Valeriu Nicolae ajută omul în ghetou, în Ferentari. Acolo regulile sunt foamea, sevrajul, violența domestică, gândacii și șobolanii. Jurnal Anti-covid 19. Ziua 24 VIDEOinterviu

Din donații, din banii mei. De exemplu, eu acopăr benzina, motorina, tot ce e de urgentă nevoie. Mi s-a stricat mașina. Asta a fost haioasă. Am avut o dubă, s-a stricat, am rămas cu ea în mijlocul intersecției, mi-am luat o grămadă de înjurături. M-am întors acasă, am luat Touaregul vechi pe care încercam să-l vând ca să mai iau un microbuz pentru copii. Am luat Touaregul si l-am încărcat. Am avut si acum niște oameni superbi, cei de la Auto Total. Au luat mașina defectă si am zis că o rezolvă ei. Deci fără nici un ban fără nimic.

Da. Si să stii că trebuie să le facem reclamă. Trebuie să strigăm numele lor. Ca să se audă. Ca politicienii să înțeleagă că ăsta e noul trend. Să faci bine. Trebuie făcută reclamă desănțată binelui tocmai ca el să intre în capetele tuturor că cel mai bine este să faci bine. am auzit multe voci că ce fac ăstia, că ce e aia bine, că noi cu politica facem si dregem. Nu-i adevărat. Toți sunt mari analisti, politicieni la teve. Dar aici în Ghetou, sau peste tot unde este nevoie de făcut bine acolo trebuie să fim, nu la teve. Sunt oameni, organizații super faine. trebuie făcută reclamă. Binele trebuie să fie trendul. Uite, e Concordia Chiajna. Ajută săracii, ne ajută și pe noi, ne ajutăm reciproc. Hai să facem facerea de bine o normalitate. Altfel nu se poate în România asta. Si aici nu vorbesc doar de politicienii versati. USR-ul era o speranță, da? Uite-i la teveuri. Unde sunt? Sunt tineri, sunt abia la început de carieră politică. Unde sunt? Ar trebui să facă bine, de asta sunt tineri, de asta au intrat în politică.



Tu mai poți?

Am răni pe mâini de atâta spălat. Dar număr totul în suflete salvate. Virusul ăsta i-a speriat pe oamenii de acolo. Cine stie care este cu coronavirus, care nu? Nu intră salvările acolo, darminte testările. Eu intru oriunde. Îmi pun mască și gata. Chiar nu am niciun fel de teamă. Intru în locuri în care nu intră niciun gabor, nici un polițist, deci n-am chestii de astea. Dar acum câteva zile am avut un moment de ăsta... si poate astfel de momente se vor înmulți. Deci, au sărit la mine dependenții de droguri. Mi-au zis: nu te lăsăm, dacă nu ne dai si nouă. Ne e foame. Bine am rezolvat chestia că au intervenit ceilalți și le-au zis. Dar este jale.



Cum asa?

Bă, voi ați înnebunit? Asta este lumea, ce naiba. A început să fie complicat. Începe să fie complicat în case. Foamea, dar violența domestică? Îngrozitor. Și nu au unde se să ducă. Deci dacă tu ești mama si îți iei super bătaie unde te duci? Când îi văd la televizor vomit instant. Asta-i viața.



Ai tăi sunt bine?

Cum intru în curtea casei mă dezbrac de toate hainele, de tot. Ca să-mi protejez familia. Noi avem aici casa noastră, dar și CASA BUNĂ. Avem curte, avem loc. Ai mei sunt sănătosi. Mă ajută cum pot. Când am timp joc baschet în curte cu copilul. Suntem bine.



Nu stiu cu ce să te ajut.

Facerea de bine promoveaz-o la greu. Vomit când aud tot felul de ipocriți. Bă, lăsați-mă cu Dumnezeu și alea, deci vouă nu vă pasă decât de pisicile voastre sau de amantele voastre, si-mi spuneți mie să nu promovez oamenii care fac binele? Că să fim smeriți. Nicio smerenie! când în Ghetou este infernul pe pământ. De cine suntem noi reprezentați? De Firea si de Florea? Stii vreun politician care să facă bine, să vină printre oameni si sa-i ajute acum la greu? Eu nu știu niciunul. Hai să facem facerea de bine o chestie de normalitate atuncea. Că dacă politicienii nu simt o presiune din toate părtile ei nu misca un deget. Am scăpat de niste prosti, dăm de alți proști. Uite eu încep lista aici și cine ne vede s-o continue:



Barbara Promberger - Fundația Carpathia ajută săptămânal 500 de bătrâni în satele din Făgăras

Anca Sandu face minuni cu copiii și cu părinții cu mers la spitale și o mulțime de alte lucruri

Anca Sandu Concordia - zilnic cară mâncare la sute de copii instiționalizați ajută o pensionară cu de toate - i-am reparat cu ea casa.