FILM Marți, 06 Decembrie 2022, 20:28

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Noul serial „Wednesday” filmat de Netflix în România a atras critici pe rețelele de socializare după ce Jenna Ortega, actrița care joacă rolul principal al lui Wednesday Addams, a dezvăluit că a filmat o scenă emblematică în timp ce avea COVID-19.

Jenna Ortega e noua Wednesday Addams Foto: Image Press Agency / dpa USA / Profimedia Images

Ortega a povestit în timpul unui interviu acordat revistei NME că a creat ea însăși coreografia pentru dansul din episodul 4 al Wednesday, acesta viralizându-se după lansarea serialului pe data de 23 noiembrie.

„Nu sunt o dansatoare și sunt sigură că asta e evident. Am primit melodia [„Goo Goo Muck” a trupei The Cramps] cu o săptămână înainte de filmări și am improvizat ce am putut (...) A fost nebunește fiindcă a fost prima mea zi cu COVID și a fost îngrozitor de filmat”, a relatat ea.

„M-am trezit și a fost ciudat, eu nu mă îmbolnăvesc niciodată și când mi se întâmplă nu este prea grav însă am avut crampe în tot corpul. M-am simțit ca și când aș fi fost lovită de o mașină și aveam un goblin mic care zburda în gâtul meu și îmi zgâria pereții esofagului”, a continuat Ortega relatarea.

Ea a povestit de asemenea că a început să ia medicamente între filmări până când a primit un rezultat pozitiv pentru Covid.

„Am cerut să refilmăm scena dar n-am avut timp. Cred că probabil puteam să o fac puțin mai bine”, a explicat actrița americană.

Producătorii serialului Netflix filmat în România resping criticile

MGM, studioul care s-a ocupat propriu-zis de producție, a precizat ulterior că „protocoale stricte legate de COVID au fost urmate odată ce testul pozitiv a fost confirmat” și că Jenna a fost înlăturată de pe platourile de filmare.

Însă asta nu i-a împiedicat pe unii internauți să își exprime indignarea față de situație.

„Ăsta e un lucru rău, nu? Suntem cu toții de acord că asta nu a fost un moment de 'perseverare prin greutăți', a fost de ce naiba nu s-a dus acasă, ea se putea îmbolnăvi groaznic și îi putea infecta pe alții (...) Ea ar fi trebuit să se izoleze în timp ce aștepta rezultatul testului, viziunea artistică a lui Tim Burton nu justifică oameni morți”, afirmă un comentariu de pe Twitter care a strâns peste 100.000 de like-uri.

„Da, acesta este un lucru foarte rău. A fost periculos, imoral și extrem de egoist atât din partea ei, cât și din partea regizorilor și producătorilor. Nu există absolut niciun mod pozitiv în care să poți prezenta faptul că o actriță a expus conștient sute de membri ai echipei de filmare la COVID”, afirmă un altul.

„Wednesday” a avut un debut fulminant pe Netflix

Cu toate acestea, numeroși comentatori i-au luat apărarea actriței, unii dintre aceștia ajungând la concluzia că Ortega s-a simțit probabil obligată să realizeze scena în cauză din cauza programului strict al filmărilor pentru serial.

„Nici măcar nu este vorba de un singur cadru, a fost la modul propriu o întregă scenă într-un club de dans cu o grămadă de oameni implicați. Nu o condamn pe Jenna fiindcă i-a informat [pe producători] în prealabil dar cred că a fost extrem de iresponsabil din partea lor să continue filmărilor din moment ce au presupus o mulțime de oameni”, a notat un alt internaut pe Reddit.

Interviul acordat de Ortega celor de la NME a venit la puțin peste o săptămână după ce Wednesday a devenit serialul în limba engleză cu cel mai bun debut pe Netflix imediat după lansarea sa.

Serialul cu opt episoade a înregistrat 341,2 de milioane de ore de vizionare în toată lumea de-a lungul primei săptămâni de la premiera sa pe 23 noiembrie, doborând recordul de 335 de ore deţinut de sezonul 4 al serialului Stranger Things.

Serialul sud-coreean Squid Game păstrează recordul însă recordul absolut de 571,76 milioane de ore vizionate într-o săptămână după ce s-a impus ca un fenomen global în toamna anului trecut.

Poți citi AICI interviul realizat de HotNews.ro cu actorii din Wednesday despre impresiilor lor privind țara noastră.

Surse: NME, Just Jared, BuzzFeed.