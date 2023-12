EXCLUSIV Duminică, 24 Decembrie 2023, 18:22

„Rebel Moon - Part One: A Child of Fire”, filmul epic cu buget mare propus anul acesta de Netflix de Crăciun, vrea să retrezească nostalgia față de un gen neglijat atât pentru fanii acestuia, cât și publicul larg, afirmă regizorul Zack Snyder într-un interviu acordat HotNews.ro.

Zack Snyder la filmarile pentru „Rebel Moon - Part One” Foto: Netflix / Everett / Profimedia Images

Începând cu 2020, platforma americană de streaming și-a obișnuit abonații cu lansarea unui film de tip „blockbuster” în Ajunul Crăciunului sau cu puțin înainte de acesta, tocmai în perioada în care majoritatea oamenilor nu trebuie să meargă la muncă și se pot bucura de un lungmetraj din confortul propriei locuințe.

Trendul a început în urmă cu 3 ani când Netflix a lansat pe 23 decembrie The Midnight Sky, un film sci-fi postapocaliptic în care George Clooney joacă rolul unui om de știință care trăiește în izolare în Arctica și încearcă să avertizeze astronauții unei misiuni spațiale să nu se întoarcă pe Pământ după ce o catastrofă globală misterioasă a dus la eradicarea majorității umanității.

Un an mai târziu, filmul pe care Netflix l-a lansat înaintea Crăciunului și-a propus să exploreze ce s-ar putea întâmpla pe Pământ înaintea unui cataclism global. Date fiind dezbaterile aprinse pe care le-a provocat și pe rețelele de socializare de la noi (egalate poate doar de lansarea în streaming a Teambuilding, tot pe Netflix), nu cred că Don't Look Up ar avea nevoie de alte prezentări.

Anul trecut filmul de Crăciun al platformei de streaming a fost Glass Onion: A Knives Out Mystery, un lungmetraj de tip detectiv/mister cu Daniel Craig revenind în rolul detectivului Benoit Blanc și Edward Norton interpretându-l pe antagonistul Miles Bron, un miliardar tech excentric și lipsit de orice fel de scrupule. Filmul regizat de Rian Johnson și-a adjudecat anul trecut și distinciția nedorită de niciun studio de a fi cel mai piratat film în perioada Crăciunului.

În 2023 Netflix revine la origini într-un fel, Rebel Moon fiind un film sci-fi, dar unul care se încadrează în subgenul mai aparte al operei spațiale (sau epopeilor spațiale, în funcție de termenul preferat).

Zack Snyder descrie „Rebel Moon” ca o scrisoare de dragoste pentru fanii genului sci-fi, dar nu numai

Snyder, unul dintre cei mai căutați regizori de la Hollywood în ultimii ani, a regizat sau produs de-a lungul carierei sale filme cu supereroi (Watchmen, Suicide Squad,Wonder Woman,Justice League, Aquaman), filme cu zombi (Dawn of the Dead din 2004, Army of the Dead), filme fantasy (Sucker Punch), filme istorice de acțiune (300, 300: Rise of an Empire), plus altele.

Însă Rebel Moon marchează și pentru el o premieră, fiind primul film sci-fi pe care îl regizează. Mai mult, el a și scris scenariul pentru lungmetraj, a fost producătorul său, precum și directorul de imagine. Snyder a mai fost „omul bun la toate” pentru un singur lungmetraj din cariera sa, Army of the Dead din 2021 (Poți vedea interviul realizat de HotNews.ro cu el despre filmul respectiv AICI).

Astfel că l-am întrebat ce a vrut să aducă nou acestui gen de film sci-fi cu fani în general destul de pretențioși.

„Cred că în multe privințe am vrut cu adevărat să aduc dragostea mea pentru genul sci-fi fantasy acestui public care cred că în general nu are parte de foarte mult IP (n.r. conținut original). Acest public, care e practic cel mai larg public în unele feluri, fiindcă acest film este făcut pentru toată lumea, dacă vă puteți gândi la el în acești termeni”, a declarat Snyder pentru HotNews.ro.

„Da, vreau ca fanilor sci-fi să le placă filmul, dar și tatălui meu i-ar plăcea și el nu e un fan uriaș al sci-fi, credeți-mă pe cuvânt. Dar cred că ideea este că am făcut acest film ca o scrisoare de dragoste față de filmele care mi-au modelat estetica [regizorală] și modul în care văd această operă spațială este cu siguranță din perspectiva filmelor care m-au creat estetic”, a explicat el.

„Rebel Moon: Child of Fire” vine cu imaginea cinematografică distinctă a regizorului american

Și apropo de filmele care l-au „creat estetic”, după cum o formulează chiar Snyder, unele din influențele altor filme de tip epopee spațială (ca de exemplu Star Wars) sunt foarte vizibile în Rebel Moon, inclusiv în ceea ce privește povestea.

Ținând cont că inclusiv presei de specialitate îi place de multe ori să suprasimplifice lucrurile cu descrieri de genul „E Star Wars care se întâlnește cu Stăpânul inelelor”, l-am întrebat pe Snyder despre influențele cinematografice din noul său film, dar și cel mai mare „trademark” propriu despre care crede că fanii săi îl vor recunoaște imediat în Rebel Moon - Part One.

