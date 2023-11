FILM Joi, 09 Noiembrie 2023, 10:48

Bob Iger, CEO-ul Disney, a admis că unele din filmele diviziei de cinematografie a companiei nu se ridică la standardele cu care gigantul american al divertismentului a obișnuit spectatorii, relatează Business Insider.

Bob Iger, CEO-ul Disney Foto: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Sunt conștient de faptul că performanța noastră, din punct de vedere al calității, nu a fost la standardele pe care ni le-am stabilit”, a declarat el în timpul apelului cu investitorii în care a prezentat rezultatele financiare ale Disney în trimestrul trei al anului.

Printre altele, Iger a anunțat că Disney a reușit să câștige 7 milioane de abonați noi pentru platforma sa de streaming Disney+ după 7 trimestre consecutive de pierderi. Rezultatul a venit în condițiile în care Disney a anunțat în luna august că va introduce o variantă de abonament mai ieftină, cu reclame, plus alte modificări în funcție de piață.

În România, de exemplu, prețul abonamentului Disney+ a crescut ușor, însă varianta de bază a sa a fost transformată în una „Premium” și clienții au fost scutiți de reclame.

Comentariile făcute acum de Iger vin în contextul în care unele dintre filmele Disney au fost ținta unor critici puternice în Statele Unite din cauza unui presupus partizanat ideologic atribuit cu precădere de conservatorii americani companiei.

Cel mai recent exemplu în acest sens este viitorul film Albă ca Zăpada, a cărui lansare a fost amânată pentru 2025, criticile venind după ce Disney a precizat că acesta nu va include „pitici”, ci „creaturi magice”, pentru a nu jigni persoanele cu nanism.

Marile filme ale Disney care au dezamăgit la box office

Însă, deși alte filme ale companiei au fost scutite de astfel de critici, ele au eșuat la box office.

Probabil cel mai grăitor exemplu îl reprezintă lungmetrajul Indiana Jones and the Dial of Destiny, ale cărui încasări au fost mult sub așteptări. Deși este pe poziția a 14-a în topul filmelor cu cele mai mari încasări în 2023, potrivit datelor site-ului de specialitate boxofficemojo.com, cu venituri de aproape 384 de milioane de dolari, el este considerat un „flop” la box office având în vedere costurile uriașe cu producția și promovarea la nivel mondial.

Nici măcar studioul Marvel din portofoliul Disney, care în urmă cu doar câțiva ani era considerat infailibil pentru gigantul divertismentului, nu a fost imun la dezamăgiri anul acesta. Specialiștii invocă în acest sens exemplul filmului Ant-Man and the Wasp: Quantumania produs de Marvel.

Cu încasări totale de 476 de milioane de dolari, el este sub pragul de 600 de milioane la care analiștii din industrie consideră că Marvel și-ar fi recuperat costurile. Dezamăgirea a fost cu atât mai mare întrucât lungmetrajul a debutat puternic la box office după lansarea sa în luna februarie.

Disney, în căutarea încasărilor de altădată

În alte situații filme ale Disney care au debutat dezamăgitor la box office, precum Mica Sirenă și Elemental, au recuperat pe parcurs la capitolul încasări.

Iger a amintit la rândul său acest lucru în timpul discuției cu investitorii, subliniind că, în pofida dezamăgirilor, Disney are 4 lungmetraje în clasamentul primelor 10 filme cu cele mai mari venituri în 2023.

Dar „cantitatea poate fi de fapt un lucru negativ când vine vorba de calitate, și cred că exact asta s-a întâmplat”, a mai declarat Iger.

Iger a revenit în funcția de CEO al Disney în noiembrie 2022, înainte ca gigantul divertismentului fondat de Walt Disney să împlinească 100 de ani anul acesta, tocmai pentru a conduce compania într-o perioadă de turbulențe pentru ea.

Iger este considerat o legendă a Disney întrucât în primul său mandat în fruntea companiei, între 2005 și 2020, divizia cinematografică a sa a înregistrat succes după succes cu filme ca Frozen și francize precum The Avengers sau Pirații din Caraibe, printre multe altele.