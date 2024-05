Articol susținut de Cinepolitica Joi, 16 Mai 2024, 10:33

Smile Media

0

Seria CINEPOLITICA revine la București, în perioada 16-19 mai, la Cinema Muzeul Țăranului, cu șapte proiecții de lungmetraje de ficțiune și documentare, pe teme politice și sociale de actualitate, majoritatea în premieră națională.

7 proiecții de film pe teme politice Foto: Cinepolitica

Programul proiecțiilor și biletele sunt disponibile în rețeaua Eventbook.

Seria CINEPOLITICA debutează joi, 16 mai, de la ora 19.30, la Cinema Muzeul Țăranului, cu proiecția în premieră națională a documentarului War and Justice(r: Michele Gentile, Marcus Vetter / Germania / 2024). War and Justice este primul și singurul thriller vérité despre Curtea Penală Internațională (CPI), realizatorii beneficiind de acces fără precedent la Benjamin Ferencz (procurorul Proceselor de la Nürnberg), Luis Moreno-Ocampo (fost procuror CPI) și Karim Khan (actualul procuror). Regizorii Marcus Vetter și Michele Gentile îl însoțesc pe Luis Moreno-Ocampo în jurul lumii, în timp ce acesta, în parteneriat cu actrița și activista Angelina Jolie, dar și cu fostul procuror Benjamin Ferencz, se poziționează ferm împotriva războaielor din Congo, Libia, Siria și Ucraina, acordând un interes special atrocităților la adresa copiilor. Film selecționat și premiat la FilmFest München.

Vineri, 17 mai, de la ora 19:00, la Cinema Muzeul Țăranului, seria CINEPOLITICA continuă cu producția maghiară Blocada / Blockade(r: Tősér Ádám / 2022). Aducând fiorul unui thriller politic, filmul ne amintește de zilele controversate, pline de tensiune din octombrie 1990. Filmul este bazat pe evenimente reale și prezintă figuri politice din istoria recentă a Ungariei. Film distins cu premiul pentru cel mai bun scenariu la Festivalul Filmului Maghiar de la Los Angeles 2023 și câștigător a numeroase distincții în cadrul Premiilor Cinematografiei Maghiare 2023.

Tot în programul zilei de vineri, 17 mai, de la ora 21:00, la Cinema Muzeul Țăranului, o premieră națională de neratat: lungmetrajul de ficțiune Shikun(2024), o producție Israel / Franța / Elveția / Brazilia / Marea Britanie, în regia lui Amos Gitai, câștigător al Trofeului Cinepolitica 2016, cu pelicula Yitzhak Rabin, ultima zi. O metaforă pătrunzătoare și o mostră de teatru absurd, drama Shikun a fost prezentată în premieră la Berlinale Special 2024. Amplasat într-o clădire multifuncțională israeliană, numită Shikun, și inspirat de clasica piesă de teatru „Rinocerii” de Eugen Ionesco, filmul este o colecție de episoade dramatice despre ascensiunea autoritarismului, pe măsură ce unele personaje din medii și generații diferite se transformă în rinoceri, altele rezistă.

Seria CINEPOLITICA continuă sâmbătă, 18 mai, de la ora 18:30, la Cinema Muzeul Țăranului, cu drama iraniană Terrestrial Verses(r: Ali Asgari, Alireza Khatami / 2023) ce explorează dinamica puterii din societatea iraniană contemporană, având la bază teoriile lui Foucault despre biopolitică și bioputere. Filmul urmărește oameni obișnuiți din toate categoriile sociale, în timp ce navighează prin constrângerile culturale, religioase și instituționale impuse de diferite autorități sociale, de la profesori la birocrați.Episoade tulburătoare, pline de umor sau de emoție, surprind spiritul și determinarea oamenilor în mijlocul adversității, oferind un portret nuanțat al unei societăți complexe. Film din selecția oficială Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes 2023.

