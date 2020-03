VIDEO Coronavirusul și Sergiu Ion Ciobotariu. Cum știrea devine un basm cu Făt Frumos. Jurnal ANTI-COVID 19, ziua 13

Că acel cal cenușiu este o hienă, un leopard. Lumea puțină de pe străzi îl crede salvator sau demon. I se închină sau își scuipă în sân.



Dar creierul lui și calul lui de culoarea cenușii înfruntă cenușa din jur.



Văzând temeritatea acestui Făt Frumos sărac paznicul Iașiului a hohotit de toată lumea asta înlemnită de frică și de acest neînfricat cu calul său.

Era un om cu un vis. Nici demon, nici înger. Și paznicul i-a dat drumul. I-a dat drumul să-și vadă copilul. Făt Frumos Sergiu a tras calul de dârlogi și Iașul crispat în dimineața aia a văzut soarele cald în ferestre.



Lumea asta moartă a încercat să-i fure dragostea. Făt Frumos a înțeles că drumul ăsta plin de peripeții este dragostea.







Și uite așa, "am încălecat pe o șa" și v-am spus cea mai frumoasă poveste de viață din vremea asta. Eu atât am putut să povestesc.



Am făcut o poveste dintr-o știre. Pentru că realitatea ne pune în fața unor fapte atât de simple. Când dai semnificație în capul tău unor fapte reale faci o fabulă-o poveste. Și acum este și clar de ce căutăm să ne spunem povești. Pentru a ne alina suferința. Pentru a spera.



În ziua a treisprezecea de Urgență, Sergiu din Răducăneni este Făt Frumosul care alină suferința. Ne face să sperăm. Că dragostea nu piere pe vreme de Coronavirus.



PS: Acest articol este INTERZIS celor care acum cred că pot să umble pe străzi cu cai, pești în pungă, inorogi ca animale de companie în numele nașterilor lor închipuite.