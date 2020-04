Andrei Crăciun: Sunt un porc sedentar / Petrec ciuma pangolinului citind pe marele nihilist Cioran și pe marele vagabond Panait Istrati. Jurnal ANTI-covid 19. Ziua 21

​Acasă Sănătate





Dimineața beau cafea, răsfoiesc presa virtuală, dau impresia că sunt pe facebook și comand mâncarea pentru ziua respectivă. Uneori mă aventurez chiar și până pe balcon, această nouă Romă.Îmi petrec ziua ca și până acum, când nu eram în autoizolare, fiindcă eu oricum stăteam mult în casă. Părăseam locuința doar pentru a merge la facultate sau la aeroportul Otopeni, în locul meu preferat din România: la terminalul plecări. Eu nu mai merg la serviciu de șapte ani, de pe vremea lui Băsescu. Lucram mult și înainte de acasă. Cu prilejul ciumei pangolinului îmi petrec ziua pregătind o biografie Cioran, așa că îl citesc pe Cioran toată ziua, precum și alte lucrări dedicate îndrăgitului nihilist. Totodată, îmi pregătesc și teza de doctorat despre Istrati, așa că mai citesc și Istrati toată ziua, precum și alte lucrări dedicate îndrăgitului vagabond de geniu originar din Brăila. Mă mai uit la filme, când n-am chef să citesc. Și, din nou, las impresia că sunt pe facebook, ba uneori chiar și pe instagram.Seara mă uit la un episod dintr-un serial. Până acum un an nu văzusem niciun serial în afară de Seinfeld, Familia Bundy și Columbo. Între timp am recuperate cu: Game of Thrones, Fargo, Breaking Bad, Leftovers, Narcos și altele. Cât de automat faci aceste gesturi? Peste mine nu s-a așezat rugina gesturilor de când ne-a oropsit pangolinul. Viața mea e în mare măsură la fel, ți-am spus. Am pierdut doar deplăsările în străinătate, până acum am ratat Egiptul, Polonia, Libanul și Japonia. În doar o lună.Ce faci împotriva “robotizării” tale? Nu mă robotizez. Sunt tot eu.Cum îți simți hainele? Mă îmbrac în budigăi de casă și în tricouri lălâi. Practic, și nu de ieri, de azi, stilul meu vestimentar este acela al lui The Dude din Marele Lebowski.Nu m-am plictisit niciodată în toată viața mea, nu cunosc acest sentiment. Mereu îmi dau singur teme de gândire, fac exerciții de imaginație, joc în gând partide célèbre de șah (mai ales ale lui Capablanca), îmi pun muzică la mine în cap, mai ales Tupac, Elvis, Michael, Pink Floyd și Dan Spătaru.Sunt îngrijorat, ca toată lumea. Am două bunici care stau de ceva vreme numai la pat, una într-un spital, alta la o mătușă. Părinții mei au în jur de șaizeci de ani, mai am un bunic care a plecat pe nouăzeci și stă singur. Nu prea îi văd, vorbim însă la telefon. Eu stau în casă cu prietena mea și o văd cu aceeași ochi ca până acum. Nici ea nu mergea la serviciu din 2015.Stau în chirie. E o casă ca oricare alta. Sunt scutit, degrevat de treburile casei. Nu am făcut niciodată nimic. Nu o simt ca pe apăsare. Avem și balcon. De la noi de pe balcon se vede Intercontinentalul. E drăguț.Nimic.Eu pun pâinea pe masă, prietena mea se ocupă de toate celelalte lucruri.Aidoma lui Seneca-Cel-Tânăr nu mă mai miră absolut nimic.Nu simt că trăim un moment excepțional. Sunt de multă vreme pregătit inclusiv să mor. Cea mai recentă dintre cărțile mele se numește "Nu mai suntem nemuritori".Îmi e mai frică de durere decât de moarte. Eu am afecțiuni respiratorii, am probleme cu inima, cu ochii, cu gingiile, cu articulațiile, cu ficatul. Presupun că aș muri dacă l-aș lua pe perfid. Dar stau bine ascuns în casă.Nu plec urechea la zvonuri. Singura teorie care mi-a plăcut până acum mi-a făcut-o un prieten: e posibil ca totul să fie rezultatul unei bombe biochimice scăpate de sub control. Dacă se fac teste nucleare, e de presupus că se fac teste și pe bombe biochimice, iar unele ies prost.Sunt ziarist de cincisprezece ani, am învățat să discern fonfleul de adevăr. N-ai cum să nu știi. Nu există să nu știi. Există doar să nu vrei să știi.Mă marchează existența domnului Vela în fruntea statului român. E peste puterea mea de a îndura.Dimpotrivă. Am deplină încredere că locuim într-un stat din care lipsesc și instituțiile și cetățenii, moștenire a secolelor în care carpato-danubiano-pontici au slugărit prin diferite imperii, precum și moștenire a ceaușismului târziu în care încă trăim, în ciuda democrației noastre originale și a capitalismului de cumetrie și rapt.Sunt un porc sedentar. Merg pe jos prin cele două odăi de care dispun o mie de pași în fiecare zi. Înainte vreme mai mergeam pe afară câte zece mii de pași pe zi, mai ales seara, când erau oameni puțini. Nu sunt chiar un animal social.Nu mă deranjează. Avem nevoie de timp. Oamenii fug de timp, și apoi se plâng că n-au. E o prostie. N-ai cum să nu ai timp, decât dacă nu vrei să ai pentru că îți e frică să îl ai.Citesc, uneori scriu.Nu mă uit deloc la televizor din anul 2001 sau poate că 2002.Nu îl simt pierdut. Stau conectat ca toată lumea, sunt conectat toată ziua, dar efectiv preocupat de ce e pe interent sunt foarte puțin.Citesc toată ziua. În afară de asta, scriu și mă uit la filme.Nu mă joc, n-am avut niciodată harul.Am învățat până acum să nu îmi fac niciodată proiecte. Sunt mai interesat de trecut decât de viitor. Am un temperament melancolic și îmbătrânind sunt tot mai nostalgic.Nu știu, dar e sigur că voi afla. Moartea e singurul nostru numitor comun.N-am nici cea mai mică idée, nu suntem intimi. Îmi imaginez că Dumnezeu, și dacă există și dacă nu există, se găsește totuși în oameni. Are chipul și asemănarea noastră, nu?Nici înainte nu făceam ceva deosebit. Mai mergeam în vizită pe la părinți sau bunici. Nu sunt genul care să sărbătorească, nici măcar învierea Mântuitorului.Nu. N-am intrat de zece ori în viața mea într-un supermarket. Nici cumpărături nu fac, sunt ciudățel.Nu, n-am stoc.Comand prin glovo sau prin foodpanda.Nu gătesc, nu îmi place nici măcar ideea de a găti. Ocolesc pe cât pot bucătăria. Nu sunt lacom, mănânc atunci când și cât am. Dar îmi place să mănânc doar ce îmi place. Dacă nu îmi place prefer să fac foamea.Sunt obișnuit. Mintea mea e obișnuită déjà.Nu mi-au plăcut niciodată mulțimile. Ocolesc atât cât pot gloatele. Dintotdeauna. Nu cred că o să încep să caut mulțimi nici de acum înainte. Ba dimpotrivă. Probabil că mi se va ascuți începutul de paranoia.Nu îi condamn, dar nici nu îi aplaud. E normal, e omenesc.Cultura ne separă de dobitoace, e bine să rămânem separați. Pe de altă parte se poate limpede vedea în ce hal se prezintă în fața istoriei un popor profund dezinteresat de cultură așa cum este poporul carpato-danubiano-pontic.