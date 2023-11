FILM Luni, 27 Noiembrie 2023, 10:32

„Napoleon”, filmul epic al regizorului britanic Ridley Scott, a reușit să depășească la încasări „​Wish”, cel mai așteptat lungmetraj al Disney pentru finalul lui 2023, însă niciunul dintre ele nu a reușit să detroneze din fruntea box office-ului ultimul titlu „The Hunger Games”, relatează revista Variety, citată de News.ro.

Joaquin Phoenix in rolul lui Napoleon Foto: Scott Free Productions-Apple S / AFP / Profimedia Images

Analiștii se așteptau ca Wish, cea mai nouă aventură animată a studioului Disney, ar urma să ajungă în fruntea clasamentelor de box office în minivacanța de Ziua Recunoştinţei din Statele Unite. În schimb, vânzările de bilete nu au fost pe măsura aşteptărilor.

Cu încasări de 19,5 milioane de dolari în weekend şi 31,7 milioane de dolari în cele cinci zile, filmul a ajuns doar pe locul al treilea, în urma prequel-ului The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes şi a epopeii istorice Napoleon de Ridley Scott.

Potrivit estimărilor făcute pe baza vânzărilor de bilete de la începutul weekendului, fabula muzicală Wish urma să obţină 35 de milioane de dolari în weekend şi între 45 şi 50 de milioane de dolari în primele cinci zile de la lansare.

Vânzările de bilete nu au fost la fel de catastrofale ca eşecul din 2022 al studioului Disney, Strange World (12 milioane de dolari în weekendul de lansare şi 18 milioane de dolari în cele cinci zile), dar nu s-a apropiat de Encanto din 2021, care a deschis cu 40,3 dolari în primele cinci zile, deși a fost lansat în mijlocul pandemiei de COVID-19.

Şi este departe, foarte departe, de lansările Disney de dinainte de Ziua Recunoştinţei, înainte de pandemie, precum Frozen II din 2019 (123,7 milioane de dolari), Ralph Breaks the Internet din 2018 (84,6 milioane de dolari) şi Coco din 2017 (71 milioane de dolari).

2023, un an sub așteptări pentru filmele produse Disney

La box office-ul internațional Wish a strâns 17,3 milioane de dolari în box office-ul internaţional, lansându-se în doar 27 de pieţe (aproximativ 40% din eventuala sa amprentă peste hotare), ajungând la 49 de milioane de dolari la nivel global. Participarea iniţială anemică a filmului evidenţiază şi mai mult faptul că magia a fost în criză la Disney, o forţă cândva de neatins la box office, amintește revista Variety.

Cea mai mare parte din lista de filme din 2023 a studioului, cu excepţia Guardians of the Galaxy Vol. 3, a înregistrat performanţe dramatic sub aşteptări în cinematografe. Este o problemă, deoarece filmele Disney sunt scumpe, costând de obicei în jur de 200 de milioane de dolari (şi asta înainte de a lua în calcul cheltuielile de marketing globale).

Wish a avut un buget de producţie de 200 de milioane de dolari şi trebuie să arate acelaşi tip de rezistenţă pentru a-şi justifica preţul. Publicul, spre deosebire de critici, pare să se bucure de Wish, care a obţinut un scor „A-” la CinemaScore.

Povestea, care conţine muzică originală şi vocile Arianei DeBose şi a lui Chris Pine, urmăreşte o tânără pe nume Asha care încearcă să salveze de întuneric fantasticul regat al lui Rosas.

Napoleon, încasări peste așteptări la box office, dar regele rămâne ultimul film „The Hunger Games”

Napoleon, o epopee de război care a costat tot în jur de 200 de milioane de dolari, cu Joaquin Phoenix în rolul legendarului conducător francez, a debutat pe locul al doilea, cu încasări peste aşteptări de 21 de milioane de dolari în weekend şi 32,5 milioane de dolari în primele cinci zile de la lansare.

La nivel global, Napoleon a generat venituri de 78,8 milioane de dolari. Deși peste așteptările analiștilor, un studio tradiţional nu ar fi încântat de încasările obținute de filmul lui Ridley Scott, unul marcat de critici din partea istoricilor și a criticilor de film.

Legendarul regizor britanic a răspuns însă contondent criticilor, la fel ca în urmă cu doi ani când un alt lungmetraj al său, The Last Duel, nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor 20th Century Studios, studioul de film care l-a distribuit.

„În timp ce startul în box office este bun pentru [un film din acest gen], costul de producţie este enorm pentru acest tip de film”, explică David A. Gross, care conduce firma de consultanţă cinematografică Franchise Entertainment Research.

Cu debuturile slabe ale filmelor Wish şi Napoleon, campionul de weekendul trecut The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes și-a păstrat coroana de rege al box office-ului.

Prequel-ul, cu Rachel Zegler şi Tom Blyth în rolurile principale într-o aventură care se petrece cu zeci de ani înainte de sosirea lui Katniss Everdeen, a avut încasări de 28,8 milioane de dolari în weekend şi 42 de milioane de dolari de miercuri.

Acesta a generat 98,3 milioane de dolari în America de Nord şi aproape 200 de milioane de dolari la nivel global.

Ce alte filme mai atrag spectatorii în cinematografe

Trolls Band Together, de la Universal şi DreamWorks Animation, a ocupat locul patru în top, cu 17,5 milioane de dolari în weekend şi 25,3 milioane de dolari de miercuri.

Filmul de animație a avut încasări de 64,4 milioane de dolari până în prezent. Spre comparație, Trolls 3 a avut încasări de 145 de milioane de dolari la nivel mondial, după două weekenduri de la lansare, la un buget de producțe de 95 de milioane de dolari.

Filmul de groazăThanksgiving, lansat de Sony de Ziua Recunoștinței, a ocupat locul al cincilea, cu 7,1 milioane de dolari în weekend şi 11,1 milioane de dolari în cele cinci zile. Filmul cu rating R a generat 24 de milioane de dolari până în prezent, un rezultat mulțumitor având în vedere că producţia sa a costat doar 15 milioane de dolari.

The Marvels, de la Disney, a coborât pe locul şase, cu 6,4 milioane de dolari în weekend şi 9,2 milioane de dolari de miercuri. Cea mai recentă aventură din benzile desenate din Universul Cinematografic Marvel a avut până acum încasări de 76 de milioane de dolari în America de Nord şi 187 de milioane de dolari la nivel global.

Lungmetrajul se anunţă a fi primul film MCU care nu va depăşi 100 de milioane de dolari în box office-ul naţional.

The Marvels a înregistrat deja o contraperformanță nedorită, devenind filmul cu cel mai slab debut în cinematografe din istoria lungmetrajelor cu supereroi ale Marvel.

În schimb, după un debut care a depășit toate așteptările analiștilor la finalul lunii octombrie, lungmetrajul horror Five Nights at Freddy's a devenit cel mai de succes film din toate timpurile lansat de studioul Blumhouse în ceea ce privește încasările: 283,1 milioane de dolari.

El a depășit astfel încasările globale ale thrillerului Split din 2016 (278,7 milioane de dolari) al regizorului M. Night Shyamalan.

