Cimpanezii folosesc o tactică de război nemaivăzută până acum ● „Kaiserpunk” e un joc video care își imaginează o lume fără Tratatul de la Versailles ● Ridley Scott spune că nici francezii nu se plac pe ei înșiși ● Ultimul film „Indiana Jones” apare și în streaming luna viitoare ● Andrzej Sapkowski a anunțat când scoate următoarea carte „The Witcher” ● George R.R. Martin n-a lucrat deloc la „The Winds of Winter” anul acesta ● „Black Mirror” a fost reînnoit pentru încă un sezon la Netflix

Cimpanezii folosesc o tactică de război nemaivăzută până acum

Un studiu realizat de-a lungul a trei ani de Universitatea Cambridge și Institutul Max Planck pentru Antropologie Evoluționistă, adică două dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Europa, a ajuns la o constatare inedită: cimpanzeii din pădurile Africii de Vest au început să culeagă informații despre grupurile rivale într-un mod care amintește de tacticile folosite de oameni în război.

În esență, maimuțele își „spionează” vecinii, deplasându-se pe teren mai înalt pentru a culege informații, folosind apoi aceste „echipe de recunoaștere” pentru a-și decide următoarele mutări. „Patrulele sunt adesea realizate de subgrupuri care stau aproape și limitează zgomotul. Ele se mișcă și se opresc în același timp, asemănător puțin cu o vânătoare”, afirmă Dr. Sylvain Lemoine, autorul principal al studiului.

„Folosirea tactică a terenului înalt în situații de război era considerată unică oamenilor - până acum. Pentru prima oară, una dintre cele mai vechi strategii militare a fost observată la cele mai apropiate rude ale noastre din punct de vedere evoluționist”, explică Universitatea Cambridge într-un comunicat de presă privind studiul publicat în revista PLOS One mai devreme în cursul acestei luni.

„Folosirea tacticii în război este considerată un catalizator al evoluției umane. Acest comportament al cimpanzeilor necesită abilități cognitive complexe care ajută la apărarea sau extinderea teritoriilor și ar fi favorizat de selecția naturală. Exploatarea mediului din jur pentru controlarea teritoriului este adânc înrădăcinată în istoria noastră evoluționistă”, mai explică și Lemoin, antropolog la Cambridge.

El spune de asemenea că această tactică observată acum la cimpanzei ar fi putut fi folosită și de strămoșii noștri vânători-culegători din preistorie. Însă în cazul cimpanzeilor, aceștia par să folosească mai degrabă „echipele de recunoaștere” pentru a evita confruntările directe, violența fiind relativ rară. Însă cercetătorii au observat și lupte, răpiri și ucideri de-a lungul miilor de ore de observație.

Decât o imagine aleatorie cu cimpanzei, mă gândeam mai bine să amintesc că ultimul film Planeta Maimuțelor apare în luna mai a anului viitor

„Kaiserpunk” e un joc video care își imaginează o lume fără Tratatul de la Versailles

Și apropo de război, un nou joc video de tip „grand strategy” la care lucrează Overseer Games vine cu o premisă interesantă, imaginându-și un fir istoric alternativ în care Primul Război Mondial nu s-a încheiat niciodată. Apropo, dacă ești gamer și n-ai auzit până acum de Overseer Games e probabil fiindcă e un mic studio independent din Croația ce a lansat până acum două titluri: Aquatico șiPatron.

Ambele jocuri sunt simulatoare de „city building”, așa că croații au decis să își folosească experiența acumulată și să combine practic două genuri în unul, creând un joc care îți permite să îți gestionezi imperiul și la nivel macro, și la nivel micro, potrivit IGN. Sigur, sunt deja unele jocuri grand strategy te lasă să „cobori” de pe harta de organizare la firul ierbii, să îți controlezi forțele în timpul bătăliilor.

Dar, din câte știu eu, Kaiserpunk e primul care își propune să te lase să microgestionezi toate aspectele legate de orașe. Din păcate, jocul urmează să apară abia cândva anul viitor, dar cei de la Overseer au lansat măcar un prim trailer. Înainte să te enervezi pe harta aia cu regiuni SF, ține cont că e vorba de o istorie alternativă în care oamenii au continuat să se bată până în pânzele albe după 1918:

Ridley Scott spune că nici francezii nu se plac pe ei înșiși

Continuând pe firul știrilor cu subiectul război, dar trecând la capitolul cinema, filmul săptămânii e fără doar și poate lungmetrajul biografic Napoleon al legendarului regizor britanic Ridley Scott, mai ales că acum a apărut și în cinematografele de la noi, după ce a avut premiera în Franța pe 14 noiembrie. În caz că n-ai aflat, filmul n-a avut parte de cea mai călduroasă recepție tocmai în țara lui Napoleon.

