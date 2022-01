Mircea Dumitru, vicepreședinte CNATDCU, despre suspiciunile de plagiat în cazul premierului Ciucă: Verificarea tezei de către Universitate nu are legal nicio relevanță, doar CNATDCU poate face analiza / Cine poate depune o sesizare și care este parcursul ei

Președintele în exercițiu al Consiliului General îi cere presedintelui de panel să numească o comisie de specialisti. Președintele de panel se adresează comisiei CNATDCU care poate să analizeze această lucrare, deci în speță se adresează președintelui acestei comisii.

Se numește o comisie formată din trei-patru-cinci specialiști și aceștia în termen de 45 de zile trebuie să transmită un referat care să aibă o componentă de evaluare științifică și un referat tehnic, în cazul de față probabil de specialiști în științele militare.

Acest referat este apoi discutat în comisia de specialitate și este transmis mai departe Consiliului General, care în urma dezbaterii și în urma votului dă un verdict - plagiat sau non-plagiat.”



Mircea Dumitru a explicat că urmează să fie delegat din nou unul dintre vicepreședinții insituției pentru a ocupa funcția de președinte interimar, întrucât președintele CNATDCU, Ioan Aurel Pop, care este și președintele Academiei Române, s-a autosuspendat din funcție pentru șase luni, potrivit unei declarații acordate în luna august pentru edupedu.ro





În prezent, CNATDCU este condus de profesorul Dorel Banabic.

Care este procedura pentru sesizarea CNATDCU

Întreagă procedură privind o sesizare depusă la CNATDCU se regăsește în Anexa 3 din Ordinul de ministru 5229/2020.





