FILM Luni, 12 Decembrie 2022, 10:51

Sebastian Jucan • HotNews.ro

„Black Panther: Wakanda Forever” şi-a continuat cursa în fruntea box-office-ului nord-american, însă încasările obţinute au scăzut la 11,1 milioane de dolari, într-un weekend în care sălile de cinematograf nu au fost pline, relatează AFP și Agerpres.

Secventa din „Wakanda Forever” Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

Cinematografele, care concurează cu popularitatea serviciilor de streaming, au avut de suferit de pe urma absenţei de pe marile ecrane a unor noi filme foarte populare. Producţiile aflate în top 12 din acest weekend au totalizat încasări sub 35 de milioane de dolari, una dintre cele mai reduse cifre înregistrate în acest an, potrivit analiştilor.

De la lansare, Black Panther: Wakanda Forever, continuarea filmului de succes afro-futurist din 2018 din universul Marvel, a obţinut încasări de 409,8 milioane de dolari doar în America de Nord. O cifră care, deşi uriaşă, rămâne departe de cei 700,4 milioane de dolari încasaţi în urma vânzării de bilete pentru prima producţie.

Blockbuster-ul va avea în curând concurenţă, o altă continuare foarte aşteptată, Avatar 2: The Way of the Water, film ce va fi lansat la 16 decembrie în Statele Unite şi ar putea revitaliza box office-ul.

Un weekend fără surprize la box office

Locul doi în acest clasament este ocupat de filmul Violent Night (8,7 milioane de dolari), o comedie de acţiune în care starul din Stranger Things, David Harbour, interpretează rolul unui Moş Crăciun morocănos care nu ezită să se lupte cu persoane rău intenţionate care intră prin efracţie în locuinţa unei familii înstărite.

Filmul de animaţie de la Disney Strange World se menţine pe a treia poziţie a clasamentului, cu vânzări de 3,6 milioane de dolari.

The Menu, un film cu Ralph Fiennes în rol principal, care combină atât elemente horror şi de film noir cât şi de comedie, ocupă locul al patrulea, cu încasări de 2,7 milioane de dolari.

Cele 2 milioane de dolari obţinute de Devotion, care relatează povestea a doi piloţi de vânătoare din marina americană, i-au asigurat acestei producţii locul cincilea la box-office-ul nord-american după acest weekend.

Top 10 din box-office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:

6 - Black Adam (1,3 milioane de dolari)

7 - The Fabelmans (1,2 milioane de dolari)

8 - Met Opera: The Hours (791.000 de dolari)

9 - I Heard the Bells (751.000 de dolari)

10 - Spoiler Alert (700.000 de dolari).

Clasamentul a fost realizat pe baza datelor publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations.

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe vești din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: