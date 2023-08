NERD ALERT Duminică, 06 August 2023, 11:00

Nick Jeffries, armurierul-șef al serialului „The Witcher” de pe Netflix, a vorbit cu HotNews.ro despre cum sunt făcute armele pentru una dintre cele mai populare serii ale platformei de streaming, cum sunt folosite ele în timpul filmărilor de către actori, și alte lucruri.

Nick Jeffries, armurierul-sef al „The Witcher”, cu una dintre armele folosite in serialul Netflix Foto: Netflix

Aragorn nu ar fi chiar el fără sabia sa „Andúril”, Jon Snow fără „Longclaw” sau Thor fără ciocanul său de încredere „Mjölnir”. Același lucru e valabil și pentru Witcher și cele două săbii ale sale, pe lângă restul arsenalului de arme la care apelează ocazional.

Evident, armele sunt o componentă integrală a oricărui film sau serial fantasy și nu numai, care ar fi de neimaginat fără ele. Chiar dacă sezonul The Witcher care s-a încheiat recent pe Netflix a fost ultimul pentru Henry Cavill, seria merge înainte cu tot cu armele sale emblematice.

Pentru a afla mai multe despre ele și procesul de producție al lor, HotNews.ro a vorbit în timpul unei vizite pe platourile de filmare ale serialului cu Nick Jeffries, un armurier cu un CV impresionant ce include filme și seriale ca The Hunger Games, Captain America: The First Avenger, Kingsman: The Secret Service, Luther (serialul BBC, nu filmul de anul acesta), Thor: The Dark World și altele.

Uite ce ne-a spus nouă și celorlalți câțiva reprezentanți ai presei internaționale invitați la set visit:

Cred că mulți vor fi curioși cum ajunge cineva un armurier la Hollywood?

Am fost un armurier toată viața mea. Când am început am avut norocul ca atunci când am ieșit din școală să îmi găsesc o ucenicie iar apoi am lucrat în forțele armate, așadar am călătorit în întreaga lume făcând asta.

Deci am fost mereu pasionat de armurărie și în ultimii 20 și ceva de ani m-am ocupat de asta pentru filme și seriale. Iar acum avem norocul să putem controla în totalitate procesul. Cu alte cuvinte, nu mai suntem sub influența altor departmente care ar putea avea niște idei foarte ciudate despre arme.

Pe partea de fantasy nu contează atât de mult dar să zicem că faci o treabă medievală adevărată și ajungi să te gândești la lucruri de genul „nu știu ce e asta, dar nu e o sabie pe care ar fi purtat-o vreodată cineva la 1450”. Iar aia devine plictisitor. Așadar este frumos să avem control total asupra procesului.

Apropo de Epoca Medievală, sabia lui Mistle este o sirenă. De la distanță arată ca ideea modernă a unei sirene, adică o femeie frumoasă. Când te apropii însă de sabie vei vedea că ea este de fapt destul de urâtă. Sirenele din Epoca Medievală erau lucruri malefice și neplăcute. Disney a transformat sirenele în lucruri simpatice. Însă majoritatea oamenilor medievali nu credeau același lucru despre ele.

FOTO: Tarver Productions

Cât de reale sunt armele folosite în serial?

Păi pentru început trebuie să facem una reală. Versiunile inofensive sunt turnate pornind de la ea. Vizual, este foarte dificil uneori să le diferențiezi, doar că una este sigură sau mai sigură, cealaltă nu. Iar cea periculoasă nu ai vrea să te lovească fiindcă este o bucată de metal ascuțit.

La astea se adaugă cele din cauciuc care nu sunt făcute să fie filmate într-un cadru staționar. Altfel spus, ele sunt menite să se miște în fața camerei. Dacă ele sunt în mișcare, totul funcționează bine. Dar dacă pui camera pe ele, mai ales dacă au fost folosite de câteva ori și s-a dus din vopsea, se vede că sunt din cauciuc.

