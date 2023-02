FILM Duminică, 19 Februarie 2023, 17:30

Sebastian Jucan • HotNews.ro

„Halo”, un serial sci-fi de acțiune filmat de Hollywood în Ungaria, face concurență unor altor adaptări celebre din lumea jocurilor video precum „The Witcher” difuzat de Netflix sau „The Last of Us”, care bate record după record în ceea ce privește audiența pe HBO.

Secventa din „Halo” Foto: Paramount+ / Planet / Profimedia Images

De fapt, potrivit datelor companiei specializate în streaming JustWatch, Halo a devenit al doilea cel mai popular serial la nivel mondial în ceea ce privește adaptările unor jocuri sau francize de jocuri video, în spatele doar a seriei animate Arcane: League of Legends, care însă domină autoritar clasamentul.

Trebuie menționat touși că datele compilate de cei de la JustWatch au fost publicate ceva mai devreme în cursul lunii februarie, ceea ce înseamnă că Halo a fost depășit probabil în top de noul serial postapocaliptic al HBO cu Pedro Pascal și Bella Ramsey în rolurile principale, dată fiind popularitatea uriașă de care s-a bucurat acesta după lansarea sa la jumătatea lunii trecute.

Dacă te întrebi de ce nu apare The Witcher în clasament, asta se datorează faptului că, tehnic vorbind, serialul Netflix se bazează pe seria de cărți cu același nume ale scriitorului polonez Andrzej Sapkowski. De altfel, după cum cei care au jucat jocurile The Witcher și au citit și cărțile vor ști, povestea din franciza de video games are loc după cea din scrierile lui Sapkowski și este mai degrabă inspirată, nu bazată direct pe ele.

Seriale, filme, cărți și jocuri video

În ceea ce privește Halo însă, acesta este, exact ca The Last of Us, un serial ce a pornit 100% din lumea jocurilor video, deși povestea sa este doar în mare bazată pe cea a primului joc lansat în 2001.

Ah, iar în caz că ai auzit că există și cărți Halo, explicația e simplă: acestea au venit după, cu scopul de a populariza și extinde universul jocurilor. Practic e aceeași situație cu cea a filmelor Star Wars cărora le-au urmat un număr uriaș de cărți care până în ziua de azi stârnesc dezbateri aprinse în rândul fanilor care fac parte din „canon” și care nu.

Dezbateri la fel de aprinse sunt și în rândul fanilor Halo cu privire la cât de mult s-a inspirat jocul original din filmul Starship Troopers lansat cu 4 ani înaintea sa și bazat pe cartea cu același nume din 1959 a autorului american de science fiction Robert A. Heinlein.

La fel ca Starship Troopers, Halo este un show de acțiune sci-fi cu accente militare puternice, serialul urmărind însă povestea unui război din secolul XXVI între Comandamentul Spațial al Națiunilor Unite și „Covenant”, o alianță militară teocratică alcătuită din mai multe rase extraterestre avansate ce urmăresc să șteargă orice urmă a rasei umane din galaxie.

Și că tot menționam de The Witcher puțin mai devreme, și Halo a fost filmat într-o mare măsură în Ungaria, la fel ca primul sezon al serialului difuzat de Netflix, sau Dune, blockbusterul din urmă cu doi ani bazat pe universul creat de Frank Herbert (poți citi AICI mai multe despre de ce marile studiouri de la Hollywood preferă Ungaria sau Polonia în detrimentul României pentru filmări).

„Halo”, disponibil acum și în România pe SkyShowtime

Dat fiind faptul că Halo poate fi vizionat în streaming acum și în România pe platforma SkyShowtime lansată la noi marți, HotNews.ro a vorbit în exclusivitate cu doi dintre actorii serialului pentru a afla mai multe despre acesta, filmările din Ungaria și alte lucruri.

Uite ce spun despre Halo Bokeem Woodbine, care interpretează rolul lui Soren-066, un dezertor al programului Spartan de super-soldați care devine un lider insurecționist, și Yerin Ha, care o joacă pe Kwan Ha, o adolescentă de pe planeta Madrigal care devine implicată în Insurecție după ce își pierde familia.

HotNews.ro: Cum te pregătești pentru un serial bazat pe un joc video?

