O nouă breșă de date ar putea avea și parola ta ● Producătorii serialului „Fallout” vin cu o descriere interesantă ● Kaitlyn Dever va juca în viitorul sezon al „The Last of Us” ● Surpriză uriașă pentru clienții Netflix din România ● Wes Anderson strânge o nouă distribuție de top pentru viitorul său film ● Noi jocuri „Indiana Jones” și „Prison Architect” ● Premiul Akutagawa a fost câștigat cu ajutorul A.I.

Nerd Alert Foto: Hotnews

O nouă breșă de date ar putea avea și parola ta

O nouă bază de date cu un număr semnificativ de parole sparte a fost pusă la dispoziție de hackeri pe forumurile online, după cum a arătat joi Troy Hunt, unul dintre cei mai cunoscuți experți în securitate cibernetică și creatorul site-ului Have I Been Pwned? - care îți permite să verifici dacă vreuna din adresele tale de email se numără printre cele 12.939.838.207 de conturi compromise.

Numărul astronomic reprezintă însă totalul contabilizat de site de la lansarea sa în 2013, noua breșă de date anumită Naz.API având „doar” 71 de milioane de adrese de email și 100 de milioane de parole. Deși nu e chiar în top 10 breșe ca mărime din ultimul deceniu, nu e nici de trecut cu vederea. Hunt a precizat însă că peste 65% din adresele de mail compromise au apărut anterior și în alte seturi de date.

Cu toate acestea, „când o treime din adresele de mail nu au mai fost văzute anterior, e semnificativ din punct de vedere statistic”, explică expertul în securitate cibernetică. „Aceasta nu este doar o colecție obișnuită de liste reambalate cu o fundă nouă și prezentate drept următoarea chestie majoră; este un volum semnificativ de date noi”, mai afirmă acesta.

Ce e interesant la site-ul creat de el este că îți permite nu doar să verifici dacă ți-a fost compromisă o adresă de email, ci că îți și arată exact în care scurgere de date a avut loc nefericitul eveniment. Astfel am aflat, de exemplu (și cu o oarecare doză de amuzament), că una dintre adresele mele a fost expusă încă din 2012 de o breșă de date la Last.fm, un site de care am și uitat între timp că există.

Trebuie precizat totuși că atunci când vine vorba de breșe ale unor terțe site-uri pe care ai cont cu o adresă de mail, compromiterea contului de pe site-ul respectiv nu înseamnă automat că ți-au aflat hackerii și parola adresei de mail (ci doar alte date, ca de exemplu, numele IP-ul, etc). Asta dacă nu ai comis cumva imprudența să folosești aceeași parolă pentru ambele.

Hunt se declară consternat de câți oameni încă își pun aceeași parolă la mai multe conturi (FOTO: © Jarretera | Dreamstime.com)

Producătorii serialului „Fallout” vin cu o descriere interesantă

Trecând la vești bune, zilele trecute am aflat ceva informații noi despre viitorul serial Fallout grație unui interviu acordat de Jonathan Nolan, unul dintre producătorii seriei. Da, e acel Nolan care a lucrat anterior la serialele Person of Interest și Westworld. El a spus într-un interviu pentru revista Empire că noul serial va fi „despre ce se întâmplă când faci outsourcing la supraviețuirea rasei umane”.

Mai mult, producătorii vor ca serialul să fie unul ce abordează teme de actualitate care îi îngrijorează pe oameni. „La fel cum M*A*S*H are ocazia să vorbească despre Vietnam prin lentila Războiului din Coreea, noi avem ocazia să vorbim despre încurcătura în care suntem acum prin lentila a 'Ce-ar fi dacă toată lumea continuă la fel și distruge nenorocita de lume?'” (n.r. cu sens de planetă, în original).

Am mai aflat că lumea iradiată din jocul Fallout va fi explorată de serial prin 3 fire narative principale, unul dintre creatorii săi, Graham Wagner, făcând o paralelă cu celebrul western The Good, The Bad And The Ugly. „Asta înseamnă 3 personaje în căutarea unei lăzi cu aur. Așa că ne-am întrebat: 'Care este aurul în această lume?'”, a explicat el. Serialul va avea premiera pe 12 aprilie pe Amazon Prime.

Kaitlyn Dever va juca în viitorul sezon al „The Last of Us”

Rămânând puțin în zona serialelor postapocaliptice, HBO a anunțat recent că actrița americană Kaitlyn Dever a fost cooptată pentru sezonul 2 al The Last of Us, ea urmând să interpreteze rolul lui Abby, „un soldat talentat care își vede viziunea alb-negru asupra lumii pusă sub semnul întrebării pe măsură ce caută răzbunare pentru cei pe care i-a iubit”, potrivit descrierii oficiale oferite de producători.

Fanii jocului video pe care se bazează serialul vor ști desigur că personajul e unul dintre cei doi protagoniști ai The Last of Us Part 2, ceea ce înseamnă că Dever ar putea apărea și într-un al treilea sezon, dacă el va fi confirmat. Deocamdată știm doar că filmările pentru sezonul 2 urmează să înceapă chiar luna viitoare, ceea ce înseamnă, evident, că e prea devreme pentru ca HBO să anunțe data lansării.

