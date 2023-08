NERD ALERT Duminică, 13 August 2023, 09:23

O comedie neagră a Netflix promite să agite spiritele ​● Mai primiți cu un film despre Dracula? ● Noul serial „Star Wars” s-a inspirat din LOTR ● Andrzej Sapkowski scrie o nouă carte „The Witcher” ● Cel mai în vogă joc video al momentului ● Care e cea mai dreptunghiulară țară din lume

O comedie neagră a Netflix promite să agite spiritele

Există unele genuri de film în care e chiar greu să vii cu ceva original după ce ele au fost explorate, reexplorate și apoi reșapate de n ori până când și ca un fan al genului ajunge să ți se acrească de el la un moment dat. Însă m-aș hazarda să spun că regizorul cilian Pablo Larraín a reușit să facă tocmai acest lucru cu El Conde („Contele”), ultimul său film ce urmează să apară pe Netflix pe 15 septembrie.

La fel ca în cazul No, debutul său regizoral care în 2012 a fost premiat la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, inspirația lui Larraín pentru noul lungmetraj e o filă din istoria modernă a țării sale: dictatura generalului Augusto Pinochet. Însă spre deosebire de primul său film, cel care urmează să fie lansat pe Netflix nu e o dramă, ci o comedie, și una cu o premisă care îi va supăra pe unii.

El Conde vine cu un fir „istoric” alternativ, în care Pinochet e un vampir care nu mai vrea să trăiască „încă 250 de ani”, fiindcă s-a săturat ca lumea să zică despre el că e hoț. „Poți să spui de un soldat că e criminal, dar nu hoț”, după cum afirmă chiar generalul în trailerul filmului. E o ironie nu tocmai subtilă asupra faptului că Pinochet și-a petrecut ultima parte a vieții apărându-se că nu a fost criminal.

Dacă premisa filmului cu vampiri a lui Larraín e una cât se poate de inedită, povestea propriu-zisă nu e chiar una originală, intrând în categoria comediilor de tip „la împărțirea averii familiei”. Nu intru în detalii pentru că trailerul pe care îl poți vedea puțin mai jos e cât se poate de sugestiv și mi se pare absolut hilar. Însă de ce spun că El Conde îi va supăra pe unii și promite să agite spiritele?

Fiindcă e exact genul de film pe care o parte a dreptei politice îl va eviscera pe motiv că e „woke” și „de stânga”, în timp ce chiar o parte a stângii va da de pământ cu el argumentând că îl „umanizează” pe dictatorul fascist printr-o astfel de prezentare. Abia aștept să văd videoclipul cu „Ben Shapiro destroys El Conde” și articolul din Mother Jones care să ne explice că nu se glumește cu astfel de lucruri.

Mai primiți cu un film despre Dracula?

Ca să vezi că nu era vreo exagerare când ziceam că genul filmelor cu vampiri e unul din cele mai uzate, chiar joia aceasta a fost lansat încă un lungmetraj despre Dracula. The Last Voyage of Demeter, filmul în cauză, este practic o adaptare a unui capitol din cartea lui Bram Stoker, „Jurnalul căpitanului”, în care e povestit voiajul clandestin al vampirului din Transilvania către Londra.

Adică partea aia în care „contele” ucide pe rând toți oamenii de la bord. Unii își vor aminti probabil că „Demeter” este numele vaporului, că partea asta a cărții a tot fost prezentată în filme, din motive evidente. Mă rog, noul film l-a avut în spatele camerei pe André Øvredal, regizorul norvegian cunoscut pentru filme horror ca Trollhunter, The Autopsy of Jane Doe și Scary Stories to Tell in the Dark.

Interesant e că recenziile apărute imediat după lansarea filmului sunt în general negative (are o rată a aprobării de doar 45% pe Rotten Tomatoes și o notă de 6,6 pe IMDb), însă doi dintre maeștrii incontestabili ai genului horror, Stephen King și Guillermo del Toro, i-au dat votul de aprobare după ce l-au văzut, după cum relatează The Independent.

