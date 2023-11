MEDIU Duminică, 05 Noiembrie 2023, 08:01

De ce nu este bună o toamnă...nebună? În septembrie a fost ca-n plină vară, în octombrie a fost vreme de tricou, iar noiembrie aduce temperaturi de aproape 30 C. Toamna din 2023 este bună pentru drumeție și stat în natură, dar nu și pentru agricultură. De ce este grav că toamna este așa de caldă? Cât de neobișnuită a fost vremea în octombrie, față de cum era normal.

Peisaj de toamna secetoasa Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Când a fost toamna cea mai caldă în România

Toamna de acum ar putea bate recorduri, dacă noiembrie va continua cum a început, mai ales că septembrie și octombrie au fost calde mult peste medie. În 2019 și 2012 a fost toamna cea mai caldă, fiindcă în acei ani, lunile septembrie, octombrie și noiembrie au adus temperaturi mult peste medie. Prognozele ANM arată că luna a 11-a din 2023 va fi mai caldă decât ar fi normal și așa a și început și va continua. Spre exemplu, pe data de 8 vor fi maxime de +23 C în țară, iar după data de 11 mai sunt posibile maxime de peste 20 C.

În 2020, lunile septembrie și octombrie au fost extrem de calde, iar noiembrie a adus secetă. Luna octombrie a fost caldă și în 2022 și 2018, în timp ce luna noiembrie din 2018 a fost extrem de caldă, dar media ei de temperatură a fost „dusă în jos” de zilele de la final, când temperaturile au coborât sub -15 C în unele locuri din țară și sub -6 C aproape peste tot. Luna noiembrie a fost peste medie și în 2022.

Când a fost cea mai rece toamnă din ultimul deceniu? În 2016, când mai ales octombrie a fost răcoroasă (cu -1,7 C față de normal).

Anul 2011 a avut o toamnă cu totul atipică: septembrie a fost cu mult mai caldă decât de obicei (+3,1 C), octombrie a fost mult mai rece, iar noiembrie și mai friguroasă (-3.5 C mai mult decât normalul), adică o veritabilă lună de iarnă.

Climatologii spun, atunci când alcătuiesc un „clasament” al schimbării anotimpurilor, că vara s-a încălzit cel mai mult, urmată de iarnă, de primăvară și de toamnă, în comparație cu intervalul de referință 1961-1990. Așadar, toamna pare a fi pe ultimul loc la „semnalele” de încălzire, dar vin și toamne precum cea din 2019 sau cea din 2023, când anotimpul frunzelor superbe „forțează” nota.

De ce este rău când vara este așa de caldă

Septembrie a fost precum august în acest an, iar octombrie a adus și temperaturi de plină vară, adică peste 33 C în sud și cu mult peste 25 C în restul țării. Ritmul anotimpurilor s-a schimbat față de anii 90, toamna începe tot mai târziu, dar se termină si mai târziu, fiindcă în ultimul deceniu au fost mai mulți ani în care a fost călduț și la final de noiembrie, dar și în decembrie. Căldură de decembrie înseamnă maxime de peste 12 C și la munte și 18-20 C în sud (dar și nopți cu temperaturi pozitive).

Pentru turism este minunat că toamna este călduroasă, este bine și pentru cei care vor să facă sport sau să stea mult în aer liber. În noiembrie nu prea mai ninge, ci poate fi și vreme de tricou pentru puțin timp, iar în octombrie nu prea mai trebuie să scoți hainele groase.

Căldura de toamnă este o mare problemă pentru agricultură, mai ales că și în 2023, la fel ca în 2019 și 2022, este secetă gravă și sunt și locuri unde nu a mai plouat de două luni.

Din cauza temperaturilor ridicate pentru sfârșitul lunii octombrie, culturile de grâu, rapiță și orz riscă să fie compromise și vor fi scăderi de zeci de procente ale producției, față de anii buni.

Cele mai afectate zone de umiditatea extrem de scăzută din sol sunt Dobrogea, Muntenia și o mare parte din Moldova.

Pentru că nu a plouat zeci de zile, pământul este super-uscat, iar asta este o mare problemă, pentru că unii fermieri nu mai pot scoate cartofii fără să ude brazdele mai întâi.

Lipsa ploii, temperaturile ridicate și vânturile puternice au dus la uscarea solului într-atât de mult, încât nu prea pot fi înființate culturile de toamnă.

