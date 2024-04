FILM Luni, 15 Aprilie 2024, 10:23

„Civil War”, un film care speculează asupra unui scenariu de coșmar, cel al unui nou război civil în Statele Unite, a debutat pe prima poziție la box office-ul nord-american, potrivit estimărilor publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP și Agerpres.

Secventa din filmul „Civil War” Foto: Imago Stock And People / Profimedia Images

Acest lungmetraj regizat de britanicul Alex Garland (Ex Machina, Annihilation, Men), în care actrița americană Kirsten Dunst joacă rolul unei fotojurnaliste într-o Americă aflată în pragul unui război civil şi care se confruntă cu secesiunea statelor California şi Texas, a obţinut încasări de 25,7 milioane de dolari pe durata weekendului trecut în Statele Unite şi Canada.

Cu câteva luni înaintea alegerilor prezidenţiale americane, lungmetrajul încearcă să descrie cât se poate de realist haosul şi sălbăticia care ameninţă Statele Unite pe termen scurt.

Dunst, care în 2022 a fost nominalizată la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar datorită interpretării sale din The Power of Dog, a declarat despre noul rol că este unul inedit pentru ea și că a acceptat să joace în acest film după o pauză de doi ani în care a refuzat toate celelalte proiecte oferite.

Încasările de 25,7 milioane de dolari reprezintă un record absolut pentru studioul independent din Statele Unite recunoscut pentru filmele sale de succes la box office, în pofida bugetelor modeste.

Printre altele, A24 a produs filme precum Everything Everywhere All At Once, marele câștigător al Premiilor Oscar de anul trecut, antemenționatul Ex Machina, Talk to Me, Lady Bird, Midsommar sau The Whale, pelicula care i-a adus actorului Brendan Frasier primul său Premiu Oscar, de asemenea la ediția din 2023 a prestigioasei gale.

Pentru Civil War A24 a alocat un buget de 50 de milioane de dolari, un record pentru acest studio cinematografic cu sediul la New York. Ca atare, încasările sunt pe măsura așteptărilor, însă filmul va avea nevoie de mai multe săptămâni cu vânzări de bilete puternice în cinematografe pentru a-și recupera costurile.

Revista Variety notează de asemenea că noul film al A24 este și primul care reușește să urce până pe prima poziție în clasamentul vânzărilor de bilete în cinematografe.

„Civil War” a detronat bătălia Titanilor la box office

Filmul Godzilla x Kong: The New Empire a pierdut poziţia de lider şi a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 15,4 milioane de dolari. Această peliculă, ce prezintă noile aventuri ale personajelor Godzilla şi King Kong, care îşi unesc de această dată forţele pentru a lupta împreună împotriva unui inamic comun, ocupase primul loc în precedentele două weekenduri.

Pe locul al treilea s-a menţinut Ghostbusters: Frozen Empire, cu încasări de 5,8 milioane de dolari. În noul opus al francizei Ghostbusters, vânătorii de fantome se confruntă de această dată cu ameninţarea unei noi ere glaciare.

Kung Fu Panda 4, cel mai recent episod din saga animată produsă de DreamWorks Animation, care combină umorul cu artele marţiale, a urcat o poziţie până pe locul al patrulea, cu încasări de 5,5 milioane de dolari.

FilmulDune: Part Two refuză să părăsească topul 10 după şapte săptămâni de proiecţii şi chiar a urcat o poziţie în raport cu săptămâna trecută, ocupând locul al cincilea cu 4,3 milioane de dolari. Acest lungmetraj SF regizat de canadianul Denis Villeneuve a obţinut încasări de 272 milioane de dolari în America de Nord şi de 683 milioane de dolari la nivel mondial.

Topul 10 al box-office-ului nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:

6. Monkey Man (4,1 milioane de dolari);

7. The First Omen (3,8 milioane de dolari);

8. The Long Game (1,4 milioane de dolari);

9. Shrek 2 (reeditare specială cu ocazia celei de-a 20-a aniversări - 1,3 milioane de dolari);

10. SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE (991.000 de dolari).