Deci avem versiuni „eroice” pe care actorii să le poarte sau pună pe masă și versiuni din cauciuc pentru lupte sau alte lucruri. Asta ține și de siguranța altor elemente ca de exemplu caii, deci nu dăm arme reale unor oameni călare în cazul în care cad și aterizează pe o bucată de metal sau rănesc calul.

Arme noi în sezonul 3 al „The Witcher”

Ce noutăți a adus ultimul sezon la capitolul arme?

O avem pentru prima oară pe Ciri înarmată corespunzător complet în sezonul acesta. Avemun cuțit de luptă pentru Ciri, care are un mâner ce arată ca o gheară malefică și o lamă din oțel ciobit. Ne-a venit această idee cu oțelul ciobit care face cuțitul să arate ca un flint, ni s-a părut un lucru interesant.

FOTO: Tarver Productions

El este de asemenea ceea ce aș descrie drept un cuțit de luptă feminin, dacă există vreun asemenea lucru. Deci este un pumnal care arată drăguț, în lipsa unui cuvânt mai bun.

Apoi am avut sabia ei, care are puțin simbolism în ea. Aceasta a fost de fapt sabia lui Renfri din sezonul unu, am lucrat puțin la ea și am refolosit-o. Geralt i-a dat-o ei fiindcă se gândește mult la ea și ultima persoană la care s-a gândit mult a fost Renfri. Deci i-a păstrat sabia cred că în jur de vreo 25 de ani și apoi a decis să i-o dea lui Ciri.

FOTO: Netflix

O altă noutate pentru noi a fost cuțitul Francescăi, Regina, care acum poartă un pumnal. Acesta este de fapt un model medieval al unui pangolin, mâncătorul de furnici.

Ni s-a părut o idee interesantă să îl construim pornind de la asta fiindcă, din nou, acesta este un pumnal feminin. Încercăm să punem niște simbolism în arme astfel încât unei femei chiar să îi placă în mod real, nu doar să fie ceva sângeros și la obiect.

Nick Jeffries prezentând cuțitul antemenționat. FOTO: Netflix

Alt lucru nou din sezonul acesta ar fi toporul Nilfgaard. Aceștia au un topor de luptă, dar el este ceea ce noi mai numim și un topor de pionier. Acesta este pentru a-ți croi cale prin uși, sparge baricade și, evident, lovi oameni.

Și mai avem și un lucru numit „Orion”, o stea de aruncat bazată pe o armă destul de legendară în lumea reală.

FOTO: Netflix

Arme inedite din serialul Netflix

Aveți vreo armă preferată din serial?

Aș zice că preferatele mele să le creez ar fi cele ale dwarfilor. Pentru dwarfi este foarte important să te bată. Evident, este pentru toată lumea. Dar toată lumea îi displace pe dwarfi și dwarfii displac pe toată lumea. Ei nu se înțeleg cu elfii, nu se înțeleg în mod real nici cu oamenii.

Așa că atunci când dwarfii luptă cu tine, este important pentru ei nu doar să te bată, ci și să te umilească pe cât de mult posibil.

Așa că avem o măciucă a dwarfilor care este un picior. Am construit acest picior și fiindcă orice dwarf are un pic de simț al umorului. Deci, evident, când te lovesc cu măciuca respectivă îți trag și niște șuturi în același timp. Designul meu pentru aceste picioare nu este neapărat nu știu ce, dar să zicem că ele nu sunt picioare ale unui elf, nu este un picior frumos.

Seamănă mai degrabă cu picioarele unui tip transpirat de la berăria locală, lucru care mi s-a părut destul de amuzant și tipic pentru dwarfi. Au fost doi frați, unul poartă piciorul stâng, celălalt dreptul, așadar lucrează cumva ca o echipă. Deci asta am făcut aici.

FOTO: Netflix

Apoi îl avem pe Yarpen, cu ciocanul lui care pe cealaltă parte are două degete. Povestea de fundal pe care am inventat-o pentru asta e că el a avut o ceartă cu o santinelă Nilfgaard căreia i-a tăiat mâna și a turnat-o în bronz. Tot ce face Yarpen este o extensie a faptului că pe el îl bucură să fie nesimțit față de alții. Iar ciocanul nu este cu adevărat doar o armă, ci și o declarație foarte importantă pentru el cu privire la propria persoană.