Tot în programul zilei de sâmbătă, 18 mai, de la ora 20:00, la Cinema Muzeul Țăranului, un lungmetraj de ficțiune în premieră națională: The Goldman Case(r: Cédric Kahn / Franța / 2023). Acțiunea se petrece în noiembrie 1975, la Paris, unde audierea activistului evreu de extremă stângă Pierre Goldman este gata să înceapă. Condamnat la închisoare pe viață pentru patru jafuri armate, dintre care unul a dus la moartea a două femei, Goldman pledează nevinovat la acuzațiile de crimă. Procedurile judiciare puternic mediatizate îl transformă pe Goldman într-un personaj romantic și un erou al stângii intelectuale, chiar și când relația cu tânărul său avocat Georges Kiejman se destramă. Mereu animat de idealurile sale, Goldman își transformă propriul proces în haos, riscând o condamnare la moarte. The Goldman Case prezintă un portret psiho-patologic al unui revoluționar militant, dar și al unei societăți sfâșiate de tipare de rasism și nedreptate care sunt încă virulente astăzi. Film din selecția Quinzaine des cinéastes, Cannes 2023.

Seria CINEPOLITICA se încheie duminică, 19 mai, la Cinema Muzeul Țăranului, cu două proiecții în premieră națională. De la ora 18:00, documentarul Norwegian Democrazy(r: Fabien Greenberg, Bård Kjøge Rønning / 2024), selecționat la HotDocs Toronto și DokFest München. În Norvegia, un rasist decide să ardă Coranul ca act de liberă exprimare. Aceasta este logica din spatele cascadoriilor publicitare pe care Lars Thorsen le întreprinde pentru popularizarea grupării sale islamofobe, Stop the Islamization of Norway (SIAN). Pentru a înțelege strategiile și mecanismele interne ale SIAN, realizatorii se prezintă ca jurnalişti neutri lui Thorsen şi adepţilor săi. Timp de trei ani, ei îl urmăresc pe acest fanfaron care îndeamnă pe oricine, în piețe publice sau în parcări, să-i dezbată retorica și apoi se ascunde în spatele legii atunci când convingerile sale sunt contestate.

De la ora 20:00, lungmetrajul de ficțiune The Monk and The Gun(2023), o producție Bhutan, Taiwan, Franța, SUA, Hong Kong, în regia lui Pawo Choyning Dorji. Acțiunea se petrece în 2006, în Regatul Bhutan. Internetul și televiziunea au ajuns în sfârșit în regiune, precum și cea mai mare schimbare dintre toate: democrația. Pentru a-i învăţa pe oameni cum să voteze, autorităţile organizează o simulare electorală, dar localnicii nu par convinşi. Călătorind în Bhutanul rural, unde religia este mai importantă decât politica, supervizorul electoral descoperă că un călugăr planifică o ceremonie misterioasă pentru ziua alegerilor. Film din selecția oficială Toronto International Film Festival 2023, Premiul Publicului la Roma, aflat pe lista scurtă a nominalizărilor la Premiile Oscar în 2024.

Biletele la proiecțiile din cadrul CINEPOLITICA 2024 sunt disponibile online pe Eventbook.ro (https://eventbook.ro/festival/cinepolitica) și la casa de bilete a cinematografului (Str. Monetăriei, nr.3) în ziua proiecției, la prețul de 20 de lei (preț întreg) și 12 lei (preț redus pentru elevi/studenți și pensionari).

Ajuns la a XII-a ediție, Festivalul Internațional de Film Cinepolitica este organizat de Asociaţia Cultură şi Imagine și patronat de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC) şi de Universitatea Naţională de Arte (UNArte). Susținut de: Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC), Ministerul Culturii, DACIN SARA, UCIN, Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București, Goethe Institut București și Cinema Muzeul Țăranului.

Parteneri media: Radio Guerrilla, Cărturești, Zile și Nopți, MovieNews.ro, FILM MENU, CineFan, Cinemagia, DIN FILME, CineGhid, AaRC – All About Romanian Cinema, AIVI Media Hub și IQads.

​Articol susținut de Cinepolitica