Dar Francesca Orsi, șefa pentru producții de dramă ale HBO, a declarat încă din luna mai a anului trecut într-un amplu interviu acordat Deadline că nu ar trebui să ne așteptăm ca noul sezon să apară mai devreme de 2025. Poate cumva dezamăgitor, dar nu la fel de dezamăgitor că serialul n-a plecat cu niciun Premiu Emmy de la gala de lunea aceasta, deși a fost una dintre cele mai apreciate serii din 2023.

Judecând după descrierea noului rol, s-ar putea argumenta că el va fi o continuare a celui jucat de Dever în Last Man Standing (FOTO: Xavier Collin / Avalon / Profimedia Images)

Surpriză uriașă pentru clienții Netflix din România

Utilizatorii platformei de streaming care s-au logat săptămâna aceasta în conturile lor au putut observa în categoriile „Lansate recent” sau „Populare pe Netflix” serialul western Yellowstone cu Kevin Costner, apariția sa pe Netflix fiind o surpriză de proporții. De ce? Păi fiindcă Yellowstone nu e doar produs de rivalii de la Paramount+, ci e și serialul lor fanion din ultimii ani.

Lansat în iunie 2018, Yellowstone s-a bucurat de un succes atât de mare încât are deja două seriale spin-off: 1883 (cu Sam Elliott și Tim McGraw) și 1923 (cu Harrison Ford și Helen Mirren), plus vreo alte 3 în lucru. Ambele seriale deja apărute, precum și Yellowstone, pot fi urmărite în România pe SkyShowtime, platforma de streaming care difuzează la noi serialele produse de Paramount+ și alții.

„Yellowstone e un fenomen global”, declara în februarie anul trecut CEO-ul SkyShowtime, Monty Sarhan, într-un interviu acordat HotNews. Deci pare cu atât mai de neînțeles ca șefii Paramount+ să decidă să licențieze cel mai popular serial al lor către unul dintre marii rivali. E ca și cum Netflix ar decide să licențieze Stranger Things sau Wednesday către HBO pentru a fi difuzat și pe Max.

Totuși, decizia pare să fie una limitată, Yellowstone intrând în streaming pe Netflix pe doar 18 piețe internaționale, printre care și România. Potrivit clasamentului intern publicat pe site-ul Netflix, serialul a devenit deja al doilea cel mai popular în rândul clienților săi de la noi. Yellowjackets, un alt serial apreciat difuzat de SkyShowtime, a intrat și el recent pe Netflix, deci rămâne de văzut ce va urma.

Wes Anderson strânge o nouă distribuție de top pentru viitorul său film

Trecând de la seriale la filme, cei de la site-ul de specialitate World of Reel au aflat că Wes Anderson, unul dintre cei mai inconfundabili regizori ai zilelor noastre, a finalizat deja scenariul pentru viitorul său lungmetraj și că urmează să înceapă filmările pentru el în luna aprilie în Marea Britanie. Deși titlul filmului nu e deocamdată bătut în cuie, el s-ar putea numi The Phoenician Scheme.

Într-adevăr, nu spune prea multe, World of Reel notând însă că povestea filmului ar urma să fie una din genul de spionaj, abordând o relație tată-fiică. Sigur, va fi o comedie care ironizează filmele de genul, nu un nou James Bond. Anderson i-a cooptat deja la bord pe Bill Murray, Michael Cera și Benicio del Toro, care ar urma să joace cele 3 roluri principale în jurul cărora se va învârti lungmetrajul.

Prezența lui Murray în noul proiect nu e vreo surpriză pentru fanii regizorului american, el jucând în aproape toate filmele lui Anderson de laRushmore (1998) încoace. Deși următorul film al lui Anderson nu va avea premiera până anul viitorul, cel mai recent al său, Asteroid City, a intrat chiar sâmbătă în streaming pe SkyShowtime, după ce a avut premiera în cinematografe în vara anului trecut.

Noi jocuri „Indiana Jones” și „Prison Architect”

La capitolul noutăți din lumea jocurilor video am avut două vești mari săptămâna aceasta, le iau pe scurt fiindcă am impresia că iar iese kilometrică rubrica Nerd Alert weekendul acesta. Prima ar fi că MachineGames, studioul suedez din spatele tuturor titlurilor Wolfenstein de la The New Order încoace, a anunțat că va lansa anul acesta jocul Indiana Jones la care lucrează, deși data nu e bătută în cuie.

Jocul se va numi Indiana Jones and the Great Circle și povestea sa va avea loc între cea din filmele Raiders of the Lost Ark și The Last Crusade. Deci, o revenire la origini, cum ar veni. Jocul va fi distribuit sub egida Bethesda și va fi unul de acțiune-aventură, după cum te-ai aștepta, cei de la MachineGames afirmând că va fi plin de secvențe de acțiune. Iar nu e o surpriză, dată fiind istoria studioului.

