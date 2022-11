FILM Vineri, 18 Noiembrie 2022, 20:53

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Printre noutățile lunii noiembrie pe Netflix se numără primul serial original filmat de compania americană de streaming în România, unul marcat de controverse puternice, un altul cu adevărat bizar, un film îndelung așteptat de fani și unul pentru toată familia cu Jason Momoa într-un rol atipic pentru el.

Netflix Foto: Bekir Ugur / Dreamstime

Este vorba de Wednesday, serialul Familia Addams filmat în țara noastră; sezonul 5 al controversatului serial The Crown care nu menajează deloc familia regală britanică nici după moartea reginei Elisabeta a II-a; 1899, un serial mistery greu de descris; continuarea filmului Enola Holmes lansat în urmă cu doi ani; Slumberland un film de aventură pentru toată familia în care Jason Momoa iese din zona sa de comfort.

Pe lângă acestea, ne mai întâlnim și cu: Blood & Water: Sezonul 3, Dead to Me: Sezonul 3, FIFA Uncovered, Inside Job: Partea 2, Lost Bullet 2, One of Us Is Lying: Sezonul 2, Manifest: Sezonul 4, Somebody, The Swimmers, The Wonder, Warrior Nun: Sezonul 2 și multe altele.

Deci iată ce apare nou luna aceasta pe platforma de streaming:

Titlurile lunii noiembrie pe Netflix

Enola Holmes 2 (din 4 noiembrie)

Imediat după triumful de care s-a bucurat în urma rezolvării primului ei caz, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) calcă pe urmele celebrului ei frate, Sherlock (Henry Cavill), și își deschide propria agenție. Însă, curând, descoperă că viața de detectiv nu este chiar atât de ușoară cum credea.

Pe fondul unei conspirații periculoase, Enola se confruntă cu un mister pentru a cărui rezolvare va avea nevoie de ajutorul prietenilor și de cel al lui Sherlock în persoană. Așadar, totul se pune din nou în mișcare. Alături de noii prieteni și dușmani, îi puteți revedea pe Millie Bobby Brown, Henry Cavill, David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster și Helena Bonham Carter.

Primul film Enola Holmes a devenit una dintre cele mai vizionate producții originale ale Netflix după lansarea sa pe 23 septembrie 2020, estimându-se că 76 de milioane de gospodării au văzut lungmetrajul doar în prima lună după premiera sa.

The Crown: Sezonul 5 (din 9 noiembrie)

În pragul noului deceniu, familia regală se confruntă cu probabil cea mai mare provocare întâlnită până în acel moment, în condițiile în care opinia publică pune sub semnul întrebării rolul monarhiei în Marea Britanie a anilor '90.

În timp ce se apropie aniversarea a 40 de ani de la urcarea pe tron, regina Elisabeta a II-a (Imelda Staunton) reflectează asupra unei domnii pe parcursul căreia a văzut nouă prim-miniștri, lansarea televiziunii în masă și amurgul Imperiului Britanic în contextul în care familia regală se confruntă cu turbulențe fără precedent pe plan personal.

Nu că anterioarele ar fi fost lipsite de controverse, dar aș îndrăzni să spun că sezonul 5 al The Crown e de departe cel mai controversat, urmărind perioada când familia regală britanică a fost zguduită de o serie de scandaluri legate de viața privată a membrilor săi.

Sezonul 5 e de fapt atât de controversat încât Netflix a fost în cele din urmă un acord să afișeze un disclaimer care anunță spectatorii că este vorba de un serial de ficțiune, după ce ani de zile a rezistat solicitărilor în acest sens.

1899 (din 17 noiembrie)

Este anul 1899 și o navă plină cu emigranți părăsește vechiul continent. Având origini europene diverse, pasagerii sunt uniți de speranțele și visurile legate de viitorul care îi așteaptă în noul secol, într-o altă țară. Dar călătoria lor ia o turnură neașteptată atunci când descoperă o altă navă cu emigranți plutind în derivă, la bordul căreia vor găsi ceva care le va transforma călătoria spre pământul făgăduinței într-un adevărat coșmar.

