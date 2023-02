FILM Luni, 20 Februarie 2023, 10:43

Sebastian Jucan

Producţia Disney „Ant-Man and the Wasp: Quantumania” a debutat la box office-ul nord-american cu încasări de 110 de milioane de dolari, depăşind aşteptările şi obţinând de departe cea mai mare sumă la premieră din trilogia Marvel, relatează AFP și News.ro.

„Ant-Man”, noul film cu supereroi al Marvel Foto: Marvel-Walt Disney Studios Motion Pictures-Moviestore / Shutterstock Editorial / Profimedia

Filmul de aventuri, cu Paul Rudd şi Evangeline Lilly în rolul eroilor titulari, este de aşteptat să aducă 118 milioane de dolari sau 120 de milioane de dolari din 4.345 de cinematografe din America de Nord până luni, de Ziua Preşedintelui.

Este primul debut intern de 100 de milioane de dolari din 2023. Filmul a adăugat 121 de milioane de dolari la box office-ul internaţional, suma globală fiind de 225 de milioane de dolari.

„Este o lansare excelentă după canoanele senzaţionale foarte specifice (universului) Marvel”, a declarat David A. Gross de la Franchise Entertainment Research, în ciuda cifrelor de audienţă „anormal de slabe” la box office pentru această perioadă a anului, a continuat el.

Cu actorul Paul Rudd în rolul omului-furnică şi cu actriţa Evangeline Lilly alături, filmul cu supereroi şi-a zdrobit concurenţa.

Două filme lansate cu luni în urmă încă ocupă primele poziții la box office

Avatar 2 s-a plasat pe locul doi, cu 7,5 milioane de dolari, chiar dacă filmul produs de 20th Century a dobândit la scară mondială un total de 2,24 miliarde de dolari.

Pe locul trei, continuarea animată de la Universal Puss in Boots: The Last Wish a rămas, de asemenea, surprinzător de puternică, aducând 5,3 milioane de dolari în weekend şi aproximativ 7,1 milioane de dolari până luni din 3.012 de cinematografe.

Filmul din universul Shrek a fost lansat în cinematografe în decembrie şi a strâns 167 de milioane de dolari în America de Nord şi 400 de milioane de dolari la nivel global.

Pe locul patru, se află Magic Mike' Last Dance, cu Channing Tatum, realizat de Steven Soderbergh, cu venituri de 5,5 milioane de dolari.

Thriller-ul Knock at the Cabin al studiourilor Universal este pe locul cinci, după ce a acumulat 4,5 milioane de dolari.

Topul este completat de:

80 for Brady (4,3 milioane de dolari);



Titanic, relansat în cinematografe după 25 de ani în format 3D (2,7 milioane de dolari);

Marlow (2 milioane de dolari);

Missing (2 milioane de dolari);

A Man Called Otto (1,9 milioane de dolari).

