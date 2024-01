FILM Luni, 22 Ianuarie 2024, 10:40

0

„I.S.S.”, un film care își imaginează ce s-ar întâmpla la bordul Stației Spațiale Internaționale în cazul unui război nuclear total între Statele Unite și Rusia, a debutat abia pe poziția a doua la box office, în pofida temei de actualitate date fiind amenințările nucleare ale Rusiei, relatează revista Variety, citată de News.ro.

La bordul Statiei Spatiale Internationale Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Images

​Musicalul Mean Girls, care a detronat weekendul trecut Wonka pentru a deveni noul lider al box office-ului, s-a menținut și în ultimele 3 zile pe prima poziție în ceea ce privește încasările obținute în cinematografe, cu vânzări de bilete ce s-au ridicat la 11,7 milioane de dolari, ajungând la 50 de milioane de dolari pe piaţa internă din America de Nord.

Vânzările de bilete pentru Mean Girls au scăzut cu 59% faţă de weekendul de debut, în condițiile în care în jur de trei sferturi din publicul său este reprezentat de spectatori de sex feminin. Cu toate acestea, scăderea încasărilor este atenuată de bugetul modest de 36 de milioane de dolari în condițiile în care lungmetrajul regizat de Tina Fey a fost gândit inițial pentru a fi lansat în streaming.

În general a fost un weekend slab pentru cinematografe, trei din primele cinci filme ca încasări fiind lansate anul trecut în preajma Crăciunului. „Fără nicio mare lansare de studio, acest weekend este genul de 'gaură' în programul de lansări din 2024 lăsată de greve (n.r. grevele scenariștilor și regizorilor de la Hollywood) şi pandemie”, spune David A. Gross, directorul firmei de consultanţă cinematografică Franchise Entertainment Research.

„I.S.S.” n-a convins la box office, în pofida potențialului mare

Singura lansare nouă din acest weekend, I.S.S., s-a clasat pe locul al şaptelea, încasând la debut doar 3 milioane de dolari din 2.520 de săli de cinema. Filmul se bazează pe un scenariu scris de cineastul Nick Shafir, care în decembrie 2020 a fost votat pe „lista neagră” a celor mai bune scenarii de la Hollywood care nu au fost preluate de un studio pentru a fi ecranizate.

Însă doar o lună mai târziu, în ianuarie 2021, scenariul a fost preluat de LD Entertainment și distribuitorul Bleecker Street pentru a fi produs pentru marele ecran cu regizoarea americană Gabriela Cowperthwaite în scaunul regizoral (Blackfish, The Grab).

Fimările pentru lungmetrajul care îi are cap de afiș pe Ariana DeBose și Chris Messina au început în februarie 2021, cu un an înainte de începerea războiului din Ucraina și cu luni de zile înainte ca The Washington Post să scrie în premieră pe 30 octombrie 2021, pe baza fotografiilor din satelit și a surselor din comunitatea de informații a SUA, că Rusia masa din nou trupe la granița sa cu Ucraina.

În ciuda naturii profetice a I.S.S., date fiind amenințările nucleare rusești ce au urmat și tema de actualitate a filmului, acesta nu a reușit evident să impresioneze în cinematografe, fiind tras în jos și de recenziile negative.

Pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes el are o rată de aprobare de 62% din partea criticilor și 44% de la specatori, în timp ce pe Metacritic a obținut un rating de 52 din 100 de la specialiști și o notă medie de 4,6 / 10 de la spectatorii de rând. Pe IMDb, unde poate vota toată lumea, are o notă de 5,7 / 10.

Date fiind încasările pe care le-a obținut în weekendul de debut, revista Variety descrie I.S.S. drept o „petardă” la box office.

La ce filme au mai mers oamenii în cinematografe weekendul acesta

The Beekeeper, un thriller de acţiune regizat de David Ayer, a rămas pe locul al doilea, cu 8,3 milioane de dolari din 3.330 de săli. Până în prezent, filmul, cu Jason Statham în rolul unui fost agent care se răzbună în numele unui prieten, a generat aproape 31 de milioane de dolari în America de Nord.

Wonka, filmul fantasy cu Timothée Chalamet în rolul ciocolatierului emblematic creat de autorul britanic Roald Dahl, a revenit pe locul al treilea, cu 6,7 milioane de dolari din 3.136 de săli de cinema. Filmul s-a bucurat de rezistenţă de sărbători şi, după şase săptămâni de la lansare, a generat până în prezent o sumă impresionantă de 187 de milioane de dolari în America de Nord şi 513 milioane de dolari la nivel global.

Producţia sa a costat 100 de milioane de dolari, aşa că a fost un succes pentru Warner Bros., chiar și după ce se adaugă costurile cu promovarea și distribuirea filmului la nivel internațional.

Comedia romantică Anyone but You, de Sydney Sweeney şi Glen Powell, a ajuns pe locul patru, cu 5,4 milioane de dolari din 2.928 de săli de cinema. După cinci weekenduri pe marile ecrane, filmul Sony a obţinut încasări de 64,2 milioane de dolari pe plan intern şi 100,2 milioane de dolari pe plan mondial.

Depăşind pragul de 100 de milioane de dolari, Anyone but You este comedia romantică cu rating R cu cele mai mari încasări de la Bridget Jones's Baby, din 2016. Cu un buget de producţie de 25 de milioane de dolari, comedia marchează un succes pentru Sony.

Aventura animată Migration, produsă de Universal şi Illumination, a ajuns pe locul cinci, cu 5,3 milioane de dolari din 3.094 de săli. Filmul cu un buget de 72 de milioane de dolari, lansat tot în preajma Crăciunului, a strâns 94,6 milioane de dolari în America de Nord şi 191,6 milioane de dolari la nivel global.

În lansare limitată, Origin, al regizoarei Ava DuVernay, a adunat 875.000 de dolari din 125 de săli, ceea ce se traduce printr-o sumă decentă de 7.000 de dolari per cinematograf. Neon, care a susţinut adaptarea neconvenţională a cărţii "Caste" de Isabel Wilkerson, intenţionează să extindă distribuirea filmului în următoarele săptămâni.

Origin a fost în discuţia pentru premii, iar studioul speră că nominalizările la Oscar (care sunt anunţate marţi) vor contribui la creşterea vânzărilor de bilete.

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: