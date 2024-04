RĂZBOI ÎN UCRAINA Luni, 29 Aprilie 2024, 15:45

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, afirmă într-un interviu acordat presei germane că în rândul politicienilor importanți din Ucraina nu există unitate nici acum, un lucru despre care afirmă că este ilustrat și de faptul că președintele Zelenski nu l-a primit în audiență de la începutul războiului.

Vitali Kliciko, primarul Kievului Foto: Pavlo Bahmut/Ukrinform/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Din păcate, în această perioadă de război nu există nicio unitate între forțele politice”, a spus Klitschko într-un interviu acordat ziarelor grupului de media Funke, din care face parte și Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Klitschko, care s-a poziționat ca un susținător al fostului comandant-șef al armatei, generalul Valerii Zalujnîi, l-a criticat pe președinte de mai multe ori de la izbucnirea războiului, inclusiv în ceea ce privește demiterea lui Zalujnîi.

„Oamenii se întreabă de ce nu am fost mai bine pregătiţi pentru acest război, de ce Zelenski a negat până în ultimul moment că se va ajunge la asta”, a spus Klitschko recent, într-un interviu acordat presei elvețiene în luna februarie.

Întrebat acum de jurnaliștii germani dacă s-a întâlnit între timp cu Zelenski pentru a ameliora tensiunile apărute între el și șeful statului, Klitschko a spus că a încercat să facă acest lucru „de zeci de ori de la începutul războiului”, deoarece „multe depind de capitală”.

„Dar, din păcate, nu am avut ocazia să-l cunosc pe Zelenski în persoană. Probabil că are alte lucruri de făcut”, a subliniat el. Klitschko a fost ales primar al Kievului în 2014, în timp ce Zelenski a devenit președinte al Ucrainei în 2019. Ambii oameni politici au candidat din partea unor formațiuni politice axate în jurul lor.

Klitschko, despre care se crede că are ambiții prezidențiale, a acuzat și guvernul ucrainean că a făcut prea puțin pentru a combate corupția răspândită din țară.

Vitali Klitschko a acuzat că a fost amenințat voalat de un oficial din biroul lui Zelenski

În august 2022 Klitschko acuzase în public că a fost amenințat de un oficial din cadrul biroului prezidențial al lui Zelenski, fără a numi însă persoana care a făcut amenințarea.

Fostul boxer profesionist a declarat că acest lucru s-a întâmplat după ce a semnat o scrisoare deschisă care cerea returnarea cetățeniei ucrainene lui Ghenadi Korban, un om de afaceri care a ocupat funcția de șef al apărării teritoriale din regiunea Dniepropetrovsk. Pe 22 iulie 2022 lui Korban i s-a refuzat intrarea în Ucraina și pașaportul său a fost confiscat la graniță din cauza revocării cetățeniei prin decret prezidențial.

Mii de ucraineni, printre care și peste 100 de persoane publice și politicieni, au semnat scrisoarea deschisă care cerea anularea măsurii. În total aceasta a strâns 112 pagini de semnături.

„O să vă dezvălui un secret. După ce am semnat scrisoarea am avut o conversație cu o aluzie: 'Ești atât de proactiv acum încât nu ți-am luat încă cetățenia germană'. Am răspuns: 'Voi fi foarte surprins dacă îmi pot arăta dar și lua pașaportul meu german'”, a afirmat Klitschko într-un interviu acordat site-ului ucrainean Babel.

Primarul Kievului a subliniat atunci că, deși și-a trăit o bună parte din viață în Germania și Statele Unite, nu deține alt pașaport decât cel ucrainean. „Și am avut toate oportunitățile să primesc cetățenia acestor țări, am avut chiar oferte în acest sens, dar pentru ce? Eu eram și rămân un cetățean al Ucrainei”, a spus el.

Întrebat de jurnaliști dacă mesajul la care face referire i-a fost transmis de biroul președintelui Volodimir Zelenski, Klitschko a răspuns ironic:

„De unde altundeva? De la biroul fondului locativ?”.

