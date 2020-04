Mirel Bănică: Nu am plăcere, nici durere. E viaţa mea şi a noastră. Jurnal Anti-covid 19. Ziua 22

​Acasă Sănătate

Cam aceleasi din zilele obişnuite, mai puţin ochii lipiţi pe ceasul deşteptător.Croşetând cuvinte. Glumesc şi nu prea.Repet, cam aceleaşi din zilelele obişnuite, mai puţin ochii pe ceasul ȋnchizător. Să nu uit: ascult teatru radiofonic. Ajută mult, avem piese splendide disponibile pe Iutub’, cu sutele.Nu am plăcere, nici durere. E viaţa mea şi a noastră.Bine, foarte bine, pentru că nu mă plictisesc. Nu cred că plictiseala este cuvântul cheie al perioadei, ci neliniştea. Să nu uit: am fost mereu un mare cititor de literatură concentraţionară: lagăre, ȋnchisori, canal etc. Nu sună prea vesel, dar uite că acum ajută mult. Ce trăim noi acum este floare la ureche. Deocamdată.Mari, uimiţi.Cum să o percep, aşa cum este ea, un apartament de bloc, care devine şi mai “bloc” pe măsură ce stau ȋnchis ȋn el. Sunt invidios pe cei care au o curte, fie şi de câţiva metri pătraţi.Haide bre, că doar nu suntem ȋn război domestic. Mai avem până la casca de oţel şi mopu-l pe post de armă. Nu s-a schimbat mare lucru, din fericire.Responsabilitate stoică, dacă putem vorbi de aşa ceva. Stiu că-I voi putea ajuta până la un anumit punct. Punct!Nu mi-e frică de el, cât de imprevizibilitatea maximă care-l ȋnconjoară. E ca la table: ai noroc, vârstă optimă şi imunitate bună: 6x6, poartă-n casă. Ai ghinion, o vârstă mai din zona ȋnţelepciunii şi imunitate slabă: 2x1, stai pe tuşă. Ghinion Iliescu, cum zicea grupul Divertis pe vremuri. Ce imunitate să dezvolţi ȋntre betoane?Mă atinge contorul sinistru al morţilor. Este vorba de partea mai neagră a supra-conectării ȋn care trăim, cunoaştem ȋn timp real aritmetica groazei. Pe vremuri, se trăgea linia la final, doar la final, cu creion chimic.E simplu, e o chestie de bun simţ, coerenţă ȋn gândire, plus meseria pe care o am, care formează reflexe bune.Starea de urgenţă. Simţi cum istoria se accelerează, faci parte din ea. Ruloul compresor s-a pus ȋn mişcare.Trupul te părăseşte, ȋncet, spune la revedere, prin nemişcare. Bine ai venit ȋn clubul moluştelor. Nu există reţetă verificată, dar nici nu mă văd jonglând cu hârtia igienică, să dau pe video la omenet’. Voinţă, dar nu e uşor.Aşa cum l-am văzut şi ȋn armată, pentru cei care citesc aceste rânduri şi ȋşi aduc aminte cum era ea. Timpul devine material, ȋl poţi tăia ȋn bucăţi, după dorinţă. Mai ţineţi minte libimetrul din armată, făurit dintr-un centimetru de croitorie? Ziua şi centimentrul..evident, doresc tuturor un AMR cât mai mic.Nu mi-am pus ȋntrebarea asta, aş pierde imediat bătălia cu el. Repet, nu mă plictisesc. Boierul Alecu Paleologu, ȋntrebat dacă nu se plictisea ȋn ȋnchisoare, spune (citat aproximativ, evident, nu mai ţin minte sursa exactă): nu prea, că noi intelectualii nu ne simţim niciodată singuri, avem cultură. Avem ȋn ce fora. Scuze pentru această remarcă interpetabilă şi puţin snoabă, asum, dar 100% adevărată.Nu pierd timp pe net. Nu am pierdut nici inainte, nici acum. Am o utilizare strict utilitară a reţelei. Mai joc şah, sunt un mare amator de şah, jucător amator.Citesc, scriu, gandesc, aranjez biblioteci si documente.De familie. Păcălici, dar şi Scrabble.Am proiecte, cum să nu am. Cel mai important, să scăpăm cu bine din criza aceasta. Doar că binele nu depinde deloc de noi, ca persoane.Mi-e teamă că nu vom ȋnvăţa nimic, dar strict nimic din cele petrecute. Ne vom bate cu carămida ȋn piept că avem “inorogi” româneşti de un miliard de dolari pe bursă, dar nu mai suntem capabili să coasem trei cârpe pentru o mască de protecţie. Am obosit de la atâta globalizare. Globalizarea rea; există şi una bună, nu insist.O bucurie, ca de obicei. Nu, nu glumesc, aşa este. Doar că acum trebuie un plus de inventivitate de penurie. Zilnic te trezești în aceeași realitate: stai acasă.Deocamdată nu s-a revoltat.Ești omul care a scris despre “mulțimi”-pelerinaj.Bună ȋntrebare. Acum o văd ca un semn de normalitate. Si mă amuză ȋncercările de a legifera ȋn domeniul religios, arată toată complexitatea faptului religios ca atare. Cum ar fi fost să le spui creştinilor din primele secole ceva de genul “băieţi, nu vă duceţi la martiriu, vedeţi că leul şi pantera vă muşcă ȋn arenă”. In materie de Doamne-Doamne, oamenii vor face mereu exact pe dos. Nu toţi, partea cea mai bătăioasă. Sau apariţia unui nou tip de “activism”, cel anti-religios, care are atleţii săi, mai mult sau mai puţin “virtuali”. Nu Biserică este sursa problemelor ȋn acest moment. Nu o distrugeţi de tot, pentru că-mi pierd obiectul muncii, ha, ha.Urâtă, dacă nu ştii cum arată. Tot urâtă, dar mai puţin ȋnspăimântătoare, dacă eşti bine pregătit. Dar Dumnezeu? Tatăl este imposibil de imaginat. Stiu cum ar trebuie să arate Fiul, adică foarte promiţător. Mai cool ca niciodată. Mă opresc aici, covidul te ȋmpinge să spui lucruri trăznite. Si nici nu mă cheamă Toma…MIREL BĂNICĂ este doctor în ştiinţe politice al Universităţii din Geneva (2004). Între anii 2005 şi 2008 a efectuat stagii de cercetare şi practică profesională la Universitatea Laval (Canada) şi la École des Hautes Études en Sciences Sociales din Paris. Din 2008 este cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române. Domenii de cercetare şi specializare: socio-antropologia religiei ortodoxe, sociologia memoriei, antropologia mediilor virtuale. Membru al „Asociaţiei Franceze de Ştiinţe Sociale ale Religiei” (AFSR), Paris.