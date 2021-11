Legendarul Ridley Scott, reacție virulentă după eșecul ultimului său film, „The Last Duel”: De vină sunt milenialii, nu vor să știe sau afle nimic

Despre ce este filmul „The Last Duel”

Reputatul regizor al unor filme ca „Blade Runner” sau „Gladiator” a afirmat luni că este mulţumit de campania de promovare realizată de studioul Disney, deşi filmul său, cu un buget de peste 100 de milioane de dolari, nu a reuşit să obţină decât încasări de 27 de milioane în întreaga lume de la lansarea în cinematografe în octombrie.Lungmetrajul, care a obţinut critici bune la Festivalul de film de la Veneţia şi îi are ca protagonişti pe Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck şi Jodie Comer, este unul dintre cele mai răsunătoare eşecuri comerciale ale anului acesta, un an în care cinematografia suferă deja din cauza pandemiei.Totuşi, Ridley Scott, într-un interviu acordat lui Marc Maron în podcastul WTF, a pus această absenţă a publicului din sălile de cinema nu pe situaţia sanitară şi nici pe seama unei campanii deficitare de promovare a filmului.„Cred că totul se reduce la... Publicul pe care îl avem azi este cel care a crescut cu blestematele de telefoane mobile. Sunt milenialii care nu vor să ştie sau să afle nimic, decât dacă li se spune la telefon”, a explicat veteranul regizor în vârstă de 83 de ani.„Este o categorie amplă, însă cred că este acelaşi lucru cu care ne confruntăm în prezent cu Facebook. Este o direcţie greşită, este un lucru care se întâmplă când i se acordă un exces de încredere acestei ultime generaţii”, a adăugat Ridley Scott.Cineastul a mărturisit referitor la noul său film, „despre care toţi au spus că are un scenariu spectaculos”, că nu poţi trage mereu biletul câştigător.„The Last Duel”, a cărui acţiune este plasată în secolul al XVIII-lea, analizează ipotezele cunoscute despre ultimul duel consimţit în Franţa, între Jean de Carrouges şi Jacques Le Gris, doi prieteni care devin aprigi rivali.Jean de Carrouges (Matt Damon) este un cavaler respectat, reputat pentru curajul şi priceperea pe câmpul de luptă. Le Gris (Adam Driver) este un nobil normand, faimos pentru inteligenţa şi elocinţa sa.Soţia lui Carrouges, Marguerite (Jodie Comer), îl acuză pe Le Gris de agresiune sexuală, o acuzaţie pe care acesta o respinge; ea insistă să facă publice detalii despre presupusul viol, ceea ce este văzut ca un act extrem de curaj dar şi de sfidare, care îi pune viaţa în pericol. Aşa se ajunge la duel, o soluţie feroce, care le pune tuturor viaţa în mâinile lui Domnezeu.„Este un film provocator care în opinia mea pune accentul asupra unei teme importante, cred că este unul dintre cele mai bune filme ale mele”, declarase Ridley Scott, înainte de prezentarea lungmetrajului său la Festivalul de la Veneţia.Regizorul britanic are inclusă în agendă o altă lansare săptămâna această, este vorba de „House of Gucci”, care a fost primit cu critici împărţite de presa de specialitate.