​VIDEO Clotilde Armand îl acuză pe Dan Tudorache de tentativă de fraudare a alegerilor: „Un teanc de procese verbale luate de la biroul electoral de sector și aduse la sediul primăriei” / Mai multe persoane, audiate la Poliție

Clotilde Armand, candidata USR-PLUS la Primăria Sectorului 1 al Capitalei, îl acuză de tentativă de fraudare a alegerilor pe contracandidatul său de la PSD, actualul primar în funcție Dan Tudorache. Într-o serie de filmulețe postate pe pagina sa de Facebook, Armand susține că în sediul Primăriei au fost descoperite teancuri de procese-verbale originale, necompletate. Reprezentanții USR au sesizat Poliția, care a anunțat că mai multe persoane au fost duse la audieri.

„Iată ce avem în sediul Direcției de Salubrizare și Investiții situat în Complexul din piața Mureș, un etaj deasupra Biroului Electoral de Sector. Procese Verbale necompletate! Așa pregăteau frauda. Și-a făcut apariția pe aici și directorul ADP S1 și nu știu ce caută el la BES. O să ne lămurească Poliția”, se precizează într-unul dintre videourile postate.













„Vedem un teanc de procese verbale luate de la Biroul Electoral de Sector și aduse în sediul Primăriei. Colegii mei, vâzând asta, au avertizat imediat Poliția și Jandarmeria și au constatat că la Primarie se află aceste procese verbale originale și o masă unde se făceau decontările de voturi”, spune Clotilde Armand într-o altă înregistrare video.



Ce spune Poliția

"Astăzi, în jurul orei 15:45, Secția 4 Poliție a fost sesizată prin sistemul 112 cu privire la faptul că un bărbat, candidat al unui partid politic pentru funcția de consilier, ar fi fost văzut ieșind din clădirea unde a funcționat un birou electoral al sectorului 1 de către mai mulți reprezentanți ai altor partide politice, având asupra sa mai multe procese-verbale. Persoanele în cauză au fost identificate și sunt conduse la sediul Secției 4 Poliție pentru stabilirea situației de fapt și de drept".

În acest moment, numărătoarea voturilor la sectorul 1 continuă. Ultimele date provizorii publicate de Biroul Electoral Central arată că între cei doi candidați este o diferență de aproximativ 1.200 de voturi în favoarea lui Clotilde Armand.





Datele exit-poll de aseară o arătau câștigătoare pe Clotilde Armand cu 48%, față de 36,5% Dan Tudorache.









Întrebat la interviurile HotNews.ro despre disputa de la Sectorul 1, liderul USR, Dan Barna , a afirmat că Armand are un avans de peste 1.000 de voturi în favoarea ei. „Clotilde Armand este viitorul primar la Sectorul 1”, a spus Barna.

























Poliția Capitalei a anunțat că mai multe persoane au fost duse la audieri:Dan Tudorache, candidatul PSD la Primăria Sectorului 1, susținea luni dimineață că a obținut mai multe voturi decât contracandidata sa de la USR, Clotilde Armand. Tudorache a scris pe contul său de Facebook că ar avea 200 de voturi în plus: "Breaking news! După terminarea numărătorii paralele, am în plus 200 de voturi față de Clotilde Armand! Așteptăm rezultatele oficiale de la BEC!".