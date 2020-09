DOCUMENTUL care confirmă că la Sectorul 1 s-au găsit în urne mai multe buletine de vot decât persoane care apar pe lista de semnături / Sunt probleme și cu buletinele nule

„Având în vedere situațiile înregistrate la nivelul Biroului Circumscripției electorale nr. 1 - Sector 1, cu ocazia verificării proceselor verbale de consemnare a rezultatelor votării, în sensul că au fost identificate în urna de voturi mai multe buletine de vot decât persoane ce apar pe lista de semnături, vă rugăm să ne comunicați cum se poate închide o astfel de sectie de votare, deoarece SIMPV nu permite introducerea datelor în sistem. De asemenea, s-au identificat cazuri în care numărul de buletine de vot nule găsite fizic în dosarele prezentate de președinții secțiilor de votare la BCE 1 Sector 1 este mai mare decât cel consemnat în procesul verbal de consemnare a rezultatelor la punctul d) (dacă se modifică procesul verbal conform celor găsite în dosarul buletinelor de vot din urmă este mai mare ca numărul de semnături)”, se arată în adresa trimisă Biroului Electoral Central.







USR-PLUS acuză o tentativă de fraudă în favoarea candidatului PSD, Dan Tudorache.​​Clotilde Armand a anunțat, marți, că va cere Parchetului General preluarea anchetei privind situația de la Biroul Electoral al Sectorului 1, caz în care candidata susținută de PNL și USR-PLUS a acuzat o tentativă de fraudare a alegerilor de către contracandidatul său de la PSD, Dan Tudorache.„Aud că prietenul lui Omar Hayssam (Marcel Ciolacu) împreună cu fostul primar bolșevic de la Sectorul 1 (da, este un bolșevic pur sânge care a transformat Poliția Locală în poliție politică și a folosit-o să mă urmărească) vor să renumere voturile pentru că țineți-vă bine: ''voturile reprezintă voința și speranța oamenilor. Iar acestea nu trebuie în niciun caz furate.'' Really? Și în 2016 ce-ați făcut domnilor?! Acum, eu vreau să-i lămuresc pe cei doi în felul următor. Astăzi voi solicita Parchetului General al României să preia ancheta despre situația de la Biroul Electoral al Sectorului 1. Să înțelegem și noi o treabă”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.În cursul dimineții, Dan Tudorache a anunțat pe facebook că va cere Biroului Electoral Central renumărarea voturilor de la sectorul 1. Clotilde Armand, candidata USR-PLUS la Primăria Sectorului 1 al Capitalei, l-a acuzat luni de tentativă de fraudare a alegerilor pe contracandidatul său de la PSD, actualul primar în funcție Dan Tudorache. Într-o serie de filmulețe postate pe pagina sa de Facebook, Armand susține că în sediul Primăriei au fost descoperite teancuri de procese-verbale originale, necompletate. Reprezentanții USR au sesizat Poliția, care a anunțat că mai multe persoane au fost duse la audieri.„Suntem la Biroul Electoral Sector 1 cu jandarmii care păzesc voturile, whatever that means, iar mai devreme unul din angajații Biroului mi-a confirmat că la unele secții procesele verbale sunt completate greșit, iar asta nu poate însemna decât că nu corespund cu numărul de voturi înregistrate inițial și că procesele verbale inițiale au fost înlocuite pe parcurs. Deasupra BES1 este sediul neoficial de campanie al lui Tudorache care acum este sigilat de secția 4 de Poliție, departamentul de Criminalistică, după plângerea penală a colegilor noștri de la prânz. Colegii mei bănuiesc ca procedura de fraudare a presupus următorul modus operandi: - azi noapte o parte din președinții de secție au băgat voturile nule în sacii cu voturi normale - din cauza asta la BES, angajații erau obligați să desigileze sacii - în sacii desigilați, oamenii lui Tudorache au băgat și urmau să mai bage PV-urile falsificate și să le scoată pe cele originale”, a scris și deputatul Tudor Pop pe Facebook.