„Apropo, acela e un lucru frumos de spus. Nu cred că s-ar gândi cineva 'Ce? Nu vreau să văd Star Wars întâlnindu-se cu Stăpânul inelelor. Îmi sună stupid'. Nu cred că ar zice cineva asta”, a glumit el.

Într-o notă ceva mai serioasă, regizorul a spus că nu este întru totul sigur care ar fi acel „trademark” Zack Snyder în Rebel Moon deoarece pentru el „întreg filmul este în multe feluri foarte specific” pentru viziunea sa cinematografică.

„Adică, sigur, există niște lupte grozave cu slow-motion și alte lucruri de genul acesta. Dar tot cred că, în general este foarte specific pentru modul în care îmi place mie să fac imagini. Deci ar fi asta”, a explicat Zack Snyder.

„Însă asta fiind spus, sper ca fanii, atunci când vor vedea filmul, să aibă această ocazie de a fi captivați de o lume în care nu știu 100% ce o să se întâmple fiindcă este un conținut original care merge pe drumul său. Nu avem niciun fel de... de fapt avem o tonă de reguli, dar ele sunt autoimpuse. Dar în ceea ce privește direcția în care merge povestea, totul este posibil”, a continuat el.

Filmul propus de Netflix anul acesta de Crăciun va fi începutul unei francize

Unul dintre lucrurile care sar în ochi cu privire la Rebel Moon e că, spre deosebire de celelalte filme cu buget mare lansate în anii trecuți de Netflix cu ocazia Crăciunului, noul lungmetraj al lui Snyder nu are o distribuție cu nume mari de la Hollywood.

Pentru The Midnight Sky din 2020 Netflix i-a cooptat la bord pe George Clooney, Felicity Jones și David Oyelowo, în Knives Out 2 de anul trecut i-am avut pe Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson și Dave Bautista, în timp ce pentru Don't Look Up compania americană de streaming a strâns o adevărată constelație de vedete precum Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Ron Perlman și Sir Mark Rylance, printre alții.

Motivul pentru care Netflix n-a venit anul acesta de Crăciun cu un film cu nume mari ține foarte probabil de faptul că directorii companiei americane și-au propus ca Rebel Moon să devină o franciză de lungmetraje, dacă tot suntem în zona epopeilor spațiale, și nu au dorit actori care să fie asociați puternic cu alte roluri. Mai mult, primul titlu a fost gândit din start ca un lungmetraj în două părți, la fel ca noul film Dune al regizorului Denis Villeneuve.

Spre deosebire însă de Dune și Villeneuve, Snyder a filmat concomitent cele două părți ale Rebel Moon iar Part Two, care se va numi The Scargiver, are deja o dată de lansare, urmând să apară pe Netflix în data de 19 aprilie a anului viitor.

Anthony Hopkins, numele surpriză în noul lungmetraj „blockbuster” al Netflix

Rebel Moon are o excepție cât se poate de notabilă în ceea ce privește lipsa numelor mari din distribuție: Sir Anthony Hopkins. Deși nu apare propriu-zis în film, el îi dă vocea lui Jimmy, un robot de luptă care a depus armele după ce împăratul căruia i-a jurat credință a fost asasinat.

Personajul lui Hopkins apare în prima parte a Child of Fire și chiar în ultima secvență a sa, așa că l-am întrebat pe Snyder cum a fost să lucreze cu o asemenea legendă a cinematografiei, dacă el va juca un rol mai proeminent în The Scargiver și dacă acel ultim cadru din Part One este un „teaser” pentru ceea ce va urma.

„Da și da. Cu siguranță îl vom vedea mai mult pe Jimmy în Part Two. El joacă un rol major în al doilea film și vedem mult mai multe cu el în versiunea regizorală [a Child of Fire]”, a confirmat regizorul american.

„Apoi aș spune că Hopkins a fost o mare bucurie. Vorbeam despre pe cine vom aduce să îl joace pe Jimmy, să îi dea vocea lui Jimmy, și cred că Scott (Holbert, de la departamentul de costume al filmului - n.r.) sau Stubert (președintele Netflix Films) sau cineva care a spus 'Ce zici de Anthony Hopkins?' iar eu am fost ceva de genul 'Ce să zic de Anthony Hopkins? Ce vrei să spui cu asta?' Evident că m-am gândit că 'bineînțeles', dar nu credeam că Anthony Hopkins va dori, să fim serioși”, a relatat Zack Snyder.

Evident, Hopkins a dorit, iar regizorul relatează că filmările au început și s-au încheiat cu el (mai multe detalii despre asta înspre finalul interviului video).

Rebel Moon - Part One: Child of Fire a fost lansat pe Netflix pe 22 decembrie. Dacă ar fi să judecăm după recenziile de pe site-ul de specialitate Rotten Tomatoes, criticii de film nu au fost deloc dați pe spate de filmul lui Snyder.

Deși în rândul fanilor el s-a bucurat de o recepție mai călduroasă, partea a doua a Rebel Moon va trebui să ridice ștacheta pentru a sta la baza unei francize de succes.