Yerin Ha: Eu știam de joc de la fratele meu și am încercat și să îl joc după ce am primit rolul dar nu am ajuns foarte departe fiindcă nu am skill-uri legate de jocuri, sunt pe lângă. Însă pentru mine baza au fost cărțile Halo și cărțile despre universul Halo și cam așa m-am pregătit. Și știu că personajul meu e unul original așa că am vrut într-un fel să învăț și înțeleg această lume”.

Bokeem Woodbine: Eu îmi fac veacul cu mulți tipi care sunt fani Halo și mă uit la ei jucându-se chiar dacă eu personal nu m-am jucat. Așa că eu doar stăteam în spate și mă uitam la ei jucându-se și am văzut cât de captivant e jocul, stârnește și certuri fiindcă fanii săi sunt atât de pasionați de el.

Plus că am avut ocazia să vorbesc cu Otto Bathurst (n.r. unul dintre regizorii Halo) și alte persoane despre Soren pentru a înțelege cine este el și universul Halo.

Despre presiunile filmărilor și impresiile cu privire la Ungaria

E mai multă presiune să joci într-un serial bazat pe un univers care are deja numeroși fani?

Yerin Ha: Da, cu siguranță este mai multă presiune dar nu cred că presiunea respectivă ar trebui să afecteze modul în care abordezi munca, cred că te apropii de ea în același fel și eu asta am încercat să fac.

Bokeem Woodbine: Pentru mine e la fel, te gândești că vor fi oameni care se uită fiindcă Halo e o instituție într-o anumită măsură, dar în același timp nu te gândești la asta deoarece fiecare rol are presiunea sa și cel mai bun mod de a-l aborda este dacă te poți concentra doar pe pregătire.

SplashNews.com / Splash / Profimedia (FOTO: SplashNews.com / Splash / Profimedia)

Cum au fost filmările în Ungaria?

Bokeem Woodbine: Locurile în care s-a filmat s-au schimbat tot timpul, ne-am plimbat mult prin Budapesta și Ungaria și am lucrat de asemenea mult cu ecranul verde pentru ca producătorii să poată crea orice imagine doresc pe fundalul pe care îl doresc.

Dar ne-am mutat mult prin diferite comunități din Ungaria pentru a încerca să găsim locuri care arătau ca și cum ar fi de pe alte planete, chestii de genul acesta. Deci a fost destul de cool.

Yerin Ha: Ungaria este frumoasă, vreau să spun că te plimbi și în jur este atât de multă arhitectură superbă, plus mâncarea și oamenii. Este puțin bizar să te gândești că într-un fel trăiești în Europa pentru o perioadă scurtă de timp (n.r. Yerin Ha s-a născut în Australia, având părinți coreeni) dar este superb și mi-a plăcut mult de tot.

Bokeem Woodbine: Da, arhitectura este fantastică și eu am venit în Ungaria începând cu anul 2000, deci cunosc destul de bine țara și Budapesta, orașul în general. Are restaurante grozave, oamenii de acolo sunt foarte prietenoși și mereu m-am simțit minunat în Budapesta.

Cum este să joci într-un serial de acțiune

Care a fost cea mai dificilă parte sau cea mai mare provocare în timpul filmărilor?

Bokeem Woodbine: Pentru mine a fost armura. Sunt un om în toată firea dar am avut nevoie de alți doi bărbați să mă ajute să mă îmbrac. Este o lovitură la egoul tău să ai nevoie de cineva să te ajute să îți iei pantalonii.

Așadar da, să încerci să îți menții un minimum de mobilitate când ești în acea armură foarte restrictivă, asta a fost foarte greu pentru mine. Iar apoi sigur că erau gen 100 de grade, deci combinația dintre căldură și armură a fost dificilă.

Yerin Ha: Cred că să rămâi în fiecare zi în cea mai bună condiție fizică și mentală a ta. Eu cred că arat cea mai bună muncă a mea când sunt într-un loc bun din punct de vedere mental, fizic și spiritual, așa că trebuie să le ții pe toate astea intacte.

Deci pentru mine aceasta a fost cea mai mare provocare, mai ales că a fost primul meu major imediat după facultatea de actorie.

Yerin Ha în „Halo” (FOTO: Paramount+ / Planet / Profimedia Images)

