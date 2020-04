Sănătate de la Teodor Baconschi: “Nu suntem nici buricul, nici proștii pământului. Suntem un neam european rezistent și norocos, care se mobilizează in extremis" Jurnal ANTI-covid 19. Ziua 18

Casa ? Studiile și misiunile diplomatice m-au trecut prin 17 case… În ultimul deceniu, am revenit în casa unde am copilărit, casa cu majusculă arhetipală, un ostenit edificiu din 1937, unde mă simt chiar acasă. Cum v-ați împărțit zonele și rolurile în casă? Aici nu s-a schimbat nimic față de vremurile normale. Fiecare are colțul lui de studiu, e plin de cărți peste tot, cățelul Milo face puntea dintre noi, nu ne călcăm pe picioare, dar claustrarea e puțin apăsătoare. Suntem fiecare conștient că trebuie să ne menajăm nervii mai mult ca de obicei. Am devenit mai flexibili, mai supli, mai răbdători, pentru că nu se știe ce mai urmează și e bine să cultivăm cumsecădenia.

Ce instincte/sentimente s-au activat mai puternic față de familie?

Păi, a luat puterea metafora ”bărcuței în ocean”! Te agăți de primul cerc. Ești cu ai tăi. Zorzoanele și orgoliile ciocnite lasă loc unui soi de adunare mai spășită. Parcă am fi niște hipioți cărunți, în duba VW, pe un drum din Nepal.



Frica și panica



Ți-e frică de COVID 19?

Mi-e frică de panică, adică de animalul colectiv fără cap. Altfel, aplic principiul stoic, văd limpede ce depinde de mine și ce nu. Mă rog lui Dumnezeu să ne dea curaj, răbdare, demnitate și ordine consimțită. Am antrenament psihic pentru orice. În fond, am supraviețuit noi comunismului și unei lungi tranziții haotice…



Care sunt zvonurile care te-au marcat? Cum ai știut că-s fake-uri?

Mă informez de pe net, din surse academice și politice serioase, nu mă uit de peste 10 ani la mass-media din România, așa că percep mijlocit, via Facebook, avalanșa autohtonă de bulșit mediatic. A propos, oricât aș fi de liberal, vreau ca autoritățile să bareze focarele interne de fake news, care distribuie iresponsabil știri alarmiste.



Care sunt știrile oficiale care te-au marcat?

Am fost și eu oficialitate, până când tribalismul uselist a scos elita intelectuală din treburile cetății. Statul suntem noi, cum scria recent un prieten. Cine să fie, dacă nu noi? Trebuie să depășim măcar acum obsesiile partizane, să-i izolăm pe cei care politizează criza coronavirus, pentru că fac o porcărie inadmisibilă. Suntem oameni, europeni, cetățeni români, compatrioți. Să fim și creștini, pe cât posibil, ca să ne salvăm umanitatea.



Timp și ființă



Cum îți simți trupul?

Fac exerciții, da, duc pipa în scrumieră, tastez cu zece degete, deschid viguros ferestrele, execut, cum spuneam, circa 30 de mișcări cu niște gantere de carnaval.



Cum vezi timpul care este tot mai lung și liber?

Vorba lui Pessoa : ”fiecare zi în plus e o zi în minus”, așa că nu-mi fac grija că timpul s-a dilatat.



Cum domini timpul?

Timpul-succesiune devine timp al simultaneității. Un soi de prezent obez. Nu știu cum să-l domin, pentru că n-am practicat sumo.



Cît timp pierzi pe net? Ce anume urmărești?

Prietenii îmi trimit linkuri deștepte, caut pe YouTube chestii de arhivă culturală (știai că există interviu tv cu Tristan Tzara ?). Urmăresc ce zic americanii și UE. M-am abonat și la pagina de FB a MAI. Cu mișcările MAE sunt, ca să zic așa, destul de familiarizat.







Cât timp citești?









Cititul nu e pentru mine o ”activitate”, ci o a doua natură, așa că aș citi și în somn, dacă s-ar putea. Și când nu fac asta, scriu. Cartea mea ”Averea bunei educații” a mers excelent anul trecut. Sper să o cumpere acum cât mai multe mămici deștepte, care stau cu copiii în case.



Mi-am reeditat frumos și varianta integral a tezei de doctorat, despre ”homo ridens” în era patristică. Editura "Ratio et Revelatio" a pus-o acum la preț de carantină!



Ce jocuri aveți?

Ei, jocul cu mărgele de sticlă, ce altceva?



Moarte, Dumnezeu



Ai proiecte? Cum vezi viitorul?

Am 57. Aș putea să mai servesc în diplomație. Am gradul de ambasador din 2006. Am o experiență considerabilă. Sper să se mai termine cu boala contraselecției și să mă pot face util, pentru că nu vin vremuri bune și am fost mereu un produs de export. Dacă tot nu știm ce urmează, să ne dorim măcar o veritabilă revenire la normalitate.



Cum arată moartea?

Nu-i scheletul cu coasa. E moarte-înviere. Trecere în dimensiunile de care vorbește Evanghelia. E tragicul analitic, limita descompunerii ca premiză a recompunerii în adevărata noastră aură.



Cum arată Dumnezeu? Cum îl înțelegem dacă el nu ne înțelege?

Arată cum s-a arătat: ca Fiul Omului, ca Iisus Hristos, Logosul întrupat. Nu-l putem înțelege decât prin măsura omenească după care a conversat cu noi, de aceea avem Biblia la îndemână.















Cum arată Paștele în mintea ta în vreme de Coronavirus?

Paștele înseamnă lumină, bucurie, înviere, comuniune. Să vedem cum reușim să nu uităm asta.



Cum este pregătitul hranei?

Nu gătesc, ceea ce mă face mai puțin bărbat. Aș vrea, dar e cam târziu. Mănânc mai puțin, caut să nu fiu nevrotic. Sunt cumpătat. Am amintiri culinare fastuoase, îmi ajung.



Zilnic te trezești în aceeași realitate: stai acasă. Mintea ta cum acceptă acest lucru?

A revenit la modă Xavier de Maistre : să voaiajezi în jurul camerei tale. Uite, acum trebuia să fiu la Los Angeles, unde fusesem invitat pentru niște conferințe. Îmi imaginez că sunt totuși acolo și chiar sunt.



















Mulțime și cultură



Cum vezi acum “mulțimea”, ca om?

O văd în dubla ei ipostază: de fiară incontrolabilă și de corală a persoanelor mântuite. E tensiune mare între cele două. Sper să găsim cu toții media cea mai judicioasă.



Ce înseamnă cei care se întorc acasă - pentru tine?

Sunt trist că revin de nevoie, dar bucuros că vom fi iarăși laolaltă. De ce să nu fim patrioți ? Sunt ai noștri, suntem ai lor. Mă dezgustă cei care-i demonizează sau disprețuiesc pe ”diasporeni”.



Cât de mult te-a ajutat cultura, cercetarea ca să poți discerne între bine-rău?

M-au ajutat enorm. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul de a fi treaz, rațional, activ intelectual, capabil să frazez angoasa prin care (trebuie) să trecem cu bine. Nu suntem nici buricul, nici proștii pământului. Suntem un neam european rezistent și norocos, care se mobilizează in extremis, din lene orientală, dar are multe resurse nefolosite. Acum vor fi folosite, căci nu avem încotro.