„Mi-a plăcut atât de mult: superb, extravagant și feroce!!!”, a scris del Toro pe Twitter, în timp ce King l-a descris ca „a throat-ripping good time”. Problema ar fi că, din câte pot să îmi dau seama, el nu a fost lansat și în cinematografele de la noi. Însă Digital Trends notează că el o să apară probabil în streaming pe Peacock de Halloween, deci la noi pe Skyshowtime, dacă va fi.

Noul serial „Star Wars” s-a inspirat din LOTR

Actrița americană Rosario Dawson, sau Ahsoka Tano pentru fanii Star Wars, a dezvăluit într-un interviu publicat săptămâna de Entertainment Weekly că personajul a fost inspirat în parte dintr-o sursă surprinzătoare pentru noul serial care o va avea drept protagonistă și care urmează să aibă premiera pe Disney+ luna aceasta, pe 23 august: vrăjitorul Gandalf din Lord of the Rings.

„În serialele animate o vezi mergând către alb, dar mi-a plăcut foarte mult ideea că există o altă dimensiune a ei”, a spus Dawson cu referire la faptul că personajul Ahsoka a apărut prima dată în două dintre seriile de animație ale francizei galaxiei foarte, foarte îndepărtate, Clone Wars (2008-2014) și Rebels (2014-2018), înainte de a fi introdusă publicului larg în The Mandalorian.

„[Producătorul] Dave [Filoni] și eu am vorbit foarte mult despre Gandalf cel Sur și Gandalf cel Alb și despre această tranziție și modul în care ea (n.r. Ahsoka) este foarte capabilă și excelentă și privită ca un lider, dar încă mai are niveluri de dezvoltare de parcurs”, a explicat actrița. Vorbind despre o altă sursă de inspirație a noului serial, filmele cu samurai ale regizorului japonez Akira Kurosawa, ea a spus:

„Ahsoka pare un lup singuratic și am simțit puțin asta emanând și în Rebels, unde ea lucrează cu toți acești oameni diferiți, dar în multe feluri ea este pe cont propriu. Ce mi-a plăcut cu adevărat la acest nou serial este că putem explora puțin mai mult asta. Putem vedea cum este pentru ea să se afle în această poziție și calea pe care o alege ca un fel de ronin, un războinic pe cont propriu”.

Andrzej Sapkowski scrie o nouă carte „The Witcher”

Deși a dat indicii frustrante despre acest lucru de ani de zile, autorul polonez a confirmat acum oficial că lucrează într-adevăr la o nouă carte din saga The Witcher, făcând anunțul într-un interviu acordat canalului de Youtube ucrainean Fantastic Talk. „Nu spun niciodată acest gen de lucruri fiindcă nu știi niciodată cu mine. Poate voi face ceva, poate că nu”, a spus el din nou exasperant.

Sapkowski a explicat însă că „până acum, când am spus că voi scrie ceva și apoi nu am făcut-o, oamenii s-au plâns de parcă i-am amăgit sau mințit. De asta nu îmi place să vorbesc despre ceea ce fac până când e gata. Fiindcă până când nu termin, nu mă gândesc că există”. Iar apoi a venit și confirmarea, autorul polonez afirmând că „fac mereu excepții pentru prietenii mei ucraineni”.

„Da, lucrez la o nouă carte despre Witcher și chiar diligent. Ar putea dura un an, dar nu mai mult”, a spus el. Anotimpul furtunilor, cartea The Witcher publicată în 2013 și ultima apărută, a conținut o poveste de sine stătătoare despre Geralt, acțiunea sa având loc cu ani înainte de saga principală a francizei care s-a încheiat încă din 1999 odată cu publicarea volumului Domnița Lacului.

Chiar dacă Sapkowski nu a oferit mai multe detalii despre noul titlu, cei de la IGN speculează că firul narativ al acestuia va fi plasat probabil iar în trecut, nu viitor, ținând cont că povestea lui Geralt se încheie destul de definitiv în saga principală de cărți. În plus, viitorul lui Geralt este povestit deja de jocurile video ale celor de la CD Projekt Red, a căror poveste are loc la câțiva ani după cea din cărți.