Dumitru a explicat care este traiectoria unei sesizări, care, potrivit legii, poate fi făcută de orice persoană fizică sau juridică, inclusiv de premier.„CNATDCU ca instituție nu se poate sesiza, dar poate fi sesizată de dumneavoastră, dacă vreți. Trimiteți o sesizare la UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării - n.r.), care asigură secretariatul pentru CNATDCU și CNATDCU începe să facă analiza acestei lucrări”, a explicat Dumitru.„Traiectoria este următoarea:Întrebat în legătură cu faptul UNAp a anunțat că va face verificarea tezei, acesta a răspuns: „Da, dar din punct de vedere legal, aceasta nu are nicio relevanță, pentru că legea stabilește că doar CNATDCU poate face această analiză și dacă ia o decizie prin care stabilește că este plagiat atunci propune ministrului Educației retragerea titlului de doctor.”De altfel, concluzia analizei Universității nu se transmite obligatoriu CNATDCU.„Poate fi transmis, dar nu este nicio obligație. Și oricum, analiza universității, preuspunând că Universitatea stabilește că este plagiat, nu înlocuiește analiza CNATDCU. Deci CNATDCU nu poate să spună „a fost lucrarea analizată la Universitate, verdictul este cutare, prin urmare noi ne însușim acest verdict”, a explicat acesta.Dumitru a declarat că cel mai probabil el va fi cel care va ocupa funcția de președinte al Consiliului General, iar în cazul în care va exista o sesizare în această speță, va trebui să o gestioneze. El a explicat totodată că deși membri CNATDCU pot face la rândul lor sesizări, acest lucru nu poate fi făcut și de cei din conducerea instituției.„Nu este o situație clară, pentru că eu va trebui să dau un verdict la final, și atunci pentru a nu fi acuzat de antepronunțare și să nu intrăm în tot felul de jocuri juridice la care se pricep foarte bine cei care vor să apere astfel de situații, așteptăm să se facă de către cineva o sesizare, persoană fizică sau juridică. Poate să fie cineva din CNATDCU, dar nu cineva la nivel de conducere și coordonare a întregii instituții”, a afirmat el.Mircea Dumitru consideră că o sesizare poate fi depusă chiar de premierul Nicolae Ciucă.„Putea să ceară chiar premierul. Așa cum a cerut Universitățții putea să ceară chiar CNATDCU același lucru” a spus acesta.Ce prevede acesta legat de depunerea unei sesizări:ART. 1Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv membrii Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi ai instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), poate sesiza în scris, prin intermediul Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Consiliul general al CNATDCU cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susţinerii acesteia şi de data acordării titlului de doctor.ART. 3Sesizarea cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de eticăprofesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze dedoctorat, denumită în continuare sesizare, trebuie să îndeplinească, cumulativ,următoarele condiţii:a) să conţină date de identificare a persoanei fizice sau juridice care formuleazăsesizarea, respectiv: numele şi prenumele, codul numeric personal (CNP), adresade domiciliu, adresa de corespondenţă electronică, pentru persoanele fizice, şi date de identificare şi adresele oficiale ale instituţiei, asociaţiei, organizaţiei etc., pentru persoanele juridice, incluse într-un document denumitDate_identificare_autor_sesizare;b) să conţină date de identificare a tezei de doctorat pentru care se face sesizarea: autor, titlul tezei, instituţia care a eliberat diploma de doctor în baza respectivei teze de doctorat, incluse într-un document denumit Date_identificare_teza;c) să prezinte, anexat, copii ale documentelor consultate în baza cărora persoana fizică sau juridică formulează sesizarea, cu indicarea surselor de documentare şi a datelor de identificare ale acestora (de exemplu: biblioteci, reviste, cărţi publicate etc.), incluse într-un document/fişier/arhivă electronică denumit "Anexe";d) să conţină o motivare argumentată a sesizării, cu exemple concrete privindnerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională ori cu privire laexistenţa plagiatului în cadrul tezei de doctorat în cauză, inclusă într-un document denumit "Motivaţie".ART. 4Sesizarea şi anexele sale se depun şi se înregistrează oficial la UEFISCDI,inclusiv prin mijloace electronice.ART. 5(1) UEFISCDI verifică în termen de maximum 3 zile respectarea cerinţelorprevăzute la art. 3 pentru validarea din punct de vedere administrativ şi admiterea sesizării spre analiză şi soluţionare de către CNATDCU.(2) Dacă în urma verificării din punct de vedere administrativ se constatănerespectarea prevederilor art. 3, UEFISCDI notifică, în termen de maximum 15zile de la înregistrare, persoana care a depus sesizarea asupra elementelor caretrebuie completate şi clasează forma iniţială a sesizării.(3) Dacă sesizarea este admisă, ea se anonimizează cu privire la datele deidentificare ale autorului sesizării pentru protejarea identităţii persoanei fizice sau juridice care a depus-o, de către UEFISCDI, şi se încarcă în platformă.faptul că este constituit dosarul sesizării în vederea analizării şi soluţionării.(2) Consiliul general al CNATDCU are la dispoziţie 45 de zile pentru a analizaşi decide conform prevederilor art. 69 alin. (2) din Codul studiilor universitare dedoctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şicompletările ulterioare.Punctul de vedere al IOSUD/IODIOSUD/IOD informează oficial titularul diplomei de doctor despre existenţaunei sesizări privind teza de doctorat elaborată de acesta.ART. 15IOSUD analizează teza de doctorat existentă în biblioteca instituţiei, pe bazacăreia s-a acordat titlul de doctor, în raport cu sesizarea, în conformitate cuprocedurile interne.ART. 16În situaţia în care IOSUD confirmă încălcarea standardelor de calitate sau deetică profesională, transmite CNATDCU decizia privind propunerea de retragere atitlului, semnată de rector sau, după caz, de preşedintele Academiei Române,avizată din punct de vedere juridic de universitate sau, după caz, de AcademiaRomână.ART. 17În cazul în care punctul de vedere al IOSUD/IOD şi/sau punctul de vedere alautorului tezei de doctorat, precum şi punctul de vedere al conducătorului dedoctorat nu sunt transmise în termen de maximum 30 de zile de la data publicării deciziei privind admiterea sesizării pe site-ul www.cnatdcu.ro, procesul de analiză a sesizării continuă la nivelul Consiliului general conform prevederilor prezentei metodologii.ART. 20(1) Fiecare membru al comisiei de lucru are la dispoziţie maximum 5 zile de ladata notificării prevăzute la art. 19 alin. Decizia CNATDCU este semnatăde preşedintele Consiliului general, inclusiv prin mijloace electronice, şi încărcatăîn platformă.ART. 26În cazul în care Consiliul general al CNATDCU decide că nu au fost respectatestandardele de calitate sau de etică profesională, inclusiv în ceea ce priveşteplagiatul, CNATDCU propune MEC, în baza unor rapoarte externe de evaluare,luarea următoarelor măsuri, alternativ sau simultan:a) retragerea calităţii de conducător de doctorat/atestatului de abilitare;b) retragerea titlului de doctor;c) retragerea acreditării şcolii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptuluişcolii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenţi doctoranzi.ART. 27Platforma notifică Secretariatul tehnic al CNATDCU, IOSUD şi UEFISCDI cuprivire la decizia CNATDCU. IOSUD are obligaţia de a transmite deciziaCNATDCU autorului tezei de doctorat, iar UEFISCDI are obligaţia de a informaautorul sesizării despre decizia CNATDCU. Aceştia au la dispoziţie 10 zile de ladata comunicării pentru formularea unei contestaţii privitoare la procedură.ART. 28Consiliul general al CNATDCU are la dispoziţie 10 zile pentru formularearăspunsului la contestaţie.ART. 29(1) Contestaţia se înregistrează la MEC şi se încarcă în platformă deSecretariatul tehnic al CNATDCU.(2) Platforma notifică membrii Consiliului general cu privire la încărcarea înplatformă a contestaţiei.(3) În termen de maximum două zile de la primirea notificării, preşedintelepanelului căruia îi este arondată comisia de specialitate care a analizat sesizareanominalizează 3 membri ai panelului pentru analizarea contestaţiei.(...)ART. 30(1) Decizia CNATDCU cu privire la soluţionarea contestaţiei este semnată depreşedintele Consiliului general, inclusiv prin mijloace electronice, şi încărcată înplatformă.(2) Platforma notifică Secretariatul tehnic al CNATDCU cu privire la deciziaCNATDCU.(3) Secretariatul tehnic al CNATDCU comunică decizia CNATDCU autoruluicontestaţiei.ART. 31Secretariatul tehnic al CNATDCU încarcă în platformă numărul ordinuluiprivind retragerea titlului de doctor.ART. 32În baza deciziei CNATDCU, avizată juridic, ministrul educaţiei şi cercetării areobligaţia de a lua măsurile prevăzute la art. 170 din Legea nr. 1/2011, cumodificările şi completările ulterioare.ART. 33În cazul în care decizia CNATDCU infirmă suspiciunea de nerespectare astandardelor de calitate sau de etică profesională, sesizarea se clasează, cuinformarea de către Secretariatul tehnic al CNATDCU, prin intermediulUEFISCDI, a autorului sesizării.