Actrița americană Kirsten Dunst, nominalizată cu doar doi ani în urmă la Premiul Oscar, spune că nu a mai jucat în niciun film de atunci fiindcă toate rolurile care i s-au oferit au fost unele stereotipice, de „mamă tristă”, relatează Business Insider.

Kirsten Dunst alaturi de sotul ei, actorul Jesse Plemons Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Actrița în vârstă de 41 de ani a făcut dezvăluirea într-un amplu interviu acordat revistei Marie Claire înainte de apariția în cinematografe a Civil War, filmul care a convins-o în cele din urmă să accepte un rol, primul după cel din The Power of Dog, care i-a adus în 2022 o nominalizare la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar.

„N-am lucrat timp de doi ani. Fiecare rol care mi s-a oferit a fost cel al mamei triste”, a dezvăluit ea în condițiile în care The Power of Dog a apărut în cinematografe în 2021 iar filmările pentru Civil War au început mai târziu.

Deși ea a relatat că între timp și-a intrat în rolul de mamă pentru cei doi fii pe care îi are cu actorul Jesse Plemmons, actrița spune că i-a lipsit munca.

„Sinceră să fiu mi-a fost greu fiindcă trebuie să mă hrănesc. Cel mai greu lucru este să fii mamă și să simți că nu ai nimic pentru tine. Asta e valabil pentru orice mamă, nu doar pentru mine”, a spus ea, adăugând că speră să „îmbătrânească cu grație” în industria cinematografică deoarece are „un cap bun pe umeri”.

Cu toate acestea, ea afirmă că la Hollywood „cu siguranță nu există la fel de multe roluri bune pentru femeile de vârsta mea” și că „acesta a fost motivul pentru care a ales să joace în Civil War.

Dunst urmează să se întoarcă pe marele ecran în acest film distopic care urmărește un grup de reporteri care relatează despre un al doilea război civil care a cuprins Statele Unite.

Kirsten Dunst se întoarce pe marele ecran într-un film de la unul din studiourile de top de la Hollywood

Filmul regizat de scriitorul și cineastul britanic Alex Garland (Ex Machina, Annihilation, Men) urmează să apară în cinematografele din România pe 12 aprilie, potrivit Cinemagia.

Potrivit surselor din industrie, el a avut un buget de producție de 50 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă că este cel mai costisitor lungmetraj produs vreodată de A24, un studio independent din Statele Unite recunoscut pentru filmele sale de succes la box office, în pofida bugetelor modeste.

Printre altele, A24 a produs filme precum Everything Everywhere All At Once, marele câștigător al Premiilor Oscar de anul trecut, antemenționatul Ex Machina, Talk to Me, Lady Bird, Midsommar sau The Whale, pelicula care i-a adus actorului Brendan Frasier primul său Premiu Oscar, de asemenea la ediția din 2023 a prestigioasei gale.

În ceea ce o privește pe Kirsten Dunst, deși ea a ratat în cele din urmă Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar în 2022, adjudecat de Ariana DeBose pentru West Side Story, ea se poate mândri cu un premiu cel puțin la fel de prestigios, câștigând în 2011 la Cannes premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal pentru rolul din Melancholia, tulburătorul film al regizorului danez Lars von Trier.

„Când am citit scenariul m-am gândit: 'Nu am mai jucat niciodată în ceva de genul'”, a declarat ea pentru revista Marie Claire despre rolul din Civil War, în care interpretează o fotojurnalistă în prima linie a frontului.

