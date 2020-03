Mâncare, alimentație sănătoasă și hârtie igienică. Jurnal ANTI-COVID 19. Ziua a cincea

​OPINIE

Coronavirus. COVID 19. Alimentație sănătoasă sau modificată genetic. Tot aia e. Cu cât gătim și mâncăm compulsiv, cu atât ne dispar pofta de mâncare și, bineînțeles, ne apare burta. Ne automatizăm. Gătit-mâncat-mers la toaletă-mers la magazin. Omul animal. Nu e cazul să mai și gândim? Să fim cumpătați? Nu uita! Trupul nostru nu mai consumă energie. Stă acasă. Doar mintea e înfricoșată, nimic mai mult. Ecuația asta duce la animalizare. Mâncatul cu lingura pe stres duce la bulimie. Este momentul de cumpătare. Cumpătare. Trupul trebuie să ia și ceva pauze. Altfel, cine scapă de coronavirus poate da în belele mai mari. Boli de inimă, de stomac, de ficat.



COVID 19. Guvid n-am mâncat. În rest, ce n-am mâncat? La fiecare trei ore este un festin.

Ce n-am gătit totuși de COVID-ul ăsta? Guvid, somon, pește spadă, creveți, vacă de 10 ani în baiț, miel, rață, șofran, ghimbir, cămilă și cred că mai am trei-patru lucruri pe care nu le-am avut la îndemână.



Am epuizat în zece zile rețetarul meu secret, mâncarea aleasă, pe care o găteam prietenilor pe vremea când veneau în vizită.



Dar cum coronavirusul este de durată, sigur o să le vină rândul și celorlalte, tuturor exotismelor. Cred că și șarpe chinezesc de mi se da în ziua 919 de turbare în casă și de ăla aș mânca exasperat.



Rad, toc, spăl, tai, gust, halesc, spăl vase, oale.



Mâine o iau de la capăt. Gătesc morcov, conopidă, țelină, cartof, orez, brocoli, varză de bruxelles, cușcuș, praz, varză cu costiță, sarmale în foi de viță, mazăre, fasole lată, țuguiată, salată, valeriană. Clătite, brioșe, clătite, lapte de pasăre, tort, cremă de zahăr ars, frământ cozonac, pâine cu semințe. Tot ce mâncam la Crăciun și Paște, bag în mine zilnic. Mamă! Să-mi fie foarte bine, nu? Zilnic? Nu, chiar de trei ore pe zi. De ce nu? Cine mă oprește? E praznicul sfârșitului lumii.



În fiecare zi mă duc dimineața la toaletă (am hârție igienică, trăiască băieții de la apă-canalizare!), car un sac de gunoi (trăiască gunoierii) și mă duc la magazin (trăiască casierii, paznicii, cărătorii).



Am secătuit imaginația în primele zile. Ce voi face? Am realizat ieri că trebuie s-o las mai moale. Coronavirus? Stau în casă. Nu mai consum energie. Nu ies decât o dată din casă, fac număr limitat de pași. Nu consum? Mă îngraș aiurea. Energia trupului-sistem se conservă în frică.



Ce văd pe net mă îngrașă, mă satură. Ce bag în gură mă face supraponderal.



Am nevoie de mișcare. Dar afară nu e locul meu.