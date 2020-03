Coronavirusul COVID 19, prietenul meu

COVID 19 tratează cu respect doar copiii și tratează cu moarte doar slăbiciunile lumii ăsteia. COVID 19 nu se lasă ușor prins, transformat într-un banal virus încapsulat. COVID 19 este livid, ne umblă prin imaginație, lacom ne arde la slăbiciuni.

Coronavirusul vorbește despre cum am descoperit ca idioții că doar China este ieftină-ieftină și eficientă și acolo am plasat juma de producția de orice a lumii. Dela chiloți la harduri, de la piele de om la silicon de femeie, de la morcovi la baterii de rachete interstelare. De la coșciuge la biciclete. De la medicamente vitale la perfide chitare. Dela spermatozoizi la ovule. Tot ce ne face liberi în lumea asta e produs în China. Tot ce ne dă speranța că suntem frumoși și sănătoși e produs în China. Tot ce ne dă speranța de viitor e produs în China. Am pus ouăle într-un singur coș. Coșul e contaminat cu COVID 19 acum. COVID 19 n-are respect.