De asemenea nou, dar un lucru care nu a fost văzut în întregime în noul sezon este pumnalul său. Acesta este inedit pentru el. În vremurile medievale cineva cu importanța lui ar fi purtat un pumnal. Este un statut al simbolului. Acum el este o persoană foarte importantă în propria societate, deci își poartă mereu pumnalul.

Dar acesta nu e tocmai ceea ce pare. De fapt este un pumnal-foarfece inscripționat pe partea interioară cu rune dwarfe despre legenda „gâdilătorului de testicule”. Este o amenințare freudiană, am aflat că așa se numește ceva de genul. Tot ce face Yarpen este cu scopul de a-i face pe oameni să se simtă pe cât de inconfortabil și jigniți de el e posibil. Deci dacă e posibil să aibă o armă mai jignitoare decât una normală, asta are.

E unul dintre lucrurile mele favorite din ultimul sezon doar fiindcă i se potrivește atât de bine.

FOTO: Netflix

Actorii, luptele și armele făcute pentru „The Witcher” care nu mai sunt folosite în serial

Actorii exersează vreodată lupte cu arme reale?

Nu. Nu vom folosi niciodată o armă reală în secvențe dinamice. Actorii pot să vadă arma, pot să o mânuiască dar nu îi lăsăm în mod real niciodată să exerseze sau lupte cu ea. Este mult prea periculos și nimeni nu are nevoie de asta. Pur și simplu nu este nevoie și ar fi un accident care așteaptă să aibă loc.

Iar cele de cauciuc sunt rezonabil de utile în lupte, deci funcționează. Chiar și acestea, dacă le facem prea grele, ar provoca un șoc la impact. Așadar, inclusiv blocarea unei lovituri a unei arme de cauciuc te face să resimți impactul. Actorii se obișnuiesc să lupte așa. Ele sunt într-adevăr diferite de arma reală dar ei nu o vor folosi niciodată pe aceea, deci diferența este irelevantă.

Câte arme credeți că ați făcut pentru „The Witcher”?

Cred că în 3 sezoane în jur de 400 de arme „eroice” sau ceva de genul acesta. Iar apoi avem îngrozitor de multe replici, de ordinul miilor. De exemplu, dacă facem o sabie Nilfgaard, am putea face 3 reale fiindcă sunt folosite atât de multe în serial. Iar apoi, cred că aș fi destul de aproape de număr dacă aș spune că facem 250 de cauciuc.

FOTO: Netflix

Cum a fost să extindeți „arsenalul” de-a lungul sezoanelor?

A fost bine, avem o varietate mult mai largă acum. Este frumos să construiești în sus de la unde am pornit. Cred că răspunsul cel mai sincer la întrebarea voastră e că uite că încă mă aflu aici.

Este plăcut, este distractiv și frumos să folosești o anumită tematică. Deci poți spune într-un sezon că faci lucruri care sunt la fel. Arată ca armele țărilor în care se filmează și există un motiv în spatele acestui lucru, ceea ce este fantastic și o oportunitate care ți se oferă rar.

Există și lucruri pe care le facem uneori și sunt puse pe raft, fără a mai fi folosite vreodată. Un anumit procent din echipamentele produse se pierd fiindcă se schimbă scenariul și nu mai sunt văzute în serial. Dar ideea revine din nou și poți să faci alte lucruri care au fost o idee cu 5 ani în urmă și care ar putea fi acum exact ideea de care ai nevoie aici sau să extrapolezi pornind de la ea.

Însă facem tot timpul și lucruri care nu mai sunt văzute niciodată în serial și se dovedesc a fi o pierdere de vreme. Dar în același timp faci lucruri despre care te gândești că ai fi vrut mai mult timp să te ocupi de ele. Ține de a face față slujbei, filmările înseamnă să gestionezi lucrurile cu capul pe umeri.

Dacă nu poți face asta și să vii cu un răspuns rapid, atunci nu ar trebui să fii în această industrie.

