Sănătate de la Ruxandra Cesereanu: “Fac lucruri care îmi plac și pe care le-aș face toată viața”. Jurnal ANTI-covid 19. Ziua 17

Mă spăl, zic o rugăciune, pun de cafea.Pregătesc cursurile on-line (am două cursuri de predat în acest semestru – acela de poezie modernă și un altul numit Literatură și totalitarism). Citesc și recitesc (varii cărți), ascult muzică, mă uit la filme, vorbesc cu prietenii la telefon și cu tatăl meu. Corespondez pe mail cu prietenii din străinătate (ori pe chat). Mai scriu câte ceva (am niște manuscrise în lucru).Mă uit la știri să aflu noutățile legate de pandemie, apoi mă uit la un film. Dacă e ceva bun pe vreun post sau dacă e vreun documentar pe National Geographic și Viasat, dacă nu, caut pe computer un film, am o cinematecă bună acasă. Sau văd filme noi pe Netflix. Povestesc cu Corin (n.r: Corin Braga, profesor Litere Cluj), dezbatem una-alta despre vremurile de acum.Nu mă robotizez defel, fac lucruri care îmi plac și pe care le-aș face toată viața. Cursurile on-line sunt o noutate și o provocare, așa încât nu am cum să mă robotizez, dimpotrivă, experimentez.Mda, ar trebui să nu mai stau doar în haine de casă (adică sportiv-lejer îmbrăcată), ci să gândesc niște veșminte nu doar comode, ci și simpatice ori măcar relativ elegante pentru statul în casă. Dintr-o minimă cochetărie.Cum reiese deja din ce am spus până acum, nu mă plictisesc deloc. Pentru prima dată în viața mea, în sfârșit îmi ajunge timpul să fac ce am de făcut.Cu ochi iubitor și neliniștit în același timp. Refuz panica, am capul pe umeri și tocmai de aceea știu că ceea ce se întâmplă (pandemia) este foarte grav. Chiar dacă glumesc și râd de una-alta, fiindcă așa îmi este firea, știu cât de grave sunt lucrurile.Fac o minimă curățenie zilnică. Mă simt bine în casa mea (și a lui Corin), am gândit-o ca să ne fie tihnit (e un apartament cu 3 camere în care poți să respiri ; e dotat cu o terasă de zece metri lungime, la etajul zece, de unde se zărește Someșul, pădurea Hoia și cartierul copilăriei mele). Stau mai mult în biroul meu, la computer și la citit, dar și în sufragerie, la televizor, ori la bucătărie, la gătit. Din toate camerele noastre se zărește o parte linistită și înverzită a Clujului.Eu gătesc și curăț una-alta, Corin face cumpărăturile la magazinele mici de lângă bloc și repară ce se mai strică prin casă. Casnic vorbind. Altfel, fiecare avem odaia noastră de lucru (de scris, mai ales). De citit, citim și în aceeași odaie, vedem filme împreună, ascultăm muzici (simfonice, rock, psihedelice etc.).Nu e vorba de tineri, ci de români. Unii sunt lucizi și precauți, alții sunt indiferenți și neglijenți în chestiunea pandemiei, ori chiar sarcastici, cu toate riscurile aferente.Îngrijorarea mea aparte este legată de tatăl meu, care are 85 de ani și nu prea suportă să stea în casă, vrea tot timpul să meargă la țară (unde are pământ) ori la supermarketuri, la cumpărături. I-am explicat cât de grave sunt lucrurile, sper că l-am convins.Mi-e frică, firește, dar nu am intrat în panică și nici nu voi intra. Vreau să îmi păstrez luciditatea. Sunt cât se poate de precaută. Nu cred în scenariile conspiraționiste. Sunt neliniștită de prognozele medicale (legate de România, dar și de întreaga lume), însă încerc să îmi controlez spaimele, întrucât doar rațională fiind pot lua decizii adecvate legate de sănătatea mea și a celor dragi.Știrea falsă cu apariția delfinilor și a lebedelor la Veneția a fost terapeutică pentru mine. Chiar dacă era falsă, mi-a făcut bine.Cazul cel mai tragic care m-a marcat (emoțional) până acum este acela al Italiei. La Bella Italia, aflată într-o situație tragică. Sâmbăta care a trecut au fost 700 de morți de coronavirus, în Italia, într-o singură zi. E cumplit. Am prieteni italieni, mă gândesc la ei, sunt oameni claustrați în casă care riscă să facă depresie. Italia cea frumoasă, mutilată de coronavirus, cu străzile pustii, e un spectacol tulburător omenește și cultural totodată.Ar trebui să reîncep exercițiile de respirație, da, nu ar fi rău. Deocamdată fac doar exerciții pentru șira spinării și mușchii gâtului, din cauza multului stat la computer.Timpul e acum al meu, știu cum să îl gestionez. De-abia acum am timp destul. pentru câte am de făcut.Computerul rămâne deschis cam o jumătate de zi. Stau pe net câteva ore (2-3 ore). În rest lucrez pe computer.Citesc vreo 3-4 ore pe zi. Ascult muzică vreo oră. Mă uit la un film pe zi. Când mă uit la documentare, stau mai multe ceasuri.Mai și dansez din când în când, pe muzică retro. De la posturile retro de televiziune. Mă uit la videoclipuri de odinioară (anii 70, 80, 90, 2000).Despre viitor voi putea vorbi după ce se va încheia pandemia. Până atunci nu există decât prezent.Așa cum a arătat dintotdeauna.Dumnezeu e așa cum a fost dintotdeauna. În vremurile noastre internautice, însă, s-ar putea ca și el să fie la noi în computer.Va fi o sărbătoare rezervată, în izolare. Dar sunt convinsă că vom găsi căi de comuniune.Nu am unde să depozitez multe alimente în casă, locuiesc într-un apartament de 3 camere, cu o cămară mică. Dacă ar fi să stăm baricadați în casă, cred că am putea rămâne două săptămâni, fără să ieșim deloc. Dar nu mai mult. Am detergent, săpun și spirt cât să ajungă pentru o lună. Măști de protecție nu mai am decât vreo 3.Gătesc repede, nu am aptitudini culinare, așa că improvizez câte ceva. Mai și comand mâncare (sarmale de post, de pildă, sau musaca cu legume) de la o firmă care știu că pregătește mâncarea cu precauție igienică. Mai comand mâncare și de la restaurantul japonez de lângă blocul nostru (kakiaghe – adică legume prăjite, orez prăjit cu legume, frigărui de pui, șnițel de porc, sushi cu avocado și măr). Mi-am făcut, de asemenea, o mică rezervă cu zacuști și tocănițe de legume. Cam așa.Mintea mea stă bine, am energie pozitivă deocamdată, ca să fac față situației de criză. Dar nu știu ce și cum va fi peste o lună.Oameni disperați care trebuie înțeleși că vor să revină acasă în această situație de criză mondială, dar și oameni periculoși, dacă nu respectă precauțiile recomandate de autoritățile române și riscă să îi îmbolnăvească (prin iresponsabilitatea sau indolența lor) pe cei din jur.