Sapkowski e foarte retras în ceea ce privește aparițiile publice, chit că e o vedetă națională în Polonia (FOTO: © Irontrybex | Dreamstime.com)

Cel mai în vogă joc video al momentului

...nu e nicidecum vreunul cu nume mare. Însă site-ul de specialitate Kotaku îl descrie drept „unul dintre cele mai bune jocuri ale anului”, PC Gamer ca „de departe cel mai bun joc” al lui 2023, iar pe Metacritic, care agregă și recenzii ale unor jocuri video, nu doar filme și seriale (n-aveam nici eu idee, sincer să fiu), are un scor de 89 din 100 din partea criticilor.

Este vorba de Dave the Diver, un joc indie dezvoltat de Mintrocket, un studio sud-coreean de jocuri de care n-a auzit nimeni până acum, nu de alta dar acesta e și titlul lor de debut. Jocul a vândut peste un milion de copii în doar 10 zile de la lansarea sa pe Steam în 28 iunie, ceea ce poate nu pare atât de mult, dar gândește-te că e vorba de un joc 2D pixelat cu buget de marketing 0.

Dave the Diver se învârte în jurul lui, deloc surpriză, Dave, un scafandru supraponderal care pe timpul zilei trebuie să aibă suficiente capturi pentru restaurantul său de sushi pe care îl ține deschis noaptea. Cu alte cuvinte, ar fi un joc sim de acumulare resurse și management. Numeroase joculețe au demonstrat că, dacă găsești ingredientele potrivite, titlurile de genul pot avea un succes uriaș.

Dar în cazul titlului celor de la Mintrocket partea de sim nu e nicidecum cea care i-a încântat pe numeroși gameri, meritul respectiv revenind elementelor de aventură ale jocului, întâmplărilor neașteptate cărora le cade victimă scafandrul titular și umorului cu care e presărată povestea. Trailerul nu mi se pare neapărat edificator în acest sens, dar serios că Dave The Diver merită încercat.

Care e cea mai dreptunghiulară țară din lume

Niger, Benin, Burkina Faso - Ultima lovitură de stat din Africa a readus în atenție o serie de țări care, să fim sincer, ar fi greu de găsit dacă îți pune cineva o hartă mută în față, chiar dacă ai excelat la geografie în timpul școlii. Aș spune că acest lucru se datorează într-o bună măsură și faptului că o mare parte din Africa arată ca un mozaic uriaș, țările având granițe fără prea multe elemente distinctive.

Asta se datorează „Goanei pentru Africa” din secolul XIX și începutul secolului XX, când marile puteri coloniale europene au divizat între ele cu ruleta teritoriile încă neocupate. Toată situația de acum mi-a amintit de un articol publicat de cei de la IFL Science luna trecută, aceștia citând un statistician australian numit David Barry s-a gândit să facă un clasament al celor mai dreptunghiulare țări din lume.

Barry a povestit că ideea i-a venit după ce un prieten al său a remarcat pe Facebook că Turcia este o țară „remarcabil de dreptunghiulară” și că și-a dat apoi seama că nu există pe internet nicio sursă de încredere privind țările cu „granițe cu linii foarte drepte”. Așadar, care e cea mai dreptunghiulară țară de pe mapamond?

Potrivit calculelor lui Barry, această distincție merge către Egipt, stat al cărui teritoriu se suprapune în procent de 95,5% cu forma unui dreptunghi. Apoi în clasament urmează, în ordine și surprinzător pentru mine că nu sunt atât de multe țări africane precum m-aș fi așteptat: Vaticanul, Sint Maarten (o țară constituantă a Olandei din Caraibe), Lesotho, Yemen, Ghana, Macedonia de Nord și Polonia.

Clasamentul top 10 e completat de Nauru, în timp ce Turcia, de la care a pornit ideea, e pe 15. Deși sunt la rândul lor destul de dreptunghiulare, Statele Unite se află abia pe locul 169 conform metodologiei folosite de Barry, acest lucru datorându-se faptului că Insulele Hawaii și Alaska strică simetria „corpului” principal al țării. Poți vedea clasamentul complet pe blogul statisticianului.

Libia e abia pe 23, chit că pare destul de dreptunghiulară și ea (FOTO: Ignacio Ruiz Casanellas / Alamy / Profimedia Images)

