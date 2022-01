DOCUMENT Acuzațiile de plagiat la adresa premierului Ciucă: Sesizarea depusă la CNATDCU a fost admisă, teza de doctorat va fi analizată. Ce urmează / CNATDCU este condus interimar de Mircea Dumitru

--------

Procedura din regulamentul CNATDCU







Fragmente din Ordinul de ministru 5229/2020.









ART. 14 IOSUD/IOD informează oficial titularul diplomei de doctor despre existenţa

unei sesizări privind teza de doctorat elaborată de acesta.



ART. 15

IOSUD analizează teza de doctorat existentă în biblioteca instituţiei, pe baza

căreia s-a acordat titlul de doctor, în raport cu sesizarea, în conformitate cu

procedurile interne.



ART. 16

În situaţia în care IOSUD confirmă încălcarea standardelor de calitate sau de

etică profesională, transmite CNATDCU decizia privind propunerea de retragere a titlului, semnată de rector sau, după caz, de preşedintele Academiei Române, avizată din punct de vedere juridic de universitate sau, după caz, de Academia Română.



ART. 17

În cazul în care punctul de vedere al IOSUD/IOD şi/sau punctul de vedere al

autorului tezei de doctorat, precum şi punctul de vedere al conducătorului de

ART. 19

(1) După primirea notificării prevăzute la art. 13 alin. (1), Consiliul general are la dispoziţie 15 zile pentru numirea comisiei de lucru pentru analiza sesizării formate din membri ai CNATDCU şi/sau experţi externi, denumită în continuare comisie de lucru.

(2) Preşedintele Consiliului general notifică preşedintele comisiei de specialitate a CNATDCU cu atribuţii în domeniul tezei de doctorat şi solicită propuneri pentru constituirea comisiei de lucru formate din 3 membri.

(3) Preşedintele comisiei de specialitate a CNATDCU are la dispoziţie

maximum 5 zile pentru a nominaliza 5 membri ai comisiei de specialitate şi/sau experţi externi. Dacă preşedintele comisiei de specialitate se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor, vicepreşedintele comisiei de specialitate propune constituirea comisiei de lucru.

(4) În termen de maximum 5 zile, fiecare membru nominalizat pentru

constituirea comisiei de lucru trebuie să îşi exprime, direct în platformă, acordul pentru analizarea sesizării şi declaraţia că nu se află într-o situaţie de conflict de interese cu autorul tezei de doctorat sau conducătorul de doctorat.

(5) Platforma notifică membrii Consiliului general pentru acordarea votului

referitor la numirea comisiei de lucru.

(6) Membrii Consiliului general au la dispoziţie maximum 5 zile pentru a

analiza şi aproba prin vot comisia de lucru. Se consideră confirmaţi 3 membri

pentru care au fost exprimate mai multe voturi favorabile.

(7) În cazul în care în termenul prevăzut la alin. (3) nu sunt nominalizaţi cel

puţin 5 membri, preşedintele CNATDCU numeşte, după consultarea

vicepreşedinţilor, o comisie de lucru, formată din 3 membri care pot fi membri ai CNATDCU şi/sau experţi externi, cu respectarea prevederilor legale privind

incompatibilităţile sau conflictul de interese.

(8) Platforma generează decizia Consiliului general cu privire la numirea

membrilor comisiei de lucru, care este semnată de preşedintele Consiliului general, inclusiv prin mijloace electronice, şi încărcată în platformă. Preşedintele Consiliului general desemnează un raportor responsabil de realizarea raportului comun al comisiei de lucru dintre cei 3 membri ai comisiei de lucru.

(9) Comisiile de lucru care au în componenţă experţi externi se numesc pe

durată determinată, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. Secretariatul tehnic al CNATDCU încarcă pe platformă ordinul de numire a comisiei de lucru.

(10) Platforma notifică membrii comisiei de lucru numiţi prin decizie a

Consiliului general sau prin ordin al ministrului, după caz, în legătură cu

declanşarea procesului de analiză a sesizării.

(11) Comisia de lucru are la dispoziţie 15 zile pentru analiza sesizării şi formularea unei propuneri privind soluţionarea acesteia.



Analizarea sesizării la nivelul CNATDCU

ART. 20

(1) Fiecare membru al comisiei de lucru are la dispoziţie maximum 5 zile de la data notificării prevăzute la art. 19 alin. (11) pentru a analiza independent sesizarea şi documentele încărcate pe platformă şi a formula direct în platformă un raport individual cu privire la sesizare.

(2) Fiecare membru al comisiei de lucru elaborează un raport individual de

analiză, pe care îl încarcă semnat în platformă.

(3) În maximum 3 zile de la finalizarea rapoartelor individuale cu privire la

sesizare, raportorul comisiei de lucru trebuie să realizeze direct în platformă

raportul comun care cuprinde propunerea motivată a comisiei de lucru, adoptată prin vot, de menţinere sau, după caz, de retragere a titlului de doctor, pe care îl semnează şi îl încarcă în platformă.

(4) În cazul în care propunerea motivată a comisiei de lucru este de retragere a titlului de doctor, raportul comun poate cuprinde şi alte propuneri de sancţiuni înconformitate cu prevederile art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) În cazul în care membrii comisiei de lucru constată că sesizarea are acelaşi conţinut, se referă la aceleaşi aspecte şi a fost formulată în legătură cu aceeaşi teză de doctorat şi asupra căreia a fost emisă o decizie a Consiliului general al CNATDCU, poate propune clasarea acesteia.



ART. 24

Membrii Consiliului general au la dispoziţie 10 zile pentru a analiza propunerea comisiei de lucru şi punctul de vedere al IOSUD/IOD, dacă a fost transmis Consiliul general al CNATDCU decide prin vot, exprimat direct în platformă, dacă au fost sau nu respectate standardele de calitate sau de etică profesională, inclusiv existenţa plagiatului.







ART. 25

La finalizarea votului, preşedintele Consiliului general generează decizia

CNATDCU cu privire la soluţionarea sesizării. Decizia CNATDCU este semnată

de preşedintele Consiliului general, inclusiv prin mijloace electronice, şi încărcată în platformă.







ART. 26

În cazul în care Consiliul general al CNATDCU decide că nu au fost respectate

standardele de calitate sau de etică profesională, inclusiv în ceea ce priveşte

plagiatul, CNATDCU propune MEC, în baza unor rapoarte externe de evaluare,

luarea următoarelor măsuri, alternativ sau simultan:

a) retragerea calităţii de conducător de doctorat/atestatului de abilitare;

b) retragerea titlului de doctor;

c) retragerea acreditării şcolii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptului

şcolii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenţi doctoranzi.