Noul virus din China: Epidemia a ajuns în marile orașe, s-a confirmat transmiterea de la om la om

În acest week-end, cercetătorului centrului de studii de la Imperial College din Londra au pus la îndoială cifrele oficiale, apreciind că numărul persoanelor infestate depășea probabil o mie în 12 ianuarie.





Ultimul bilanț este de 218 cazuri în China, dintre care trei mortale.La peste o lună de la apariția sa într-o piață din Wuhan (centru), virusul, din familia SARS (Sindrom acut respirator sever), afectează acum alte trei țări din Asia: Japonia, Coreea de Sud și Thailanda.Zhong Nanshan, un cercetător renumit de la Comisia națională pentru sănătate, a declarat la televiziunea de stat că transmisiunea prin contagiune între persoane este "dovedită".Acest expert a ajutat la evaluarea amplorii epidemiei SARS în 2002-2003. Aceasta s-a soldat cu 774 de morți în lume (349 în China și 299 în Hong Kong) dintr-un total de 8.096 cazuri, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).Președintele chinez Xi Jinping a cerut stoparea propagării epidemiei, în condițiile în care China intră, ca în fiecare an, în "cea mai mare migrație umană" cu Noul an chinez.China număra luni seara 218 cazuri, dintre care unul în capitala sa economică, Shanghai, unul dintre cele mai mari orașe din lume (25 milioane locuitori), la o femeie de 56 de ani.Virusul a fost detectat în Coreea de Sud la o femeie din China în vârstă de 35 de ani, care sosise duminică din Wuhan.Virusul stârnește o îngrijorare în creștere după decesul unei a treia persoane în acest week-end și o creștere semnificativă a numărului de noi cazuri în Wuhan. Nouă pacienți sunt în stare critică.Epidemia intervine în apropierea festivităților Noului an chinez, cea mai încărcată perioadă a anului în transporturi. Sute de milioane de persoane au început să călătorească cu autocarele, trenurile și avioanele pentru a-și vizita familia. Anul Șobolanului începe sâmbătă.În timpul epidemiei din 2002-2003, OMS a criticat China pentru că a întârziat să alerteze lumea și a încercat să disimuleze amploarea infecțiilor.