Ridley Scott a răspuns criticilor destul de contondent în același interviu acordat BBC în care a afirmat și că filmele prea lungi provoacă „dureri de fund” când sunt văzute în cinematograf (Napoleon durează 2 ore și 38 de minute). „Francezilor nu le place nici măcar de ei înșiși”, a spus regizorul, adăugând însă că la avanpremiera de la Paris a filmului la care a participat publicul a fost încântat de el.

Într-un interviu acordat celor de la The Times, el a vorbit și despre criticile aduse de istorici lungmetrajului său. „La fel ca toată istoria, ea a fost relatată. Napoleon moare iar apoi, 10 ani mai târziu, cineva scrie o carte. Apoi cineva ia acea carte și scrie o altă carte (...) Când am probleme cu istoricii îi întreb: 'Scuză-mă, prietene, ai fost acolo? Nu? Atunci taci naibii!' ('Shut the f*** up', în original)”.

Ultimul film „Indiana Jones” apare și în streaming luna viitoare

Trecând de la un film lansat recent în cinematografe la unul pe care îl vom putea vedea în curând acasă, Disney a anunțat vineri că Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones și Cadranul Destinului, cum a fost tradus la noi) va fi lansat în sfârșit și în streaming luna viitoare. Lungmetrajul va avea premiera unde altundeva decât pe Disney+ în data de 15 decembrie.

Acum, ce ar fi de spus despre Dial of Destiny? Cu un cost de producție estimat undeva la 294 de milioane de dolari, el e cel mai scump Indiana Jones făcut vreodată, precum și unul dintre cele mai costisitoare lungmetraje din istorie. Dat fiind și bugetul de promovare uriaș, site-ul de specialitate Collider estima că filmul ar avea nevoie de încasări de 600 de milioane de dolari să își recupereze banii.

Însă cu venituri la nivel mondial de aproximativ 384 de milioane de dolari până în prezent de la lansarea sa în cinematografe pe 30 iunie, Dial of Destiny s-a dovedit a fi fără prea mari dubii o „petardă” la box office. Pe IMDb el are o notă medie de 6,6 / 10 și nici pe celelalte agregatoare de recenzii situația nu e mai roz, criticii de film fiind și mai supărați decât spectatorii de rând.

Rezultatele sunt cu siguranță dezamăgitoare pentru studioul Lucasfilm deținut de Disney, mai ales că Dial of Destiny e și ultimul film Indiana Jones pentru care Harrison Ford a scos din cui pălăria și biciul lui „Indy”, arheologul temerar pe care l-a jucat pentru prima oară în urmă cu mai bine de 4 decenii. Mai mult ca sigur însă că filmul va avea parte de o „nouă viață” odată cu lansarea în streaming.

Andrzej Sapkowski a anunțat când scoate următoarea carte „The Witcher”

La câteva luni după ce a confirmat zvonurile de ani de zile potrivit cărora lucrează la o nouă carte The Witcher, Andrzej Sapkowski a anunțat și când o să apară: anul viitor în Polonia sa natală și la începutul lui 2025 în librăriile din restul lumii. Mă rog, e o altă știre care ar trebui prefațată cu „din păcate”, dat fiind cât vom mai avea de așteptat, dar măcar acum e bătut în cuie că apare cartea.

Autorul polonez, cunoscut pentru umorul său caustic, a făcut și puțin haz de necaz de situație, afirmând la Comic Con Viena, unde a dezvăluit vestea cea mare, că „[Netflix] a făcut un serial pe baza unei singure povestiri” a lui. „M-au forțat să continui. Nu mă plâng. Mulțumită acestui lucru am acum destui bani să plătesc chiria”, a adăugat el glumind, potrivit GamesRadar.

Faptul că Netflix ar fi creat serialul The Witcher doar pe baza unei povestiri a sa e, evident, o exagerare, dar ce să faci, nu îi poți lua omului dreptul de a face glume de „boomer” (mai ales că Sapkowski nu prea iese în lume). Însă Netflix a anunțat recent că va adapta tocmai una dintre povestirile lui Sapkowski (Un mic sacrificiu) într-un lungmetraj animat care se va numi Sirenele adâncului.

Chiar dacă a venit deja cu un trailer pentru film, Netflix a spus că îl va lansa abia înspre sfârșitul anului viitor

George R.R. Martin n-a progresat deloc la „The Winds of Winter” anul acesta

Tot la capitolul vești din domeniul literar avem și una proastă, autorul american de fantasy George R.R. Martin dezvăluind într-un amplu interviu acordat recent podcastului Bangcast că până în prezent a reușit să scrie cam 1.100 de pagini pentru cartea The Winds of Winter (Vânturile de iarnă), ultima sa carte din saga Cântec de gheață și foc. Adică exact câte a spus și în decembrie anul trecut că a scris.

