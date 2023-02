ESENTIAL Miercuri, 08 Februarie 2023, 07:22

D. Popa • HotNews.ro

Comunitatea internațională a sărit în ajutorul Turciei și Siriei trimițând ajutoare și echipe de salvatori care caută eventuali supraviețuitori. Căutările se fac în condiții dificile, de iarnă, numărul raportat până miercuri dimineața al celor decedați a depășit 8.100, informează dpa.

Provincia Hatay din Turcia, devastată de cele două cutremure Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Desfășurarea evenimentelor de miercuri privind urmările cutremurelor devastatoare din Turcia, LIVETEXT:

Doi copii zac sub o placă de beton de 36 de ore, în timp ce salvatorii îi asigură că îi vor salva. „Scoate-mă de aici și fac orice pentru tine”, șoptește copilul mai mare. „Voi fi servitorul tău”,

scrie CNN

O femeie pe nume Nurgul Atay a declarat pentru Associated Press că putea auzi vocea mamei sale sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite din orașul turc Antakya, capitala provinciei Hatay. Dar salvatorii nu aveau echipamentul necesar pentru a o salva. „Dacă am putea ridica placa de beton, am putea ajunge la ea”, a spus ea. „Mama mea are 70 de ani, nu va putea rezista mult timp.”

Aproximativ 5775 de clădiri s-au prăbuşit în urma cutremurelor de luni. În Siria, 2.270 de persoane şi-au pierdut viaţa, potrivit datelor furnizate de Ministerului Sănătăţii şi de organizaţia de salvare White Helmets, care ţin bilanţul deceselor în regiunile controlate de guvernul de la Damasc, respectiv în cele controlate de opoziţie

Emiratele Arabe Unite (EAU) au promis marţi un ajutor de 100 de milioane de dolari victimelor cutremurelor care au ucis mii de oameni în sud-estul Turciei şi în Siria, informează AFP.

Arabia Saudită, care a întrerupt relaţiile cu regimul de la Damasc din 2012, a anunţat înfiinţarea unui pod aerian pentru a ajuta populaţia din cele două ţări afectată de seisme.

Preşedintele emiratez, şeicul Mohammed bin Zayed, a ordonat "mobilizarea a 100 de milioane de dolari pentru a-i ajuta pe cei afectaţi de cutremurele din Siria şi Turcia", a anunţat agenţia oficială de presă WAM. Jumătate din sumă va merge către populaţia afectată de seism din Siria, conform sursei citate.

Premierul EAU anunţase cu o zi înainte trimiterea unui ajutor umanitar de urgenţă, evaluat la 50 de milioane de dirhami (13,6 milioane de dolari).

Echipa de salvare a cutremurului din China, care a sosit în Turcia, este formată din 82 de membri, a adus 20 de tone de rechizite și echipamente medicale și de alt tip de salvare, precum și patru câini de căutare și salvare, potrivit CCTV.

Un incendiu uriaş care s-a extins la zeci de containere continua să ardă marţi seara pentru a doua zi consecutiv în portul Iskenderun din sudul Turciei, în apropierea graniţei cu Siria, consecinţă a violentului cutremur de luni.

Bilanțul morților a depășit 7.800

Ultimul bilanț al victimelor indică 5.894 de decese confirmate în Turcia și 1.932 în Siria, 7.826 în total, potrivit The Guardian.

Franţa va trimite un spital de campanie şi 83 de salvatori suplimentari în Turcia

Acest spital mobil „va fi autonom pentru minim 15 zile şi va putea asigura, pe lângă alte îngrijiri mai uşoare, 10 până la 15 intervenţii chirurgicale pe zi”, au precizat într-un comunicat pompierii din Gard, sudul Franţei.

Structura de aproape 2.000 m2 dispune de o sală de naşteri, două blocuri operatorii, un laborator, o farmacie, o cameră de sterilizare şi o unitate de resuscitare, precum şi de săli de primire şi tratare a răniţilor, potrivit sursei citate, care precizează că desfăşurarea acestui spital ar putea fi prelungită dacă este necesar.

Totodată, o echipă de 83 de salvatori va pleca „joi sau vineri”, aducând aproximativ 60 de tone de echipament.

Echipa va coopera cu guvernul local, ambasada din Turcia, Organizația Națiunilor Unite și alte agenții în misiuni, inclusiv înființarea unui comandament temporar, efectuarea de căutare și salvare a personalului și furnizarea de asistență medicală, a spus CCTV.

Separat, echipele de salvare ale societății civile cu cel puțin 52 de membri din mai multe provincii din China, inclusiv Zhejiang, Jiangsu, Jiangxi și Guangdong, se îndreaptă către zonele afectate de cutremur din Turcia pentru a efectua lucrările de salvare, a informat CCTV.

China s-a angajat deja să acorde Turciei o primă tranșă de 40 de milioane de yuani (5,9 milioane de dolari) în ajutor de urgență.