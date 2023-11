ESENTIAL Miercuri, 08 Noiembrie 2023, 08:25

La final de octombrie 2023 pe litoral au fost 27 de grade, iar apa mării a avut 20 de grade. Toamna de acum nu mai are nicio legătură cu cea din urmă cu 30-40 de ani, iar unii se întreabă de ce nu se prelungește și sezonul de la mare în aceste condiții? Am stat de vorbă cu oameni din turismul de pe litoral pentru a afla ce-i împiedică să țină deschis și toamna?

Pe 31 octombrie 1920, în orașul Roman se înregistrau -17° C. 103 ani mai târziu, în octombrie 2023, în unele orașe din România am avut 35 de grade, iar pe litoral 31 de grade.

Canicula tomnatică este un indicator al încălzirii globale și vine cu o serie de consecințe nefaste pentru mediu, cum ar fi seceta. În același timp însă temperaturile ridicate scot oamenii din casă și îi fac să-și dorească să profite cât mai mult de căldura de afară.

De ce nu ar putea merge și la mare, de exemplu? Mai mulți reprezentanți ai turismului de pe litoral au explicat pentru HotNews.ro cum văd prelungirea sezonului estival.

Reprezentant industria hotelieră: „E nevoie de o campanie eficientă de comunicare cu potențialii turiști”

Călin Ilie, președinte de onoare al Federației Industriei Hoteliere din România (FIHR), spune că prelungirea sezonului este un deziderat al tuturor operatorilor de la mare. Pe de altă parte, aceștia nu au găsit până acum și soluțiile potrivite pentru a putea face acest lucru.

„Încălzirea climatică va aduce un prim pas spre acest obiectiv: costurile energiei vor fi semnificativ mai mici dacă avem temperaturi de aproximativ 20 de grade Celsius, în extrasezon oferta de muncă este mai mare, iar hotelierii pot găsi mai ușor angajați, la un cost mai redus decât vara, plus că temperaturile ridicate oferă un motiv oamenilor să iasă din case și să călătorească. Există cerere în această perioadă”, spune el.

Fiecare hotelier, așa cum subliniază reprezentantul FIHR, își face propriile calcule de rentabilitate și știe unde este „break-even point”, adică punctul unde costurile și veniturile ajung egale și de unde începe să apară profitul.

În același timp, crede el, nu toate hotelurile vor vrea să țină deschis în extrasezon, deoarece decizia ține, atât de cerere de servicii, cât și de nevoia de personal care să presteze serviciile respective.

„Hotelierii ar fi bine să realizeze această oportunitate și să-și unească eforturile în a propune litoralul ca destinație de vacanță și city break, atât primăvara, cât și toamna”, mărturisește Călin Ilie.

Este nevoie să existe un minimum de hoteluri deschise, cât și un minimum de servicii oferite în stațiuni, de la restaurante la locuri de agrement. „Ar trebui să existe un mesaj comun, o campanie eficientă de comunicare cu potențialii turiști”, precizează Călin Ilie.

Reprezentantul FIHR crede că din ce în ce mai mulți români vor dori să meargă la Marea Neagră și spre final de toamnă, chiar dacă vorbim de mini-vacanțe, de maximum două, trei zile. Pe lângă vremea bună care te determină să ieși din casă și să faci activități în aer liber, el aduce în discuție și un efect al pandemiei, dar și al evoluției digitale, și anume că mulți pot lucra de la distanță.

„Schimbările demografice au făcut ca cel mai mare segment din populația țării să fie reprezentat de segmentul numit generic „decrețeii”, cei cu vârste în jur de 55 de ani. Ei au resursele necesare să meargă în vacanțe, au mai mult timp liber (copiii lor au în jur de 20+ ani), dar își doresc și mai multă liniște decât găsesc vara în stațiunile turistice”, menționează Ilie.

Hotelier litoral: „Dacă afacerea e una de care te poți ocupa singur s-ar putea să renteze, altfel, nu prea”

În Vama Veche, una dintre cele mai populare și aglomerate stațiuni de pe litoralul românesc, cei de la BazArt Hotel au închis pe 25 septembrie.

„Cazarea mea este una dintre cele care rămân deschise cel mai târziu în extra-sezon. Am închis pe 25.09, iar asta doar pentru că am promis angajaților un teambuilding în weekend-ul de după. Altfel, aș mai fi ținut deschis încă o săptămână, în condițiile în care majoritatea afacerilor importante din Vamă (Stuf, Expirat) au închis cel târziu pe 15 septembrie”, zice Ghiță Valentin.

Proprietarul vorbește despre cum e mai multă activitate în weekend, decât în timpul săptămânii, în septembrie, iar pentru octombrie ar vizualiza doar weekend-uri. Cu toate astea, Ghiță aduce în vedere principala problemă în extinderea sezonului, și anume calculul încasări vs cheltuieli.

„Trebuie să oferi căldură pe timpul nopții, să ai cel puțin un angajat la recepție și unul pentru curățenie. Dacă este genul de afacere de care te poți ocupa singur s-ar putea să renteze, altfel, nu prea”, adaugă el. Proprietarul mai spune cum și el ar fi trebuit să închidă pe 15 septembrie, și astfel ar fi avut mai mulți bani câștigați la final de lună, dar a ales să țină deschis pentru a oferi banii staff-ului său.

„La ce vreme am avut anul ăsta în octombrie, e clar că lumea s-a gândit la mare. În Vamă există multe cazări alternative în care proprietarii și locuiesc, deci lor le-a fost mai ușor să cazeze la cerere”, a încheiat el.

