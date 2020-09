Scandalul nu se oprește la Sectorul 1. Protest organizat de PSD la sediul Biroului Electoral: "Renumărare" / Tudorache: "Păi nu vrea să vadă că am fraudat?"

Scandalul nu se oprește la Sectorul 1, unde Clotilde Armand și-a proclamat victoria marți seară, după ce acuzase fraude la vot. Miercuri, zeci de oameni, în frunte cu primarul PSD în exercițiu Daniel Tudorache, s-au strâns în fața Biroului Electoral al Sectorului 1, unde strigă "Renumărare!". Reamintim că Tudorache a cerut renumărarea voturilor din Sectorul 1, iar Biroul Electoral Central ar urma să ia astăzi o decizie.

Conform imaginilor difuzate de Digi 24, la această oră în fața Biroului Electoral al Sectorului 1 se află câteva zeci de persoane, care scandează "Renumărare!", în frunte cu Daniel Tudorache.

Întrebat de ce a venit la Biroul Electoral de sector, Tudorache a răspuns: "Pentru că buletinele de vot sunt aici”.

El a susținut că celor de la USR-PLUS le este teamă de renumărarea voturilor. "Am fost acuzat ca am fraudat. Păi nu vrea să vadă ca am fraudat? Hai sa renumărăm voturile (...) Eu cred că le este frică de pierderea alegerilor după renumărarea voturilor", a declarat primarurul PSD în exercițiu.