Unde există irigații, apa a fost pornită ca-n plină vară, iar asta va duce la costuri suplimentare pentru fermierii care nu se mai pot baza pe obișnuitele ploi de toamnă. Nefiind suficientă apă, animalele trebuie hrănite cu rezerva de apă care era destinată perioadei de iarnă.

Recolte mai mici și costuri mai mari cu irigațiile și cu hrana animalelor înseamnă scumpiri ale produselor. Sunt și cazuri de agricultori care și-au vândut fermele, din cauza cheltuielilor imposibil de mari.

Câte zile cu ploaie de peste 1 mm au fost la câteva stații meteo din sud și sud-est în septembrie și octombrie 2023? Una la Sulina, două la Constanța, trei la Buzău și Fetești, patru la Giurgiu și Călărași. Este foarte puțină ploaie, dacă ne gândim că cele două luni au împreună 61 de zile.

Un octombrie 2023 cu „iz” de vară în România

Luna trecută a fost, alături de octombrie 1966 și octombrie 2020 în topul celor mai calde luni octombrie de când există date complete. Au fost și maxime de +35 C după data de 20 octombrie (La Turnu Măgurele și Bechet) și au fost foarte puține locuri unde a dat înghețul.

La București Băneasa, media lunii a fost de +15,8 C și maximele au trecut de 25 C în 17 dintre cele 31 de zile ale lunii, culminând cu 32 C.

La Constanța, media lunii trecute a fost de aproape 18 C, cu peste 4 grade C față de ultimii 60 de ani. De mai multe ori minima nopții nu a scăzut sub 18 C, fapt excepțional pentru octombrie. Spre exemplu, minima a fost de +18,3 C în dimineața zilei de 28 octombrie.

La Buzău, media lunii a fost cu aproape 5 C mai ridicată față de perioada 1961-2022 și în jumătate dintre zile maximele au depășit 25 C.

La Sulina, media lunii trecute a fost excepțional de ridicată: +17,5 C și au fost și șase nopți tropicale, ceva extraordinar pentru octombrie. Nopțile tropicale sunt cele în care minima NU scade sub 20 C.

Și la Iași media lunii a fost cu mai mult de 4 C peste normalul ultimilor 60 de ani și au fost maxime de peste 25 C în șase zile de octombrie 2023. Pe data de 21 au fost 33 C, nu departe de recordul absolut din 1952 (+33,9 C).

La Giurgiu au fost 19 zile cu maxime de peste 25 C în octombrie 2023. Spre comparație, când luna lui „Brumărel” a fost deosebit de rece, adică în 1988, au fost numai două zile cu maxime de peste 25 C.

Până și la vârful Omu, octombrie 2023 a fost cu peste 2 grade Celsius mai caldă decât normalul și în ultimele două zile ale lunii maximele au trecut de 8 C.

La Miercurea Ciuc au fost cele mai scăzute valori ale lunii trecute în țară (-10 C), însă media întregii luni s-a apropiat de 10 C, fiindcă ziua a fost foarte cald. Au fost și diferențe de 26 C între dimineață și zi și au fost zece zile cu maxime de peste 20 C (inclusiv ultima zi a lunii).

Temperaturi extreme la final de octombrie și început de noiembrie în România

Pe 30 octombrie, maximele au fost de +28,2 C la Fetești, +27,8 C la Călărași și +27,6 C la Giurgiu. O temperatură extrem de ridicată, +25,4 C a fost la Dumbrăveni, în Ardeal (nu departe de Sighișoara).

Pe 31 octombrie, dimineața, maximele au fost extrem de mari în vest: +19,1 C la Dumbrăvița de Codru, +18,8 C la Oravița și +18,1 C la Șiria. Nu putem însă uita că suntem în a doua parte a toamnei, iar la Miercurea Ciuc au fost...-4,1 C.

La prânz au fost +29,2 C la Oltenița și +28,4 C la Călărași, temperaturi excepționale pentru ultima zi de octombrie.

În dimineața zilei de 1 noiembrie, cele mai mari temperaturi au fost de +17,1 C la Mangalia și +16,6 C la Constanța. Doar la foarte mare altitudine a dat înghețul. Pe 3 noiembrie minimele au fost mai mare de 10 C în multe locuri din sud, culminând cu +15,8 C la Sulina.