Proprietar pensiune litoral: „Statul român e hotărât să ne pună bețe în roate”

Adriana Iorga, proprietara Papion din Vama Veche, are un business de familie, o pensiune cu 16 camere. Locuiește în București, așa că ar fi destul de complicat logistic să stea mai mult de luna septembrie în Vamă, dar și foarte puțin rentabil. Ea mărturisește că turiștii se așteaptă la prețuri de extrasezon, însă cheltuielile lor pot fi mai mari decât vara, deoarece, în primul rând, trebuie să ofere căldură pe timpul iernii.

„Plus de asta, pare că statul român e hotărât să ne pună bețe în roate, și mărește taxele de la an la an”, spune Iorga, care subliniază și faptul că nu a mai avut cereri de cazare după 20 septembrie.

Antreprenoarea crede că 2023 a avut o vreme fantastică în octombrie, dar subliniază că seara, după orele 17-18, afară nu mai e prea plăcut, bate vântul, valurile sunt mari, iar apa rece. Vama Veche, completează ea, este renumită pentru party-uri, iar atunci când nu ai ce să faci noaptea, când frigul nu te lasă să stai pe plajă sau în club, alternative nu prea există.

„Sezonul prelungit poate fi o idee bună pentru stațiunile unde sunt hoteluri mari cu piscină acoperită, saună, sau unde există cluburi la interior. Poate fix aici ar trebui să lucreze hotelierii noștri la oferte irezistibile pentru a ține turiștii în țară. În Vamă, la volumul de turiști din extra-sezon, există suficiente pensiuni deschise cât să acopere cererea”, concluzionează ea.

Reprezentant agenții de turism: „Avem nevoie de cât mai multe activități și evenimente”

Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al ANAT (Asociația Națională a Agențiilor de Turism), crede că litoralul românesc are potențial pentru a rămâne deschis până la început de noiembrie, mai ales de când clima prezintă tendințe de încălzire, iar septembrie și-a primit denumirea de „a patra lună a verii.”

Însă, așa cum menționează, vremea umedă din mijlocul toamnei ar putea limita șederea turiștilor, plus că ea diferă de la an la an, chiar dacă, media ultimilor ani indică o încălzire vizibilă în sezonul de toamnă, mai ales în sudul țării.

„Dacă există o cerere semnificativă pentru șederi prelungite în această perioadă, hotelurile vor avea mai multe motive să rămână deschise. Nimeni nu poate garanta vreme de plajă mai ales după 1 octombrie, chiar dacă, din ce în ce mai des, întâlnim și temperaturi de 25-30 de grade.

Avem nevoie de cât mai multe activități și evenimente. Organizarea de evenimente, festivaluri sau alte activități de divertisment în luna octombrie și chiar în noiembrie poate atrage turiști și poate stimula sezonul prelungit. De asemenea, sezonul de toamnă este o perioadă propice pentru team building-uri, congrese sau conferințe, pe partea de corporate”, subliniază el.

În societatea noastră, spune Bădulescu, după 5-10 septembrie, când copiii încep școala, gradul de ocupare pe litoral scade drastic. O variantă poate fi atragerea de turiști străini, așa cum procedează vecinii noștri bulgari. Un avantaj ar fi că pe litoralul românesc sunt multe baze de tratament, de wellness și spa, ceea ce ar putea atrage categoria seniorilor, cei care evită căldura excesivă.

„Am putea atrage tineri dornici de distracție de pe piețe occidentale (Marea Britanie, Franța, Germania, țările scandinave) sau din țările vecine (Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia).

Se știe că litoralul românesc atrage prin cluburi, distracție, festivaluri. Tinerii preferă, de exemplu, pe litoralul bulgăresc, perioadele aprilie-iunie și septembrie-octombrie datorită tarifelor mult mai mici. Firește, și în cazul litoralului românesc, ar trebui să vorbim de tarife mult mai mici decât în sezon, ținta fiind un rulaj mult mai mare”, adaugă el.

Cât despre modul în care hotelierii ar trebui să se adapteze sau nu pentru prelungirea sezonului, Traian Bădulescu crede că ei ar fi bine să facă asta la cerințele și așteptările turiștilor.

Asta presupune investiții de infrastructură pentru a face spațiile mai confortabile în sezonul rece (încălzire proprie, ceea ce multe hoteluri nu au), promovare de pachete turistice specifice pentru toamnă (reduceri sau oferte speciale) sau oferirea unor facilități deosebite, cum ar fi piscine interioare sau spații de relaxare.

„Inclusiv familiile cu copii ar putea fi targetate pentru perioadele de weekend sau în timpul vacanțelor școlare. Pe litoral există, deja, mai multe parcuri tematice de distracție și de aventură, dedicate atât familiilor, cât și grupurilor de prieteni sau firmelor și corporațiilor”, zice el.

Un alt argument, zice el, pentru prelungirea sezonului, ar fi dezvoltarea activităților extrahoteliere – organizarea de excursii tematice și prelungirea programului restaurantelor, barurilor, cluburilor sau al parcurilor tematice de distracție în extrasezon.

„Este posibil ca și concurența cu alte destinații turistice din afara țării să fie un obstacol, deoarece mulți români pot opta pentru călătorii în străinătate în lunile de toamnă, către destinații cu temperaturi mai ridicate”, mai spune purtătorul de cuvânt ANAT.

Dinspre București există Autostrada Soarelui și poți ajunge la mare în maximum două, trei ore, însă, pentru turiștii străini, subliniază el, ar fi bine să avem cât mai multe legături aeriene internaționale, de pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu.

Promovarea rămâne factor important în tot acest proces, și ar trebui să fie făcută și pe plan intern, dar mai ales extern, de către Organizațiile de Management al Turismului (OMD) de pe litoral, alături de proprietarii de structuri de cazare, de agențiile de turism (care chiar promovează foarte eficient litoralul românesc) și de ministerul de resort.