De la Paradox și studioul britanic Double Eleven am aflat că Prison Architect 2, titlul sequel pentru popularul simulator de construire și gestionare de închisori publicat în 2019, va fi lansat pe 26 martie. La fel ca în cazul viitorul joc Indiana Jones, și noul Prison Architect va fi disponibil pentru Xbox Series X și S, pe lângă PC. Prețul mi se pare însă puțin cam piperat pentru un joc de tip sim.

Prison Architect 2 va costa 39,99 euro, un preț care se bazează probabil pe succesul neașteptat de mare de care s-a bucurat primul titlu în contextul în care în ultimii ani s-au făcut jocuri sim despre toate lucrurile imaginabile, de la prășit la ieșit cu vaca pe câmp. Mă rog, noul titlu va veni și cu cel puțin un update major față de primul, grafica 3D, deci e posibil doar să fiu eu scârțar când vine vorba de preț.

Premiul Akutagawa a fost câștigat cu ajutorul A.I.

Încheiem săptămâna cum altfel decât cu o știre din domeniul inteligenței artificiale, cel mai în vogă subiect al momentului, presa japoneză relatând zilele trecute că Premiul Akutagawa, unul dintre cele mai prestigioase premii literare din țara insulară, a fost câștigat de un roman scris în parte cu ajutorul instrumentelor A.I. Dezvăluirea a fost făcută chiar de către autoarea cărții, scriitoarea Rie Kudan.

Aceasta a dezvăluit după ce a primit premiul miercuri că a „folosit activ A.I. generativ precum ChatGPT” în procesul de scriere a romanului. „Aș spune că în jur de 5% din carte a citat ad litteram propozițiile generate de A.I”. Romanul numit Tokyo-to Dojo-to a fost descris de juriul care a ales cartea câștigătoare drept „fără cusur”, un lucru care probabil i-a stânjenit pe unii dintre jurați ulterior.

Însă povestea romanului al cărui titlu ar însemna ceva de genul Turnul Simpatiei din Tokyo, are loc într-un viitor alternativ în care A.I. a devenit o componentă centrală a vieții umane. Prin urmare, folosirea aici a A.I. de către Kudan poate fi lesne considerată o licență artistică sau poate că scriitoarea în vârstă de 33 de ani a vrut să sublinieze cât de departe a ajuns tehnologia.

Ea a spus după primirea premiului că a vrut să exploreze cum cuvintele „blânde și neclare” ne pot deforma ideile legate de justiție. Asta fiindcă romanul ei se învârte în jurul unui arhitect care a ajutat la construirea unui zgârie-nori care ajunge să fie folosit drept închisoare extrem de confortabilă pentru criminali. Cartea explorează disconfortul arhitectului față de modul în care i-a fost folosită creația.

Premisa și fundalul sunt cu siguranță interesante, motiv pentru care știrea a atras atenția și celor de la futurism.com, pe lângă povestea cu folosirea A.I. Din păcate, cum romanul a apărut recent, el e disponibil deocamdată doar în japoneză. Dar, dat fiind interesul pe care l-a stârnit în presa internațională, e aproape sigur că el va avea parte și de o traducere în engleză și alte limbi.

Kudan (cea din dreapta) cu cartea și premiul primit (FOTO: Yuki Kurose / Associated Press / Profimedia Images)

Hai să vedem și o știre pe scurt, că am avut iar multe în ultima perioadă: HBO a anulat Our Flag Means Death, serialul său de comedie cu pirați creat de cineastul american David Jenkins, după doar două sezoane. Vestea a fost dezvăluită de Jenkins pe Instagram într-un mesaj adresat fanilor, actorilor cu care a lucrat și echipei de filmare, el mulțumindu-le și celor de la HBO pentru ocazia oferită.

„STEAGUL NOSTRU nu se va întoarce pentru un al treilea sezon. Am navigat la bunăvoința oamenilor de calitate de la [HBO] Max și nu le-a adus nicio bucurie să vadă această călătorie ajungând la un sfârșit prematur”, a scris el. Decizia e aproape sigur legată de costuri întrucât serialul a fost primit excelent atât de către fani, cât și critici, cu rate de aprobare de peste 90% pe Rotten Tomatoes.

Hai să nu încheiem totuși săptămâna într-o notă negativă, mai ales că Netflix a lansat zilele trecute primul trailer pentru Spaceman, filmul în care Adam Sandler va juca un astronaut care își dă seama la 6 luni după ce s-a îmbarcat într-o misiune spațială solitară că s-ar putea ca „acasă” să nu mai însemne același lucru când se întoarce. Rolul e foarte diferit față de cele care l-au făcut cunoscut pe Sandler:

Ah, iar dacă ești un fan al al filmelor sci-fi, săptămâna aceasta a intrat în streaming pe Disney+ și The Creator, unul dintre cele mai așteptate filme ale genului anul trecut. Recepția a fost însă ceva mai dezamăgitoare, în pofida premisei de actualitate și a efectelor vizuale absolut superbe. Mă rog, acum poate fi văzut de acasă în streaming, deci poți judeca și tu cum e, dacă l-ai ratat în cinematografe.