„Aș vrea să pot scrie la fel de rapid ca Bernard Cornwell (n.r. autorul seriei The Last Kingdom, traduse la noi drept Poveștile Saxone) dar am întârziat cu 12 ani cu acest roman nenorocit și mă zbat cu el. E o carte uriașă din varii motive. Poate ar fi trebuit să încep să scriu cărți mai mici când am început cu asta, dar e dificil. Ăsta e principalul lucru care îmi domină majoritatea vieții de muncă”, a spus el.

Întârzierea de 12 ani nu e vreo exagerare, fanii înfocați ai lui Martin amintindu-și poate că el a anunțat în 2011 că lucrează la această carte despre care spunea atunci că se așteaptă să o termine în 3 ani, dacă avansează într-un „ritm bun”, după cum amintește și Insider. Dar terminarea cărții a devenit o saga în sine în contextul în care Martin e ocupat cu adaptarea romanelor sale pentru HBO.

În octombrie anul trecut el a declarat într-un interviu acordat prezentatorului TV american Stephen Colbert că „crede” că The Winds of Winter e „pe trei sferturi gata”. „Personajele se leagă toate între ele și chiar am terminat cu câteva dintre personaje, dar nu și celelalte. Trebuie să termin tot țesutul”, a spus Martin la momentul respectiv. Vom vedea ce ne rezervă anul viitor.

Iată că nimeni nu e scutit, nici măcar R.R. Martin, de lipsa de inspirație și timp (Evan Agostini / Associated Press / Profimedia Images)

„Black Mirror” a fost reînnoit pentru încă un sezon la Netflix

De departe vestea săptămânii la capitolul noutăți legate de seriale, informația a fost întâi dezvăluită în exclusivitate de revista Variety și apoi confirmată independent de site-ul de specialitate Deadline pe baza propriilor surse. Cu alte cuvinte, e ca și sigur că Black Mirror va avea un sezon 7, chiar dacă Netflix nu a făcut deocamdată un anunț oficial în privința asta.

Dar lipsa unui anunț oficial înseamnă totodată că nu știm deocamdată dacă sezonul 7 va avea 3 sau 6 episoade, cum ne-a obișnuit până acum serialul (chit că ultimul sezon a avut 5). Nu știm nimic nici despre distribuție, deși ea probabil va include din nou fețe cunoscute de la Hollywood, după ce în ultimul sezon i-am putut vedea pe Salma Hayek, Annie Murphy, Aaron Paul și Josh Hartnett, printre alții.

La fel ca în cazul ultimului film Indiana Jones, mi-e greu să scriu despre Black Mirror. Cine cunoaște serialul nu are nevoie de nicio prezentare, iar pentru cine nu l-a văzut e greu să îi faci un rezumat. În plus, nici nu știu dacă trebuie o descriere, fiindcă e acel gen de serial despre care au auzit deja majoritatea oamenilor și au o idee despre ce e vorba, chiar dacă nu l-au văzut.

Ultimul sezon lansat în iunie anul acesta a urcat rapid pe prima poziție în clasamentul celor mai vizionate seriale ale Netflix în aproape 100 de țări. Black Mirror a devenit unul dintre acele seriale sinonime cu Netflix, deși primele două sezoane au fost produse și difuzate de televiziunea britanică Channel 4, înainte ca drepturile de autor ale seriei să fie cumpărate de compania americană de streaming.

Hai să vedem și o știre pe scurt, că iar am avut multe săptămâna aceasta: televiziunea americană AMC a anunțat că The Walking Dead: The Ones Who Live, o nouă serie spin-off (le-am și pierdut șirul) bazată pe popularul său serial cu zombi lansat în 2010, va avea premiera anul viitor, pe 25 februarie. Vestea a fost împărtășită în cadrul ultimului episod al Fear The Walking Dead, un alt spin-off.

The Ones Who Live îi va avea drept protagoniști pe Rick și Michonne într-o „poveste epică de dragoste a două personaje schimbate de o lume schimbată”, potrivit descrierii oficiale a AMC. Nu o mai lungesc, uite trailerul „teaser” pentru serial:

La capitolul trailere noi cei de la Warner Bros. au lansat încă unul pentru Aquaman And The Lost Kingdom (Aquaman și regatul pierdut), probabil pentru a ne aminti că anul ne mai rezervă câteva filme blockbuster de văzut în cinematografe, chiar dacă e pe cale să se încheie în curând. The Lost Kingdom apare în cinematografele din România pe 22 decembrie, la fel ca în alte țări:

