Scandalul de fraudă de la sectorul 1. Coduri QR de pe procesele verbale, care par decupate și lipite pe foaie. Armand: „Așa a numărat PSD voturile”

Iată două exemple de fotografii ale proceselor verbale încărcate pe site-ul Autorității Electorale Permanente, de la secțiile de votare 10 și 11, de la Școala Generală nr 13 din Sectorul 1.



La secția 10 scorul este potrivit procesului verbal încărcat pe site-ul AEP, Dan Tudorache - 402, Clotilde Armand - 238. La secția 11, Dan Tudorache are 238, iar Clotilde Armand - 55.Clotilde Armand a postat și ea pe facebook ultima pagină a procesului verbal de la secția 10. „Hai să vă arăt cum arătau cele "200 de voturi în plus" despre care vorbea fostul primar pesedist. Priviți codul QR din acest proces verbal. Cu foarfeca. Așa a numărat PSD voturile. Acum nu le-a mers”, a scris Armand pe Facebook.Membrii USR pichetează sediul BES 1, unde se află și o mașină de poliție.„Suntem la Biroul Electoral Sector 1 cu jandarmii care păzesc voturile, whatever that means, iar mai devreme unul din angajații Biroului mi-a confirmat că la unele secții procesele verbale sunt completate greșit, iar asta nu poate însemna decât că nu corespund cu numărul de voturi înregistrate inițial și că procesele verbale inițiale au fost înlocuite pe parcurs. Deasupra BES1 este sediul neoficial de campanie al lui Tudorache care acum este sigilat de secția 4 de Poliție, departamentul de Criminalistică, după plângerea penală a colegilor noștri de la prânz. Colegii mei bănuiesc ca procedura de fraudare a presupus următorul modus operandi: - azi noapte o parte din președinți de secție au băgat voturile nule în sacii cu voturi normale - din cauza asta la BES, angajații erau obligați să desigileze sacii - în sacii desigilați, oamenii lui Tudorache au băgat și urmau să mai bage PV-urile falsificate și să le scoată pe cele originale”, a scris și deputatul Tudor Pop pe Facebook. Clotilde Armand, candidata USR-PLUS la Primăria Sectorului 1 al Capitalei, îl acuză de tentativă de fraudare a alegerilor pe contracandidatul său de la PSD, actualul primar în funcție Dan Tudorache. Într-o serie de filmulețe postate pe pagina sa de Facebook, Armand susține că în sediul Primăriei au fost descoperite teancuri de procese-verbale originale, necompletate. Reprezentanții USR au sesizat Poliția, care a anunțat că mai multe persoane au fost duse la audieri.La ora publicării acestui articol, erau încă 16 procese verbale ale secțiilor de votare care fuseseră încărcate, dar nu fuseseră lucrate la sectorul 1, potrivit unor surse din USR. Potrivit numărătorii paralele a USR, Clotilde Armand ar avea în jur de 1.100 de voturi în fața lui Dan Tudorache, potrivit aceleiași surse.