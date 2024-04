FILM Vineri, 26 Aprilie 2024, 12:00

​Actorul irlandez Pierce Brosnan, cunoscut mai ales pentru interpretarea agentului 007 în unele dintre filmele din seria „James Bond”, va reveni la producţiile de spionaj pentru a juca în „A Spy's Guide to Survival”, un nou lungmetraj semnat de regizorul Simon Barry, transmite vineri agenția EFE, citată de Agerpres.

Pierce Brosnan Foto: Chris Pizzello / AP / Profimedia

Brosnan, care s-a făcut cunoscut datorită rolului său din popularul serial Remington Steele, în care a jucat un detectiv, va întruchipa în noul lungmetraj un spion retras şi singuratic care îşi face ieşirea din ascunzătoare datorită unui vecin enigmatic, potrivit site-ului de specialitate Deadline.

Secretele celor doi vor ieşi la iveală în filmul ce marchează debutul în regia de lungmetraj al lui Simon Barry, un cineast cunoscut pentru munca sa la seriale precum Warrior Nun, Bad Blood și Van Helsing. Barry semnează de asemenea și scenariul noului film.

A Spy's Guide to Survival este produs de Passage Pictures, deţinută de antreprenorul şi producătorul Uri Singer, relatează The Hollywood Reporter.

Brosnan a fost James Bond în 4 filme ale francizei de spionaj

Pierce Brosnan l-a interpretat pe James Bond în GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999) şi Die Another Day (2002).

Judecând după scurta descriere oferită pentru A Spy's Guide to Survival, acesta pare să speculeze pe seama a ceea ce s-a întâmplat cu James Bond-ul lui Brosnan după ce acesta s-a retras din activitate.

În ceea ce privește actorul care va prelua fracul emblematic al spionului fictiv după retragerea lui Daniel Craig cu 3 ani în urmă, el reprezintă în continuare un mister.

Luna trecută tabloidul britanic The Sun a dat ca sigură informația că rolul îi va fi oferit actorului britanic Aaron Taylor-Johnson, în vârstă de 33 de ani, și că acesta va „semna peste câteva zile” contractul.

Informația preluată de întreaga presă specializată pe cinema nu s-a confirmat însă.