Am reușit să văd câteva episoade din 1899 că m-a făcut curios trailerul pe care l-am inclus într-o ediție a rubricii Nerd Alert și trebuie să zic că e un serial mistery în adevăratul sens al cuvântului, deși mi-ar fi greu să fac o descriere pentru el.

Slumberland (din 18 noiembrie)

Slumberland duce publicul într-un nou loc de poveste, o lume de vis în care isteața Nemo (Marlow Barkley) și excentricul ei însoțitor Flip (Jason Momoa) se îmbarcă în aventura vieții lor.

După ce tatăl ei Peter (Kyle Chandler) dispare în mod neașteptat pe mare, existența idilică a tinerei Nemo din nord-vestul Pacificului este complet schimbată atunci când este trimisă să locuiască în oraș cu unchiul ei bine intenționat, dar foarte neîndemânatic, Phillip (Chris O'Dowd).

Noua ei școală și noua ei rutină vin cu provocări în timpul zilei, iar noaptea, o hartă secretă a lumii fantastice din Slumberland o apropie pe Nemo de Flip, un haiduc dur, dar iubitor, care devine rapid partenerul și ghidul ei. Ea și Flip pornesc numaidecât într-o călătorie incredibilă, traversând vise și fugind de coșmaruri, în care Nemo începe să spere că se va reîntâlni cu tatăl ei. Jason Momoa, într-un rol inedit pentru el:

Wednesday (din 23 noiembrie)

Wednesday este un serial polițist cu elemente supranaturale și prezintă anii petrecuți de Wednesday Addams la Academia Nevermore, unde tânăra încearcă să învețe să-și folosească abilitățile paranormale incipiente, să pună capăt unei serii de crime monstruoase, care au terorizat orașul și să rezolve misterul în care au fost implicați părinții ei în urmă cu 25 de ani, totul în timp ce se confruntă cu noile și foarte încurcatele ei relații de la Nevermore.

Trecând peste descrierea oficială a Netflix, Wednesday este primul serial original al Netflix filmat în România, HotNews.ro urmând să publice zilele următoare un interviu cu o parte a actorilor și impresiile lor despre țara noastră.

Restul serialelor ce apar pe Netflix în noiembrie

Young Royals: Sezonul 2 (din 1 noiembrie)

Străduindu-se să-și accepte noile îndatoriri regale, Wilhelm se teme că titlul de prinț moștenitor îl va forța să renunțe la tot ce contează pentru el.

Manifest: Sezonul 4 Partea 1 (din 4 noiembrie)

Copleșiți de pierderi și necazuri, membrii familiei Stone și pasagerii zborului 828 caută adevăratul înțeles al Chemărilor în timp ce în aer plutesc semne de rău augur.

Warrior Nun: Sezonul 2 (din 10 noiembrie)

Alături de noii aliați, Ava și surorile ordinului pornesc să răstoarne un fals profet care este hotărât să domine lumea.

Down to Earth With Zac Efron: Sezonul 2 - Down Under (din 11 noiembrie)

Zac și Darin încep o aventură revelatoare prin Australia, ilustrându-ne biodiversitatea bogată, cultura și eforturile susținute de a le proteja.

Run for the Money (din 15 noiembrie)

Într-o cursă contracronometru, vedetele încearcă să păcălească Vânătorii în negru aflați pe urmele lor, pentru o șansă la un premiu în bani, a cărui valoare crește.

One of Us Is Lying: Sezonul 2 (din 16 noiembrie)

Celor cinci din Bayview li se mai alătură cineva în timp ce curg în continuare mesaje agasante de la „Simon spune”, personajul misterios care știe exact ce au făcut.

Dead to Me: Sezonul 3 (din 17 noiembrie)

Un accident cu fugă de la locul faptei pune bazele prieteniei dintre Jen și Judy. Un alt accident șocant le schimbă viitorul. Toate drumurile au dus la asta.

Elite: Sezonul 6 (din 18 noiembrie)

Anul acesta, la Las Encinas, fiecare caută câte ceva, de exemplu, dragoste, răzbunare sau milioane de urmăritori. Dar oare vor scăpa cu toții cu viață?

