actori de la Hollywood în ultimii ani.

Pe lângă Cavill, care va interpreta rolul principal care dă și numele filmului, distribuția Argylle va include nume ca Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Catherine O'Hara, Bryce Dallas Howard, Ariana DeBose, Sam Rockwell, John Cena sau Sofia Boutella, protagonista lungmetrajului Rebel Moon lansat recent pe Netflix.

Pentru Cavill filmul va reprezenta și intrarea sa în rolul unui spion după ani de zile de zvonuri potrivit cărora va fi ales drept următorul James Bond, după retragerea lui Daniel Craig.

Plictiseală mare la box office

Având în vedere „acalmia” în ceea ce privește noile lansări, clasamentul box office-ului arată aproape identic cu cel de weekendul trecut, cu Wonka al lui Timothee Chalamet pe locul al treilea, animaţia Migration a Universal şi Illumination pe locul 4 şi comedia romantică Anyone But You a Sony, care completează primele cinci locuri.

Topul 10 din box-office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice, potrivit site-ului de specialitate Boxofficemojo.com:

6.Poor Things(3 milioane de dolari)

7. American Fiction (2,89 milioane de dolari)

8. Aquaman and the Lost Kingdom (2,81 milioane de dolari)

9. Godzilla Minus One (2,6 milioane de dolari)

10. The Boys in the Boat (2,2 milioane de dolari).

