INTERNATIONAL Miercuri, 08 Mai 2024, 19:43

0

Decizia preşedintelui Joe Biden de a suspenda livrarea de muniţii cu sarcină utilă mare Israelului a fost luată în contextul planurilor Israelului de a declanşa o ofensivă la Rafah căreia Washingtonul i se opune în lipsa unor noi garanţii pentru vieţile civililor, a declarat miercuri secretarul american al apărării, Lloyd Austin, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Lloyd Austin Foto: Valeria Mongelli / AFP / Profimedia

„Noi am fost foarte clari (...) de la bun început că Israelul nu ar trebui să lanseze un atac major la Rafah fără a ţine cont de şi a proteja civilii care se află în acel spaţiu de luptă. Şi, din nou, pe măsură ce am evaluat situaţia, am întrerupt un transport de muniţii cu sarcină utilă”, a declarat Austin într-o audiere în Senatul SUA.

„Nu am luat o decizie finală despre cum să procedăm cu acel transport”, a adăugat şeful Pentagonului.

SUA nu mai livrează muniție peste 225 de kilograme

Marţi, un înalt responsabil american a indicat, sub protecţia anonimatului, că Statele Unite au suspendat livrarea unei încărcături de bombe săptămâna trecută după ce Israelul nu a răspuns „îngrijorărilor” Washingtonului privind ofensiva anunţată de la Rafah, în sudul Fâşiei Gaza.

„Am suspendat livrarea unei încărcături de arme săptămâna trecută. Ea era formată din 1.800 de bombe de 2.000 de livre (907 kg) şi 1.700 de bombe de 500 de livre (226 kg)”, a declarat acest înalt responsabil al administraţiei Biden, citat de AFP.

El a adăugat că Washingtonul s-a preocupat în special de utilizarea bombelor mai grele de 225 de kilograme şi de „impactul pe care ele l-ar putea avea în medii urbane aglomerate cum am văzut în alte părţi din Gaza”.

Departamentul de Stat examinează şi alte transferuri de arme, între care şi utilizarea de bombe de precizie cunoscute sub numele de JDAM (bombă ghidată la distanţă), a adăugat responsabilul american.

Armata israeliană le-a cerut luni locuitorilor din partea de est a oraşului Rafah să părăsească zona, stârnind temeri că atacul la sol cu care Israelul ameninţă de câteva luni se va produce în sfârşit. Potrivit estimărilor UNRWA (Agenţia ONU pentru refugiaţii palestinieni), în fiecare oră în medie 200 de palestinieni părăsesc oraşul Rafah în urma ordinului de evacuare dat de Israel, transmite dpa.

„Strămutarea este în desfăşurare şi oamenii pleacă spre Khan Younis şi zonele din mijloc”, a declarat miercuri directorul de comunicare al UNRWA, Juliette Touma, pentru dpa. „Nu este posibil să dăm un număr total al persoanelor strămutate în acest moment având în vedere cât de fluidă este situaţia”, a adăugat ea.

Un responsabil de rang înalt al UNRWA a declarat miercuri la CNN că în jur de 50.000 de oameni au plecat din Rafah începând de luni. În Rafah se adăpostesc până la 1,5 milioane de palestinieni strămutaţi din alte zone ale enclavei. În pofida intensificării operaţiunilor militare, o invazie totală încă nu a avut loc.

Armata israeliană a afirmat că a distrus tuneluri şi alte instalaţii militare în timpul înaintării sale în estul Rafah. Un număr neprecizat de inamici au fost ucişi în lupte şi peste 100 de ţinte au fost atacate din aer în toată Fâşia Gaza, a transmis miercuri armata israeliană.