Inside Job: Part 2 (din 18 noiembrie)

Pentru angajații Cognito, conspirațiile nu sunt doar teorii. În Conspirații SRL, o femeie conduce un birou haotic cu aiuriți adorabili, care controlează lumea în secret.

Somebody (din 18 noiembrie)

Sperând la o legătură, o dezvoltatoare creează o aplicație de dating și cade în plasa unui criminal în serie care folosește platforma pentru a-și ademeni victimele.

The Unbroken Voice (din 23 noiembrie)

În această dramă inspirată de începuturile vedetei columbiene, tânăra Arelys Henao își urmează visul de a deveni cântăreață în ciuda originii ei modeste și a sexismului.

First Love (din 24 noiembrie)

Tineri, liberi și nebuni de dragoste. În adolescență, aveau lumea la picioare, dar la maturitate, perspectivele se întunecă, ca și cum le-ar lipsi un element-cheie.

Blood & Water: Sezonul 3 (din 25 noiembrie)

La Parkhurst începe un nou an, iar Puleng și Fiks caută o persoană dragă, dar perseverența lor le-ar putea pune în mare primejdie.

Filme noi pe Netflix luna aceasta

The Takeover (din 1 noiembrie)

Acuzată pe nedrept de crimă după ce demască un scandal de confidențialitate, o hackeriță etică trebuie să fugă de poliție și să dea de urma celor care o șantajează.

Lost Bullet 2 (din 10 noiembrie)

După ce își dovedește nevinovăția, genialul mecanic pe nume Lino nu-și mai dorește decât să se răzbune pe polițiștii corupți care i-au ucis fratele și mentorul.

Don't Leave (din 11 noiembrie)

Iubita lui Semih se desparte brusc de el. Căutând răspunsuri despre relația lor, acesta se vede nevoit în curând să înfrunte realitatea pe care a ignorat-o mult timp.

My Father's Dragon (din 11 noiembrie)

Un băiat părăsește orașul Mohorât și pleacă spre misterioasa Insulă Sălbatică, unde găsește creaturi feroce și leagă o prietenie pe viață.

The Wonder (din 16 noiembrie)

Bântuită de propriul trecut, o asistentă călătorește din Anglia într-un sat izolat din Irlanda, în 1862, pentru a investiga presupusul post miraculos ținut de o fetiță.

Christmas With You (din 17 noiembrie)

Când căuta inspirație pentru un hit de sărbători, o vedetă pop îndeplinește dorința unei admiratoare ce voia să o întâlnească și are ocazia de a găsi adevărata iubire.

The Swimmers (din 23 noiembrie)

Din Siria măcinată de război și până la Jocurile Olimpice de la Rio 2016, două surori întreprind o călătorie riscantă, folosindu-și cu eroism abilitățile de înotătoare.

A Man of Action (din 30 noiembrie)

În această dramă inspirata de viața lui Lucio Urtubia, un anarhist vizează una dintre cele mai mari bănci din lume printr-o ingenioasă operațiune de falsificare de bani.

Documentare interesante lansate pe Netflix

Fifa Uncovered (din 9 noiembrie)

De la lupte pentru putere, la politica globală, o explorare a istoriei FIFA dezvăluie trecutul tumultuos al organizației și ce implică găzduirea unei Cupe Mondiale, tocmai înaintea celei mai scumpe și criticate ediții.

Ancient Apocalypse

Jurnalistul Graham Hancock colindă lumea în lung și-n lat, mergând pe urmele unor misterioase civilizații dispărute, datând din timpul ultimei ere glaciare.

La toate acestea se adaugă Trevor Noah: I Wish You Would, un nou stand-up special al comediantului care a anunțat recent că va renunța la găzduirea emisiunii The Daily Show, acesta urmând să facă haz în spectacolul Netflix despre învățarea limbii germane, vorbitul morților de rău, judecatul celor din filmele de groază și mâncarea indiană în Scoția.

Te-ar putea interesa și:

Noutățile lunii octombrie pe Netflix - Un nou criminal în serie bazat pe fapte reale, două antologii horror terifiante, bătălii cu romani și dezastrul de la Notre-Dame

FOTO Articol: Bekir Ugur / Dreamstime.com.