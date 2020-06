OMS: Industria tutunului cheltuiește anual 8 miliarde de dolari pentru marketing și publicitate. Produsele din tutun ucid în fiecare an peste 8 milioane de oameni

Ziua Mondială fără Tutun a fost marcată, ca în fiecare an, pe 31 mai, de Organizația Mondială a Sănătății. În 2020, tema acestui eveniment global se concentrează pe protejarea tinerilor împotriva manipulării industriei de tutun și prevenirea utilizării produselor cu tutun și a nicotinei de către tineri.









Expunerea țigărilor în magazine, reclamele la țigări și sponsorizarea de către companiile din domeniu ar putea fi interzise în România



Expunerea produselor din tutun în magazine, reclamele la țigări, acțiunile de promovare și distribuirea gratuită de mostre de produse din tutun, precum și sponsorizarea de evenimente de către companiile producătoare de tutun ar putea fi interzise. Prevederile sunt incluse într-un proiect de lege inițiat de deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, depus în iunie anul trecut la Parlament. Proiectul de lege a fost cerut insistent de societatea civilă, sublinia în urmă cu un an Emanuel Ungureanu.



În ce stadiu este proiectul de lege un an mai târziu?



"Acum câteva luni, am promovat, alături de colegii mei, Tudor Pop și Adrian Wiener (ambii parlamentari USR - n.red.) un proiect de lege al societății civile care ar putea frâna din avântul industriei tutunului de a promova dispozitive care folosesc tutunul încălzit. Proiectul își urmează cursul legislativ firesc într-o țară coruptă cum este România. În sensul că industria tutunului și-a impus voința până acum și proiectul a fost respins de mai multe comisii iar acum zace în sertarele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților", afirmă Emanuel Ungureanu.



"Industria tutunului a avut proptele in Ministerul Sănătății tot timpul, Sorina Pintea, Victor Costache și mai nou, șeful grupului PNL din Camera Deputaților, Florin Roman, au blocat un aviz pozitiv pentru un proiect de lege care ne poate proteja copiii de efectelor reclamelor la dispozitivele care folosesc tutun încălzit", acuză deputatul USR, inițiatorul legii anti-fumat.













Citește și:









"Companiile de tutun au cheltuit peste 8 miliarde de dolari pe an pe marketing și publicitate, în timp ce 8 milioane de vieți au fost pierdute din cauze legate de consumul de tutun și de expunere la fumat pasiv", potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.În România, studiul HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) realizat în 2018 a arătat că 1 in 3 adolescenți de 15 ani a fumat tutun cel puțin o dată pe parcursul vieții.Fumatul în rândul adolescenților este o problemă majoră în toată lumea, prin prisma consecințelor negative asupra sănătății și dezvoltării, precum și din cauza menţinerii comportamentului în tranziția spre viața adultă.Cei care încep să fumeze la vârste mai mici au risc mai mare de a deveni fumători constanți, în special dacă sunt înconjurați de fumători în familie și în grupul de prieteni.Fumatul este principala cauză de mortalitate și morbiditate care poate fi prevenită.